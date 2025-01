Qual è stata la regola che ha quasi dato a Eagles Punti gratuiti contro comandante?

Nell’ultimo quarto del campionato NFC, si è verificata una situazione insolita, che ha quasi dato a Philadelphia Eagles l’opportunità di ottenere punti gratuiti in 55-23 comandanti di Washington.

Dopo aver ricevuto la palla al comandante di 1 yard sul tavolo di apertura del quarto trimestre, gli Eagles hanno invitato la firma al gioco “Tush Push” per cercare di espandere il vantaggio 34-23. Washington ha incontrato Jalen per danneggiare il primo goal, ma Filadelfia di fila per la stessa formazione.

Il linebacker Frankie ha stampato l’offensiva di Eagles verso il basso e viene punito per penetrare. Un altro obiettivo di nuovo. La figura saltò oltre la linea e ri -flag. Ripeti un altro e obiettivo. Questa volta, la lotta difensiva di Washington, Jonathan Allen, è stata contrassegnata con intrusione.

A quel tempo, l’arbitro Shaun Hochuli aveva visto abbastanza.

“Washington è stato avvisato che gli arbitri possono segnare punti se tale comportamento si riprende”, ha detto al pubblico.

La regola leggermente ben nota è nel libro delle regole della NFL ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4.

“Atto variamente ingiusto. Il giocatore o il sostituto non interferisce con i giochi in alcun modo considerevolmente ingiusto”, si legge nella regola. “Penalità: sorprendentemente per la legge ingiusta: l’autore del reato può essere respinto. Il giudice è stato ascoltato dall’equipaggio dopo aver attuato tale sentenza a distanza che considerano equo e indipendentemente da qualsiasi altra sentenza di codice definita. Il giudice può concedere punti.”

I comandanti hanno arrestato la penalità di attacco per il quarto gioco diretto. The Hurts è stato in grado di raggiungere la zona finale in un altro gioco di lavoro di Tush, espandendo gli Eagles porta a 41-23. Sebbene i punti fungessero essenzialmente come un pugnale per la vittoria di Filadelfia, i social media sono stati divertenti con gli antiquariato dei comandanti e hanno imparato la regola per la prima volta:

