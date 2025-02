Qual jogador chamou Cole Pale como seu favorito para crescer?

A Inglaterra internacional também é um grande admirador do Manchester United.

O talismã do Chelsea Cole Palmer reconhece que admirou Wayne Rooney como uma inspiração enquanto apoia o Manchester United durante sua infância.

Palmer admitiu que é uma vida de unidade de uma vida, ele frequentemente visitava Old Trafford quando criança, embora mais tarde tenha passado seus primeiros anos esportivos no Manchester City. A estrela do Chelsea ainda fica empolgada em jogar no famoso estádio Red Devils hoje.

Isso pode ser uma pista o suficiente para o Man Utd planejar um possível movimento para o atacante no futuro. Em resposta a uma pergunta sobre seu ídolo de infância, ele chamou Wayne Rooney nos Estados Unidos como indicado.

“Eu obviamente apoiava o United e ele provavelmente era o melhor jogador quando os estava vendo”. Palmer disse.

Palmer se tornou um dos melhores artistas da Premier League em Chelsea, e o United ficaria encantado por ter um jogador de seu calibre neste momento. Talvez um dia os Red Devils façam um movimento. O Blues certamente dará um preço considerável se isso acontecer.

O United já estava vinculado ao jogador, mas se eles considerarem seriamente Old Trafford, ele precisaria de muita quantia para convencer o Chelsea a vender seu jogador estrela no futuro.

A incorporação do internacional da Inglaterra para Man UTD será vista como uma aquisição principal, dada a qualidade e a versatilidade do atacante para jogar em qualquer lugar da linha de ataque.

Palmer tem sido uma empresa de sucesso para os londrinos do Ocidente. Em sua primeira temporada, sua importância cresceu à medida que se tornou o jogador mais influente e contribuiu com muitos gols. Enquanto isso, esta campanha teve um início lento, mas ainda assim, Palmer é o sexto maior goleador da Premier League até agora.

Pode ser muito cedo para comentar sua possível transferência para o United, mas talvez no futuro previsível, o clube possa tentar levar o jogador a Old Trafford.

