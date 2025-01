Quale squadra ha più bisogno di vincere la Coppa Carabao?

Le semifinali della Coppa Carabao sono alle porte, con l’Arsenal che affronterà il Newcastle United martedì e il Tottenham Hotspur che ospiterà il Liverpool mercoledì. Ma con le doppie sfide completate il 3 e 4 febbraio e la finale che si svolgerà il 16 marzo a Wembley, quale squadra desidera di più il trofeo?

Abbiamo classificato le quattro squadre in base alla necessità di vincere e ne abbiamo esaminato le ragioni.

4. LIVERPOOL

La storia d’amore del Liverpool con la Coppa Carabao risale agli anni ’80, quando il club di Anfield vinse 10 titoli, diventando la squadra di maggior successo nella storia della competizione.

Ciò significa che vincere un trofeo è piuttosto in basso nella lista delle priorità del club. La squadra di Arne Slot è in testa alla Premier League con sei punti di vantaggio con una partita in mano ed è anche in cima alla classifica della nuova Champions League con 36 squadre con disegni su entrambi i trofei.

Lungi dal subire un crollo dopo la partenza di Jürgen Klopp in estate, il Liverpool ha raggiunto nuove vette con Sloto e è in una posizione forte per vincere almeno un grande onore in questa stagione.

Se il Liverpool non riuscisse a vincere né la Premier League né la Champions League in questa stagione, vincere la Coppa Carabao sarebbe una magra consolazione. Ma la finale della scorsa stagione è stata uno dei giorni più memorabili dell’era Klopp, quando un Liverpool giovane e devastato dagli infortuni ha rovesciato il Chelsea a Wembley grazie a un gol vincente del capitano ai supplementari. Virgilio van Dijk.

Conservare il trofeo in questa stagione potrebbe rivelarsi la scintilla in più di cui la squadra di Sloto ha bisogno per spingerla verso ulteriori successi. — Lindop

3. ARSENALE

L’Arsenal ha fatto quasi tutto con Mikel Arteta… tranne vincere regolarmente trofei. Hanno spinto il Manchester City in fondo alla Premier League per due anni e la scorsa stagione hanno raggiunto i quarti di finale di Champions League per la prima volta in 14 anni.

Arteta vinse la FA Cup 2020, ma c’era solo un giocatore dell’undici titolare che batté il Chelsea a Wembley nell’agosto di quell’anno (Kieran Tierney) è ancora nel club ed è ormai una figura marginale che potrebbe andarsene questo mese. E così l’Arsenal di Arteta, come lo conosciamo oggi, come girone non vinse davvero nulla.

Non si può negare che, nonostante ciò, la Coppa Carabao è in fondo alla lista delle priorità, il che si riflette nella squadra a rotazione regolare che Arteta sceglie mentre si concentra sul titolo di Premier League che desidera veramente. Ma è stato solo il mese scorso che Arteta ha sottolineato quanto possa essere trasformativo vincere la competizione per la sua giovane squadra.

“Toccare la coppa, essere in semifinale e battere qualcuno in finale, questa è l’energia e crea la strada giusta per andare a fare qualcos’altro, soprattutto a causa dei tempi e del momento in cui la competizione si gioca in questo paese,” ha detto. “Sta accelerando il ritmo. — Ollie

2.TOTTENHAM HOTSPUR

L’allenatore degli Spurs Ange Postecoglou sostiene da tempo che vincere un trofeo minore di per sé non costituisce un successo, ma vincere la Coppa Carabao potrebbe essere il modo più rapido per salvare il suo lavoro.

Fonti di ESPN continuano a insistere che Postecoglou mantenga il sostegno della gerarchia del club, ma la sconfitta interna per 2-1 di sabato contro il Newcastle ha portato a sole tre vittorie su 14 partite in tutte le competizioni. Si sono sentiti fischi a tempo pieno e, sebbene l’atmosfera non sia tumultuosa, c’è malcontento che ribolle sotto la superficie.

Postecoglou potrebbe essersi unito al Tottenham credendo di dover competere per i premi più grandi, ma la maggior parte dei tifosi degli Spurs vuole qualsiasi trofeo, dato che la squadra non ne vince uno dal 2008. Il tecnico avrebbe ragione a dire che vincere la competizione in questa stagione non sarebbe una conferma o una rivendicazione improvvisa di tutto quello che è successo prima, ma rappresenterebbe un ritorno tangibile per i suoi metodi, che ogni volta vengono messi in discussione. settimana.

Inoltre, con meno della metà della stagione di Premier League ancora da giocare, gli Spurs devono già affrontare una corsa per entrare in qualsiasi competizione europea dato che attualmente si trovano al 12° posto. Le vincitrici della Coppa Carabao si qualificano per gli spareggi della UEFA Conference League, il che è meglio di niente. — Ollie

1. NEWCASTLE UNITE

Quando il Newcastle ha raggiunto la finale della Carabao Cup del 2023 a Wembley, migliaia di tifosi si sono riversati a Trafalgar Square a Londra e hanno trasformato la capitale in bianco e nero alla vigilia della partita della loro squadra contro il Manchester United.

Anche se è stata la squadra di Erika ten Haga ad alzare il trofeo, vincendo la finale 2-0 grazie ai gol di Casemiro E Marco Rashfordla risposta emotiva che l’occasione ha suscitato testimonia quanto i tifosi del Newcastle desiderino l’argenteria.

Il club vinse l’ultima volta un trofeo importante nel 1955 sotto forma di FA Cup, battendo il Manchester City 3-1 in finale. Nel periodo buio della proprietà di Mike Ashley, portare un altro grande onore sembrava un sogno lontano. Ma la rinascita del club sotto la nuova proprietà sostenuta dall’Arabia Saudita ha ispirato ottimismo tra i tifosi sul fatto che i suoi 70 anni di attesa potrebbero presto finire.

Dopo aver sopportato un periodo difficile in autunno, la squadra di Eddie Howe è ora in ottima forma, avendo vinto ciascuna delle ultime sei partite in tutte le competizioni. Se il Newcastle dovesse mettere le mani sulla Carabao Cup il mese prossimo, ciò non farebbe altro che rafforzare l’idea nel nord-est che questo gigante addormentato di un club è sicuramente sveglio. — Lindop