Quali capi e aquile possono rafforzare i casi di sale di fama?

I capi di Kansas City giocheranno nel Super Bowl negli ultimi sei anni, con Eagles Philadelphia in piedi nelle prime tre vie dell’era del Super Bowl.

Il 6 febbraio, nell’ambito dell’arrivo nel Super Bowl LIX, sarà annunciato dalla Football Hall of Fame del 2025 durante la NFL. Con questo in mente, è un buon momento per guardare le due liste del Super Bowl e scoprire chi potrebbe già costruire un degno busto di bronzo, così come quelli che con un po ‘più fortunati possono essere sulla strada per il cantone:

Capi della città di Kansas City

Ottieni misurazioni per una giacca d’oro

QB Patrick Mahomes

Il consiglio dei selettori della sala ama gli anelli del Super Bowl. L’anno e l’anno sono i vincitori del titolo, in particolare i vincitori di più titoli dietro il centro, che hanno una possibilità molto più favorevole di essere ancorati.

Se i Chiefs vincono il 9 febbraio, Mahomes ha aiutato l’autore del franchising la prima era a tre vie dell’era del Super Bowl. Ha solo 29 anni, nel tentativo di vincere la quarta vittoria del Super Bowl nelle prime otto stagioni. Se i Chiefs sconfissero anche gli Eagles, Mahomes sarebbe diventato il primo quarterback dalla Hall of Famer Terry Bradshaw ad iniziare e condurre la sua squadra a quattro Super Bowl per sei anni.

Questo è il territorio di Tom Brady – Brady ha avuto tre delle sue sette vittorie in carriera nel Super Bowl nei primi sette anni. Mahomes ha giocato al campionato AFC ogni anno da quando è diventato un antipasto per il 2018-è una selezione sei volte per la ciotola, la tre volte team All Pro, la doppia League di MVP e il tre volte MVP del Super Bowl prima di quest’anno Il gioco del titolo inizia anche prima del gioco del titolo di quest’anno.

Otto anni in una carriera che potrebbe andare almeno due volte che se rimane sano e motivato, Mahomes è alla seconda volta nei playoff della vittoria tra i quarterback (17) e ha avuto due 40-tochdown.

La carriera di 23 anni di Brady potrebbe essere divisa in tre segmenti degni della Hall of Fame e dei Mahomes, vinti o persi, corrispondenti alla prima fase del percorso storico di Brady.

Travis Kelce: i capi sono ancora alla ricerca di modi per vincere Travis Kelce si siede con Chris Berman per descrivere alcuni dei modi incredibili di vincere le partite in questa stagione.

Te Travis Kelce

Inizia con la produzione di Kelce: è stata la fine più veloce della storia della lega per 10.000 yard di carriera a 140 partite. Per fare un confronto, la Hall of Famer Tony Gonzalez 177 e Antonio Gates, uno dei 15 giocatori dell’era moderna considerati i finalisti di Hall of Fame quest’anno, 179. La Hall of Famer Shannon Sharpe ha raggiunto un plateau in 203 partite.

Kelce è anche la prima estremità fissa della fusione di AFL-NFL nel 1970, che aveva 1.000 yard che ricevevano una stagione all’età di 33 anni o più di 1.138 yard nel 2022.

È il terzo in cui accettano cantieri tra le estremità strette, mentre lui e Mahomes hanno anche stabilito un record nella loro carriera nel record di touchdown per il duo di quarterback-receiver. Cose un Super Bowl in tre anelli e il fatto che Kelce ha guidato tutti i ricevitori nei touchdown post -stagione quattro volte diverse.

DT Chris Jones

Jones è una playoff star e quando verrà introdotto il suo caso, sarà sul lato positivo della moneta a lungo termine della Hall of Fame. I giocatori difensivi senza vittoria nel Super Bowl o nei campionati, in particolare quelli prima di una super missione, potrebbero avere il modo più difficile di ancorare da tutti.

Ma le tre vittorie del Super Bowl e il conteggio, con la performance abbastanza buona da realizzare MVP almeno due di questi giochi, serviranno bene Jones.

Jones ha avuto molti grandi momenti di grandi partite, anche se era un giocatore di un giocatore interiore che combatte regolarmente le doppie squadre. Ha anche una dura stagione regolare, che comprende 80,5 borse di carriera (due stagioni con 15,5), sei per le bocce e tre selezioni della prima squadra All-Pro.

WR DeAndre Hopkins

Hopkins è stato il boss per tutte e 10 le partite della stagione e due partite di play-off. I suoi numeri di carriera, tuttavia, sono robusti e i consigli selettori mostrano costantemente l’hobby di spingere i ricevitori dell’era moderna con i numeri nella lista dei finalisti ogni anno.

Non appena furono lì, i ricevitori tendevano recentemente a dividere i voti per l’ancoraggio, ma, come Isaac Bruce nel 2020, Calvin Johnson nel 2021 e Andre Johnson alla fine guidarono la giacca d’oro. Torry Holt e Reggie Wayne sono già stati finalisti all’età di più e Larry Fitzgerald avrà diritto per la prima volta la prossima stagione, quindi Jam sarà più sovraffollato nei prossimi anni. È un prodotto per era che ha visto esplodere i numeri di gioco.

Hopkins è una squadra di tre volte All-Pro da parte sua, e in ciascuna di queste stagioni c’è stata una corsa di sette anni con almeno 1.300 yard. Come Andre Johnson, sarà in molte di queste stagioni quando si è unito ai Chiefs e Mahomes, ha dedicato molti numeri Hopkins da considerare senza il quarterback del Marchese.

Funziona ancora, ma forse …

G Joe Thuney

È il caso più estremo, ma ecco quanto sia difficile fare una giacca d’oro per le guardie: Jerry Kramer è stato l’unico Guardian selezionato per il 50 ° anniversario. 44 anni dopo quella che era la prima volta idoneo.

La leggenda dei Chiefs Will Shields è stata nominata per 12 ciotole consecutive per chiudere la sua carriera e non è stata selezionata per l’ancoraggio fino al suo quarto anno di capacità. Era la terza guardia di destra che era ancorata.

Ci sono quasi tanto centri (11) nella Hall of Fame (11) delle vere guardie (15), ma 32 anni Thuney ha un profilo che otterrà un certo supporto nei prossimi anni. È un vincitore del Super Bowl di quattro volte e una selezione di tre tempi per Bowl, che nelle ultime due stagioni è stata selezionata con la prima squadra per la prima squadra.

È in una certa misura l’effetto Mahomes: tre delle selezioni di Thuney per Bowl sono arrivate nelle sue quattro stagioni con Chiefs. Il suo calcio finale per aver considerato Hall può dipendere dalla sua salute e dal suo desiderio nelle stagioni.

Troppo presto, ma …

C Creed Humphrey

Humphrey, 25 anni, è già stato selezionato per tre per le bocce nelle sue quattro stagioni, così come la prima squadra di selezione All-Pro e l’altro squadra All-Pro. Nel 2021 ricevette voti per il debuttante offensivo dell’anno – finì terzo quando Ja’marr Chase dei Bengala fuggì con il prezzo.

Humphrey non ha affrontato la sua carriera e se rimane in salute quando arriva a Mahomes, con i capi lasciati nella conversazione del titolo, sta arrivando.

Saquon è un ottimo RB? Chris "Mad Dog" Russo, Jeff Saturday e Kimberley A. Martin stanno discutendo se Saquon Barkley si è già affermato come uno dei migliori back -back nella storia della NFL.

Philadelphia Eagles

Le migliori e ultime possibilità di Gold Jackets Eagles indossavano i colori della squadra, proprio non durante questa corsa del Super Bowl. Il Jason Kelce Center e Jason Peters avranno casi forti.

Ma la versione LIX del Super Bowl ha alcuni giocatori che si gettano nella sala.

Funziona ancora, ma forse …

T Lane Johnson

Sei selezioni per Bowl porteranno ogni giocatore alla conversazione iniziale, in particolare giocatori come Johnson, che è stata considerata la migliore soluzione giusta in campionato per una parte significativa della sua carriera. Ma un’intervista su Johnson sarà anche piena di un intrigo. Johnson è secondo il fatto che non dovrebbe essere considerato il più grande onore individuale del calcio a causa di due sospensioni durante la sua preparazione alla carriera di droga: quattro partite nel 2014 e 10 partite nel 2016, nel suo secondo e quarto anno in campionato.

In un’intervista con NBC Sports Philadelphia nel 2019 Johnson ha dichiarato: “Non credo di meritare di essere nella Hall of Fame … Non credo che sarebbe giusto”.

Johnson occasionalmente si occupava anche di infortuni e dal 2015 non gioca tutte le partite della stagione. Un’altra vittoria del Super Bowl sarebbe sicuramente un vantaggio per il suo caso.

Saquon Barkley aveva un enorme 2024, ma i suoi numeri di carriera sarebbero stati sufficienti per considerare Hof? Foto: Kathryn Riley/Getty Images

RB Saquon Barley

Derrick Henry è l’unico attivo che corre indietro con oltre 10.000 yard di carriera che si affrettano, un punto di riferimento che era la base per l’ancoraggio posteriore in passato. Edgerrin James (13. Tutti i tempi nel cortile di fretta) è l’ultima schiena che è stata eletta nella classe 2020.

Due schienali sono andati in classe 2017 – Terrell Davis e LaDainian Tomlinson. Frank Gore ha diritto per la prima volta l’anno prossimo e Adrian Peterson (n. 5 per tutto il tempo) sarà ammissibile nel 2026.

È possibile che Barkley, Henry e Christian McCaffrey arrivino nello stesso lasso di tempo per valutare, quindi è potenzialmente affollato e Barkley non ha alcuni dei numeri assemblati con questi due schienali. Ma se Barkley, ora con tre prelievi per Bowl, mantiene lo slancio (o ovunque vicino a lui) i suoi 2.005 iarde nella sua prima stagione con Orly, potrebbe entrare nelle interviste future. Ovviamente, la vittoria del Super Bowl sarebbe d’aiuto. Ma potrebbe aver bisogno di qualche altro anno come 2024, quando Barkley ha registrato il 27,8% della sua carriera, un totale di 7 216 yard di corsa.

CB Darius Slay Jr.

Slay ha avuto una corsa dal 2017 al 2023, quando è stato selezionato per sei per le bocce in sette stagioni, e ha anche guidato la lega a Wiretaps una volta. Ma l’orologio potrebbe verificarsi, dato che l’uccisione è 33 e nella sua dodicesima stagione.

Troppo presto, ma …

DT Jalen Carter

Stai cercando un profilo per questo esercizio. Come per i giocatori che sono permanentemente impressionanti e i dirigenti del personale lo considerano o vicino alla cima della piramide nelle loro posizioni.

Se gli Eagles possono trasformare questo aspetto del Super Bowl in una corsa più lunga, i loro migliori giocatori saranno sulla buona strada. Ai giocatori come un ampio ricevitore AJ Brown, con oltre 7000 iarde di ammissione all’età di 27 anni, sarebbe in una miscela. Ma tra il nucleo più giovanile della squadra, guarderà Carter a 23 anni.

Nelle sue due stagioni, Carter ha una selezione per la ciotola e il coordinatore difensivo Eagles Vic Fangio lo ha cambiato in un difensore che raramente è uscito dal campo in questo post -stagione.