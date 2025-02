Quali maglie femminili dovrebbero essere ritirate dopo A’ja Wilson, Caitlin Clark?

Quando la Washington University di Washington ha ritirato il n. Kelsey Plum 10 Jersey at the beginning of this month, which made her the first female basketball player Huskies with the number in the rafters of the HEC Edmundson pavilion, it was an opportunity for a plum to think about the journey that took her on the way that took lei sulla strada che la portò da UW a WNBA.

“Ora guarderò indietro”, disse Plum, “Ed è davvero bello avere un momento con un cerchio completo, guardare indietro e dire:” Dang, sono stati molti punti. Non ci ho mai pensato davvero. “Va bene.

Plum, il doppio campione del WNBA e il triplo All-Star, non sono soli tra le straordinarie del WNBA, che gode dell’opportunità di tornare come ospiti onorari nei campus universitari dove sono iniziati i loro viaggi. Giorno dopo la pensione della maglia di Plum, 2024 Las Vegas Aces Draft Pick Elizabeth Kitley in Virginia Tech si è ritirato. E questa domenica, un ex compagno di squadra di Las Vegas Plum A’ja Wilson e Caitlin Clark, che hanno battuto il record di prugne per tutti i segnali di carriera nella divisione di basket femminile e nella Carolina del Sud e Iowa.

Editori birichini 2 correlati

Sicuramente sperimenteranno emozioni simili a quelle che Plum sentiva che la sua maglia rivelasse insieme alle emozioni della pallacanestro e delle star di pallavolo a Washington.

“Quando succede davvero, è un po ‘come se fossi un po’ scioccato”, ha detto. “Ero emotivo. C’è così tanto che va al momento di tale

Chi potrebbe essere un altro ex giocatore di basket della Women’s University per mettere la maglia sulle travi? Le scuole generalmente non parlano delle maglie pensionistiche fino a quando non notificano che accadrà, quindi non sappiamo cosa potrebbe essere in lavori in tutto il paese. Ma ESPN Kendra Andrews, Charlie Creme, Kevin Pelton, Alexa Philippa e Michael Voepel, che potrebbero essere l’onore di guadagnare.

Quale giocatore dovrebbe essere nella lista per ottenere un pensionato per il college?

Philippou: No. di Sabrina Ionescu 20. L’Oregon non ha risultati lunghi sui pensionati della maglia. (In effetti, indossava un compagno di squadra Ionescu Rutha Hebard n. 24, sebbene fosse tecnicamente ritirato per il programma di Great Bev Smith). Oltre ai suoi solidi premi individuali, Ionescu Czechs ha portato il programma a due spettacoli d’élite e le ultime 2019 per essere infallibili per le anatre. La leggenda dell’Oregon è l’unico giocatore nella storia del basket degli uomini o della divisione di basket femminile della divisione NCAA con 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 1.000 assist ed è il leader del triplo sport con 26.

Sabrina Ionescu Soobum im-usa oggi sport

Solo consegne: Come Clark, Iowa ora ha la sua maglia in Iowa, non c’è bisogno di aspettare molto più tempo di quanto se ne vada da un’altra maglia dell’Iowan: il no. 24 nello stato dello Iowa. Joens è il capo dei Cicloni sparatutto, un record che ha stabilito in quattro stagioni. Nella sua quinta stagione (nonostante la resa Covid-19), è diventata una delle 16 giocatori di divisione femminile, che ha raggiunto 3000 punti e si è conclusa con 3.060. Storia della scuola.

Joens finì la sua carriera nel 2023 e fu sviluppato in WNBA. Lo stato dello Iowa non si ritira il numero (dalla parte di uomini o donne), ma lascerà le maglie. Quattro pensionati per lo stato dello Iowa: Tonya Burns (ha completato la loro carriera nel 1985), Jayme Olson (1998), Megan Taylor (2001) e Angie Welle (2002). Joens dovrebbe essere come il prossimo.

Damian Cehmeyer /Sports Illustrated tramite Getty Images

Crema: Solo due giocatori femminili in UConn hanno le loro maglie rimaste: il numero di Rebecca Lobo 50 e Swin Cash n. 32. UConn riserve che onora solo laureati che sono stati introdotti al Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Altri leggende Huskies potrebbero avere una possibilità in anticipo perché sia ​​Sue Bird che Maya Moore sono i primi nominati per la Hall of Fame Hall of Fame. Moore è il capo dello sparatutto del programma, l’unico triplo vincitore di Wade Trophy nella storia della storia e il doppio campione nazionale. Bird è stato anche un doppio campione e ha vinto Wade Trophy, perché ha considerato il punto dei punti nella squadra imbattuta del 2002 come uno dei migliori di tutti i tempi.

Pelton: UConn ha ritirato due numeri in più rispetto a Stanford, che non ha mai fatto. Vorrei vedere questo cambiamento con il n. 30, che potrebbe essere ritirato in onore di Nnek Ogwumike e Kate Starbird, entrambi i giocatori nazionali dell’anno. Ogwumike non era no. È diventata MVP WNBA e presidente dell’Associazione dei giocatori. Con il rispetto adeguato per le grandi squadre di UW Chris Gobrecht è stata una giocatrice di basket decisiva 90. Dopo sette stagioni in ABL e WNBA, Starbird ha avuto un impatto sulla sua seconda carriera nell’UW studiando disinformazione.

Immagini Ezra Shaw/Getty

Andrews: LSU si ritirò solo due maglie e il terzo dovrebbe essere il n. 10 Angel Reese. Nelle sue due stagioni a Baton Rouge, Reese in media 20,9 punti e 14,4 rimbalzi a partita e hanno raccolto il secondo doppio più alto nella storia del programma con 61, 61. All-American ha anche portato Tigers al loro primo campionato NCAA nel 2023 come ultimo giocatore più importante. Reese ha continuato nella storia durante la sua stagione nuovi arrivati ​​WNBA prima dell’infortunio che termina la stagione. Il riferimento di Reese alla LSU ha contribuito al forte interesse per il basket femminile.

Immagini Kevin C. Cox/Getty

Solo consegne: Dovremmo anche menzionare Rhyne Howard di Atlanta. Ma a causa delle rigide regole del Kentucky sulla pensione di Jersey, ci vorrà un po ‘. Il Kentucky ha creato istruzioni affinché tutti i loro sport siano ritirati, gli atleti dovevano essere nella Hall of Fame della scuola per almeno cinque anni. E gli atleti non possono essere messi in questa sala per almeno cinque anni dopo aver completato la loro carriera universitaria. In breve, la più antica Howard potrebbe lasciare la sua maglia di pensionamento 2032 quando terminò il college nel Kentucky nel 2022 e poi selezionò n. 1 nella proposta WNBA.

Le migliori storie della settimana Ottieni un approccio esclusivo a migliaia di articoli premium all’anno dai migliori scrittori.

• Principali potenziali clienti MLB: chi è il numero 1? »

• Il gioco più promettente -off nba è … »

• CFB: Best of ’25 Class di reclutamento: migliori adattamenti »

Più contenuto di ESPN+ »

È un peccato che l’attesa sia per Howard, doppia sec dell’anno e MVP del campionato 2022, che è diventato rookie WNBA dell’anno, doppio WNBA All-Star e medaglia olimpica di bronzo olimpico in 3×3. Il Kentucky ha una sola maglia di pensionamento per una giocatrice di basket: Valerie Still’s No. 12. Ha completato la sua carriera nel 1983 e la sua maglia è stata ritirata nel 2003.

Il Kentucky dovrebbe aggiungere almeno un altro maglia di pensionamento prima che Howard sia ammissibile. Considera A’Dia Mathies: promessa nel 2013 e nel 2019 è entrata nella Hall of Fame Kentucky. .