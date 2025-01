Quali sono i 10 “doink” più memorabili di tutti i tempi?

Il quarterback è una delle posizioni più sotto pressione nello sport, ma il kicker non è necessariamente molto indietro. Pochi centimetri sono tutto ciò che separa un calciatore da un eroe o un nuovo capitolo nei complicati libri di storia del “doink”.

Non tutti i doink sono uguali. Alcuni colpiscono il palo e trovano la loro strada attraverso il palo. Sfortunatamente, la maggior parte non finisce in questo modo, e questi clamorosi fallimenti spesso arrivano nei momenti più cruciali del gioco.

Negli ultimi 15 anni abbiamo assistito a un mix di azioni mortali, divertenti e scioccanti. Ecco perché la nostra top 10 include alcuni di ciascuno di questi gruppi.

Senza ulteriori indugi, ecco le 10 azioni più memorabili di tutti i tempi.

Dustin Hopkins, che ha uno dei calci low-stakes in questa lista, è uno dei pochi fortunati che ha visto il suo calcio colpire il montante e rimbalzare. È stato realizzato un field goal da 53 yard ha lasciato il palo della porta abbastanza lontano, ma è andato avanti dando ai Commanders un vantaggio di 10-3 nel terzo quarto. Washington successivamente estese il suo vantaggio a 13–3 su un altro field goal di Hopkins e alla fine vinse la partita 20–13.

Lo sfortunato momento in cui il tuo calcio è rimbalzato in posizione verticale è stato il passaggio di Graham Gano durante il Super Bowl 50. Il calcio alla fine non ha avuto alcun effetto sul punteggio finale – i Broncos hanno vinto 24-10 – ma ha funzionato. slancio e impedire a Carolina di ridurre il vantaggio di Denver nel terzo quarto da 13-7 a 13-10. Un 44 yarde si è connesso per un high a destra, una sfortunata occasione per qualcuno che non aveva sbagliato un tiro da più di un mese e mezzo prima.

Uno dei calci più lunghi della lista, Harrison Butker è riuscito a finire la palla ben oltre il palo sinistro e si è lasciato sfuggire per estendere il vantaggio dei Chiefs contro il loro rivale di divisione. Il calcio di Butker, con potenza appena sufficiente, ha colpito la parte inferiore del montante sinistro e ha liberato la base dei pali per spingere KC in vantaggio di 10-0 sui Broncos nel primo quarto.

Vincitore del gioco! Dopo che i Chiefs e i Broncos si sono ritrovati in un classico incontro della stagione regolare domenica sera, la partita alla fine si è ridotta a un tiro ai tempi supplementari. Il field goal da 34 yard di Cairo Santos vincerebbe la partita per i Chiefs o pareggerebbe i due rivali. Il suo calcio, che aveva MOLTO potere, colpisci la parte superiore del montante sinistro e spara attraverso due post per suggellare la vittoria dei Chiefs nella resa dei conti della divisione.

Non ci sono yard elencate qui perché il kicker dei Packers Mason Crosby ha avuto forse il suo giorno peggiore da professionista e ci ha regalato non unoMa due stupidaggini nella stessa partita, per un totale di quattro tiri sbagliati (e un punto extra) nel pomeriggio. Come ci si potrebbe aspettare, nessuno dei due è riuscito a superare la verticale in quella che è stata una prestazione schiacciante che ha visto il punteggio finale 31-23 – una sconfitta di otto punti contro Green Bay.

Uno dei calci più influenti della lista, il canestro di Zane Gonzalez ha regalato a Washington la prima vittoria nei playoff dalla stagione 2005. Lo stivale da 37 yard è stato spinto a destra e rimbalzato sulla parte superiore del montante prima di volare attraverso i pali per dare ai Comandanti una vittoria su strada. Non tutti i doink sono uguali e questo è stato uno dei finali più felici che vedrai quando sentirai quel rumore.

Venendo al numero 4, non abbiamo uno, ma due colpi in un calcio. Per essere onesti, Wil Lutz ha tentato un field goal da 61 yard e stava cercando di pareggiare la partita mentre il tempo scadeva contro i Vikings. La palla, che chiaramente aveva abbastanza gamba, ha colpito il montante sinistro e poi quello inferiore prima di rimbalzare davanti ai pali. Il calcio era davvero a pochi centimetri dal mandare la partita ai supplementari, ma invece il Minnesota vinse 28-25 a Londra.

Il record di tutti i tempi va a Cody Parkey. Oltre ad apparire in questo elenco più di una volta (ne parleremo più avanti), ha avuto ben quattro licenziamenti in una partita contro Detroit nel 2018. Tutti e quattro i calci che hanno colpito i pali erano touchdown e tre sono finiti per essere colpiti. . il palo destro e uno contro quello sinistro. Ci sono stati due calci dopo il punto aziendementre i due field goal sono stati giusti 41 iarde E 34 iarde Tentativo.

Justin Tucker ha dimostrato di essere un grande di tutti i tempi dopo aver realizzato uno dei calci più improbabili nella storia del gioco. Poco dopo che i Ravens trasformarono un quarto e 19 per dare loro un primo down con pochi secondi rimasti, John Harbaugh scelse di provare un field goal da 66 yard invece di un’Ave Maria, e la sua squadra perse 17-16. Allo scadere del tempo, Tucker ha completato il calcio più lungo nella storia della NFL per vincere la partita per Baltimora. La palla ha colpito la parte inferiore del montante ed è rimbalzata attraverso i montanti, suggellando la vittoria e scioccando l’allenatore Dan Campbell e Detroit.

Il doink più famigerato nella storia dei doink. Parkey ha avuto la possibilità di aggiudicarsi la partita per i Bears e mandarli al turno di divisione con una vittoria sugli Eagles. Sfortunatamente, il tentativo di 43 yard di Parkey aveva altre idee. Il tiro, che aveva distanza, partì dal centro e si inclinò verso il montante sinistro, per poi incontrare la metà del palo e ricadere dritto all’indietro, senza il fortunato rimbalzo che salvò la squadra. Il licenziamento arrivò con soli cinque secondi rimasti e gli Eagles erano avanti 16-15, permettendo a Philadelphia di avanzare ai playoff.

Vuoi storie fantastiche direttamente nella tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account FOX Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ricevere quotidianamente una newsletter personalizzata.