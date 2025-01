Quali sono i 10 migliori film sportivi di tutti i tempi?

Due leggende della NFL condivideranno il grande schermo a febbraio.

L’ex running back All-Pro Marshawn Lynch sarà il protagonista di una nuova commedia d’azione intitolata L’amore fa male (in uscita il 7 febbraio) con l’analista di FOX Sports e allenatore della Hall of Fame Jimmy Johnson. Il vincitore del Golden Globe e dell’Oscar Ke Huy Quan interpreta un agente immobiliare che si ritira nella sua precedente vita criminale dopo che il suo ex partner riappare con un messaggio minaccioso.

Questo ci ha fatto pensare: quali atleti hanno avuto i migliori cameo di tutti i tempi?

Ci siamo impegnati a rispondere a questa domanda tuffandoci nei film degli ultimi due decenni ed elencando i 10 più grandi atleti di tutti i tempi.

Un cameo è tipicamente definito come “un piccolo ruolo teatrale, solitamente interpretato da un attore famoso, spesso limitato a una scena”. Ciò che l’atleta ha fatto nella scena e quanto grande è stato il film sono stati i fattori principali nel determinare l’elenco.

Gli atleti che hanno avuto un ruolo significativo nel film saranno inclusi nella prossima edizione del Daily Ranker. Star come Anthony Edwards in Attività febbrileMichael Jordan incluso Marmellata spazialeEntra Ray Allen Ha capito il giocoCon Shaquille O’Neal Kazamecc. ottenere i loro successi lì.

Sebbene ci siano alcune scelte ovvie in cima, anche alcuni nomi sorprendenti hanno fatto parte della nostra lista.

Dove si colloca il tuo atleta preferito?

Vediamo:

10. Derek Jeter (Gli altri ragazzi)

Nella commedia del 2010 con Mark Wahlberg e Will Ferrell nei panni di due poliziotti di New York le cui carriere sono imperfette, Derek Jeter appare solo brevemente in questo film, ma il suo ruolo è importante per la trama. Il personaggio di Wahlberg (Terry Hoitz) spara accidentalmente a Jeter, impedendogli di giocare in Gara 7 delle World Series. Hoitz viene quindi etichettato come “Yankee Clipper”, mandando in rovina la sua carriera nel dipartimento di polizia di New York.

9. Brett Favre (Tutti pazzi per Mary)

Questa storia d’amore del 1998 con Cameron Diaz, Matt Dillon e Ben Stiller vede Brett Favre nei panni dell’ex fidanzato del personaggio di Diaz (Mary Jensen). Ciò che rende la sua apparizione così sorprendente è che viene ripetutamente chiamato “Pac-Man” nel corso del film, ma non c’è traccia di un giocatore di football professionista, tanto meno del quarterback dei Green Bay Packers. Alla fine, Mary sceglie il “bravo ragazzo” e lascia Favre.

8. Lance Armstrong (Dodgeball: True Underdog Story)

La scena di Lance Armstrong in questo film è inaspettata ed esilarante quando fa un discorso leggendario al personaggio di Vince Vaughn (Peter) quando scopre che Peter sta lasciando la sua squadra dopo averlo incontrato all’aeroporto. Il discorso fa capire a Peter il suo errore e si unisce alla squadra e li porta a una vittoria mortale nel finale. Palla schivata è stato rilasciato nel 2004 e ha incassato 30 milioni di dollari negli Stati Uniti nel fine settimana di apertura e 168 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo IMDB.

7. Dale Earnhardt Jr. (Talladega Nights: La ballata di Ricky Bobby)

In questa classica commedia del 2006 con Will Ferrell e John C. Reilly nei panni di due piloti NASCAR immaturi, la scena di Dale Earnhardt Jr. è così veloce, ma così bella. Tra i fan che imploravano un autografo al personaggio di Ferrell (Ricky Bobby), Earnhardt Jr. si fa strada davanti alla folla e chiede il suo autografo. Dice che è un suo grande fan e le chiede di “non dirlo a nessuno degli altri guidatori”. Davvero divertente.

6. Michael Irvin (Il cantiere più lungo)

In questo remake del classico del 1974, Michael Irvin interpreta un atleta eccentrico che inizialmente rifiuta di unirsi a una squadra di football di detenuti che vuole giocare contro le guardie carcerarie. Mentre le guardie continuano a molestare i detenuti, il personaggio di Irvin, il diacono Moss, decide di unirsi e porta con sé la sua banda. Irvin è inarrestabile e il film fa un ottimo lavoro nel ritrarlo come il ricevitore stellare che era nella vita reale. Il cortile più lungo è stato rilasciato nel 2005 e ha incassato oltre 191 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo IMDB.

5. Hines Ward (Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno)

Hines Ward non ha battute in questo classico, ma la sua scena è una delle scene cinematografiche più incredibili e memorabili di sempre. Quando il personaggio di Tom Hardy (Bane) distrugge Gotham City, Hines Ward e Co. giocare a calcio con i colori degli Steelers. Restituisce un lungo touchdown e supera l’intera difesa. Ma quando supera le difese, scoppia un’esplosione e il campo crolla. Ward si volta e scopre che tutti sono caduti nella fossa e lo stadio è quasi distrutto. Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno secondo IMDB, ha incassato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo.

4. Lee Trevino (Una mamma per amica felice)

Happy Gilmore è considerato uno dei più grandi film sportivi di tutti i tempi e il personaggio di Adam Sandler è uno dei ruoli comici più caratteristici della sua carriera. Ma anche Lee Trevino è fantastico in questo film, anche se ha solo una battuta. Continua a scuotere la testa mentre reagisce alle azioni di Happy sul campo da golf, essendo stato uno dei più grandi golfisti della sua generazione. E la sua battuta nel film è davvero fantastica quando risponde alla nemesi di Happy dicendo: “Grizzly Adams aveva la barba”. Felice Gilmore Secondo IMDB, aveva un budget di 12 milioni di dollari e ha incassato oltre 41 milioni di dollari in tutto il mondo.

3. Mike Tyson (Una notte da leoni)

Mike Tyson è fantastico in questo film. Dà un pugno caratteristico a uno dei personaggi del film; ha una tigre con sé e canta persino “In the Air Tonight” di Phil Collins con i personaggi di Bradley Cooper e Ed Helms. Oh, a proposito, la sua tigre viene rubata dai tre tizi nel film, da qui il suddetto pestaggio. La sua presenza nel film è sorprendente ma incredibilmente divertente. Il successo del 2009 ha incassato più di 469 milioni di dollari, secondo IMDB.

2. Dan Marino (Ace Ventura: L’acchiappanimali)

In questo iconico veicolo di Jim Carrey, Marino interpreta se stesso nella storia di un eccentrico detective di animali domestici (Carrey) la cui missione è recuperare la mascotte perduta dei Miami Dolphins. Finisce per salvare non solo la mascotte ma anche Marino, poiché Marino è stato rapito dal cattivo del film, Ray Finkle (interpretato da Sean Young). Il leggendario quarterback tornerà in tempo per guidare i Dolphins nel Super Bowl XXVII. Asso Ventura è stato rilasciato nel 1994 e ha incassato oltre 107 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo IMDB.

1. Kareem Abdul-Jabbar (Aereo!)

È divertente che Kareem Abdul-Jabbar sia stato spesso definito “Il Capitano” durante la sua carriera nell’NBA perché in questo film del 1980 interpreta un playmaker. Nel film, l’intero equipaggio di volo si ammala a causa di un’intossicazione alimentare e Cap deve aiutare a pilotare l’aereo quando il personaggio di Robert Hays (Ted Striker) non riesce a superare il suo precedente trauma bellico. Immagina di vedere probabilmente il miglior giocatore NBA del suo tempo atterrare su un aereo! Aereo! pubblicato nel 1980, aveva un budget di soli 3,5 milioni di dollari e ha incassato ben 83,4 milioni di dollari in tutto il mondo, secondo IMDB.

CITAZIONE

Kevin Garnett: Pietre preziose non tagliate

Larry Bird: Marmellata spaziale

Shaquille O’Neal: Buon hamburger

Lawrence Taylor: Ragazzo dell’acqua

Reggie Jackson: Pistola nuda

LeBron James: Un incidente ferroviario e una festa in casa

Tom Brady: Ted 2 e ti ho bloccato

Serena Williams: Ocean’s 8

Jim Brown: L’uomo che corre

Troy Aikman: Jerry Maguire

