Quali sono i primi 10 super -bowls di tutti i tempi?

Un evento sportivo non è migliore del Super Bowl quando è un grande gioco.

I fan della NFL sono stati fortunati ad averlo più spesso dopo la fine del secolo. Quindici degli ultimi 25 Super Bowl sono stati decisi da un punto, mentre molti altri erano vicini alla fine dell’ultimo trimestre.

Una di queste 15 partite è arrivata due anni fa quando i Kansas City Masters hanno vinto Philadelphia Eagles 38-35 nel Super Bowl LVII. Vedremo un altro gioco a un punto quando questi due si incontrano di nuovo al Super Bowl LIX (domenica, 18:30 ET FOX)?

Questo deve avere una risposta. Quindi ora è classificato il top 10 Super Bowl.

10 Il meglio di tutti i tempi Super Bowl

Alle 10 Super Bowl III (1969): Jets 16, Colts 7

Il terzo Super Bowl potrebbe non aver mai offerto il calcio più grande, ma presumibilmente nessun gioco nella storia del calcio era più significativo di così. Prima della garanzia del difensore Joe Namath per vincere Jet Machines, i sotto-cani a 18 punti hanno attirato uno dei più grandi disturbi nella storia dello sport.

Nel secondo quarto dei 4 yard di Matt Snell, Jets ha dato a New York un vantaggio per 7-0, che per la prima volta ha segnato la squadra AFL nel Super Bowl. Questo palloncino leader è stato nell’ultimo quarto del 16-0 all’inizio del 16-0, quando gli elettrodomestici hanno ottenuto una vittoria cruciale portando a AFL-NFL.

9. Super Bowl XXXVI (2002): Patriots 20, Rams 17

Più di 30 anni dopo la vittoria del Super Bowl Jets, il patriottico ha suscitato uno shock quasi monumentale. Sotto la guida del quarterback del secondo anno Tom Brady, il New England, era due touchdown, St. Louis Rams per la “più grande mostra di Turf in” che aveva vinto il Super Bowl due stagioni prima.

Tuttavia, i Patriots si sono trasferiti al vantaggio 17-3 durante i primi tre quarti delle emissioni di contatto Ty Law e Brady immediatamente prima dell’intervallo. Il nuovo inglese è partito nell’ultimo quarto di quasi 24-3, ma a causa della sua punizione è stato un punteggio del secchio. Rams alla fine legato a meno di due minuti rimasti.

Invece di giocare agli straordinari, Patriots ha colto l’occasione per vincere la regolamentazione senza che i timeout sono rimasti. Brady li ha portati a un giro di 53 anni, mettendo Adam Vinatier a segnare 48 campi da yard in estate per vincere il Super Bowl.

8. Super Bowl XXV (1991): Giants 20, Bills 19

Il Super Bowl XXV viveva tutti sul lato circostante. Prima della partita, Whitney Houston ha cantato un inno nazionale, una resa, che è la migliore di tutti i tempi nella storia del Super Bowl. Dopo il calcio d’inizio, Bill Belichick, un coordinatore difensivo per i Giganti, rallenta l’attacco mortale alle fatture lavora vicino alla perfezione.

Tuttavia, Buffalo ha avuto l’opportunità di vincere la partita nell’ultimo secondo. Scott Norwood ha avuto un premio Lombardi in piedi con 47 yard Field Paint Companies, ma ha navigato fino all’ampio diritto, da quattro frantumi di consegna del Super Bowl alle bollette.

7. Super Bowl XXXIV (2000): Rams 23, Titans 16

Nel Super Bowl XXXIV, Rams ha continuato a comandare il vantaggio del 16-0 nel mezzo del terzo trimestre. A quel punto, sembrava che potessero facilmente ottenere il loro primo campionato del Super Bowl.

Tuttavia, non era così. Titans ha ottenuto 16 punti consecutivi quando Eddie George si è precipitato a due contatti prima della vernice sul campo legata 2:12. Ma nel primo gioco di St. Louis, la palla indietro, Isaac Bruce è andato al punto di contatto 73 per dare a Rams un vantaggio di 23-16 con 1:54 a sinistra a sinistra.

Tuttavia, il Tennessee aveva un’altra risposta. È stato in grado di raggiungere la linea da 10 canti completamente a sei secondi. Steve McNair ha quindi trovato Kevin Dyson su una pendenza, a pochi metri dalla zona finale. Dyson ha cercato di combattere per ottenere un punto di contatto, estendendo le mani verso il traguardo, ma mancava perché il cortile aveva un breve periodo di tempo.

6. Super Bowl XLIX (2015): Patriots 28, Seahawks 24

Super Bowl Xlix ha quasi servito oltre la torcia. Seahawks ha cercato di diventare la prima squadra a vincere i titoli avversari 10 anni prima in Patriots. Nel frattempo, il New England voleva mantenere viva la sua dinastia alla prima vittoria del Super Bowl nel decennio.

Dopo la prima metà del round, Seattle aveva un nuovo inglese nella seconda metà. Ha portato il vantaggio del 24-14 e ha dominato il gioco al quarto trimestre. Tuttavia, Tom Brady potrebbe aver avuto il miglior calcio della sua carriera. Ha progettato due stazioni di touchdown per dare a Patriots un vantaggio di 28-24 con poco più di due minuti rimasti.

Tuttavia, sembrava che il patriottico fosse quello di affrontare il nuovo dolore al cuore del Super Bowl. Jermaine Karerse fece una cattura jongled, che portò i Seahawks a 5 yard a più di un minuto rimasto.

Ma i Seahawks hanno fatto due giocate nella storia del Super Bowl nel gioco più discutibile in seguito. Seduto su una linea da un cantiere a poco più di 20 secondi rimasti, Russell Wilson ha rapito il principiante Malcolm Butler, quando una stella che correva indietro Marshawn Lynch non prese la palla.

5. Super Bowl XIII (1979): Steelers 35, Cowboys 31

La battaglia tra le due migliori squadre della NFL, che hanno combinato 26 Future Hall of Famers -Rose a un salto.

Entrambe le squadre hanno cambiato i risultati la maggior parte della partita nel terzo trimestre. Dal 21-14, i Cowboys stavano legando di nuovo il gioco negli ultimi minuti del quarto. Tuttavia, la penetrazione di Roger Staubach per l’apertura di Jackie Smith nell’area finale scivolò attraverso le mani della testa stretta, costringendo Dallas ad accontentarsi della vernice sul campo.

Questa commedia ha ferito che era centrale quando Pittsburgh ha ricevuto un vantaggio di 28-17 poco dopo. Quindi i Cowboys hanno fluttuato il ritorno del calcio successivo, dando agli Steelers un cuscino 35-17 più tardi. I cowboy sono stati in grado di ottenere due touchdown in ritardo, ma non sono stati in grado di assicurarsi il calcio nell’ultimo secondo quando Pittsburgh ha vinto il loro terzo titolo del Super Bowl.

4. Super Bowl XLIII (2009): Steelers 27, Cardinals 23

Il Super Bowl XLIII ha introdotto la sua parte dei punti salienti. Steelers Edge Rusher James Harrison, che ha vinto la NFL per il giocatore in carica dell’anno durante quella stagione, ha dato a Pittsburgh un vantaggio di 17-7 a metà mentre ha restituito la cattura di 100 yard per il tocco nel tempo.

I cardinali hanno risposto nella seconda metà tagliando il piombo Steelers 20-14 nel mezzo del quarto trimestre. Pittsburgh ha dato all’Arizona ancora più vita quando ha fatto una punizione di possesso nell’area finale, che è sicurezza secondo la regola. Solo tre giocate dopo, Larry Fitzgerald ha corso oltre la difesa di Steelers con 64 punti di contatto e 23-20 cardinali solo 2:37 rimanenti.

Ma Ben Roethlisberger ha avuto la sua carriera negli ultimi minuti. Ha portato a Pittsburgh 78 metri prima di lanciare 6 yard Touch Access a Santonio Holmes, che ha fatto clic in modo significativo per i punti in arrivo in punta di piedi, che hanno ricevuto gli Steelers 27-23 per 35 secondi.

3. Super Bowl HVIII (2024): Masters 25, 49ers 22

Proprio la scorsa stagione, i Masters e i 49er hanno giocato insieme per le partite più memorabili della storia del Super Bowl, segnando solo la seconda volta quando si tratta di finire il gioco.

I 49er sono saliti in vantaggio per 10-0 prima che i Masters lo abbiano reso 10-6 nel mezzo del terzo trimestre. Quindi i 49er smorzarono Punt diede ai manager l’opportunità di prendere il loro primo vantaggio, 13-10.

Da lì, entrambe le squadre hanno cambiato i punti. Brock Purdy, che era in contatto con i punti di contatto di 10 yard di Jaua Jennings per alcuni minuti al quarto, ma il punto extra è stato bloccato. Le tre stazioni successive si sono concluse con tutte le vernici sul campo e 19-19 punti alla fine del regolamento.

San Francisco ha deciso di rendere gli straordinari un cambiamento scarso, tenendo conto del fatto che ha dato a Kansas City un vantaggio nel sapere cosa doveva fare per legare o vincere la NFL secondo le regole OT della nuova stagione. 49ers hanno calciato il field goal quando la loro guida si è fermata sulla linea dei Chiefs 9.

Il 49er ha avuto i maestri sulle corde alcune volte in seguito, ma Kansas City ha cambiato due terzi dei bassi e la quarta posizione in giù. È culminato in Patrick Mahomes ha lanciato la partita un biglietto per il tocco vincente per Mekole Hardman e i campionati opposti.

14. Super Bowl XLII (2008): Giants 17, Patriots 14

Per fermare la stagione perfetta dei Patriots, i Giganti avevano bisogno di un meraviglioso sforzo con il Super Bowl XLII.

I Giganti lo preparono dal loro fronte difensivo. New York ha trovato Brady cinque volte e lo ha colpito innumerevoli altre volte, il che ha reso difficile per i crimini ad alta potenza del New England.

Tuttavia, i Giganti erano in ritardo dopo che Brady ha lanciato un contatto a Randy Moss, che ha dato a Patriots il vantaggio 14-10 2:45.

Quindi New York aveva bisogno di un altro miracolo per vincere la partita. E ancora una volta, i Giganti l’hanno preso. Alcune giocate dopo aver cambiato il quarto e 1, quindi Manning è scivolato dalla corsa del passaporto del New England nel terzo e 5 prima di pregare in campo. David Tire saltò su e attraversò con successo la palla di Rodney Harrison, attaccandola al suo casco con una vittoria di 32 yard. Dopo il secondo terzo conversione in giù, Manning ha predato la palla al carico di Plaxico per un punto di contatto che ha dato ai Giganti un vantaggio di 17-14 per 35 secondi.

Brady, che ha quasi contattato Moss a Hail Mary, ha sparato al prossimo viaggio, ma i desideri di Patriots per la stagione invincibile si sono conclusi quando i Giganti hanno fatto uno dei più grandi shock nella storia del Super Bowl.

1. Super Bowl Li (2017): Patriots 34, Falcons 28

I Falcons fecero mostrare Brady al Mortal Super Bowl Li nei primi due trimestri. Robert Alford ha registrato la selezione di 82 yard alla prima metà del tempo di chiusura per aiutare Atlanta ad aiutare con un vantaggio di 21-3. Falcons alla fine ha ampliato il vantaggio 28-3 nel terzo terzo.

Da lì, Brady divenne immortale, aiutando il patriottico a continuare a correre, dove quasi ogni gioco andava per loro. Dopo aver tagliato la leadership di Falcons 28-12, il patriottico si è messo in una borsa a nastro che ha dato loro una palla in profondità nella zona di Atlanta. Quindi si sono spostati dopo un contatto con due punti.

Falcons sembrava chiudere la vittoria del Super Bowl quando Julio Jones ha fatto un punto culminante sulla cattura, che li ha collocati sulla linea del Nuovo inglese da 22 anni. Ma il gruppo di giochi e punizioni negative hanno spinto i Falcons dal campo, il che ha dato a Brady l’ultima possibilità.

Brady e Patriots hanno cambiato la profondità del loro gioco nella propria area negli ultimi minuti prima che Julia Edelman facesse un circo per attenersi al centro di 23 yard per la vittoria. Alcuni giocano più tardi, Patriots ha fatto un tocco prima di vincolare la conversione a due punti di meno di un minuto.

Anche il lancio di monete straordinari è andato come patrioti. Dal momento che il New England aveva solo bisogno di un tocco per superare gli straordinari del gioco, ha spostato metodicamente la palla sul campo. Quindi James White si precipitò verso i tocchi di 2 yard di otto partite, con piloti di 75 yard e una delle battute d’arresto più memorabili nella storia dello sport.

CITAZIONE

Super Bowl X (1976): Steelers 21, Cowboys 17

Super Bowl XXIII (1989): 49ers 20, Bengala 16

Super Bowl XXXVIII (2004): Patriots 32, Panthers 29

Super Bowl XLVI (2012): Giants 21, Patriots 17

Super Bowl XLVII (2013): Ravens 34, 49ers 31

Super Bowl Lii (2018): Eagles 41, Patriots 33

Super Bowl HVII (2023): Chiefs 38, Eagles 35

