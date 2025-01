Quali sono le 10 migliori prestazioni individuali nella storia dello YKP?

La stagione calcistica universitaria del 2024 è stata da record, essendo la prima campagna a presentare un formato playoff ampliato a 12 squadre.

L’Ohio State ha vinto il titolo, battendo Notre Dame 34–23 nella partita per il titolo. Il vero fenomeno della matricola Jeremiah Smith è stato fondamentale durante tutta la corsa dei Buckeyes. Ha fatto giocate rivoluzionarie e si è fatto avanti quando avevano più bisogno di lui.

Ma non è stata l’unica stella a farsi un nome al CFP di quest’anno.

Running back dello stato dell’Arizona Camera delle imposte Cam ha aiutato i Sun Devils a portare a termine uno dei più grandi sconvolgimenti in 11 anni di partite CFP, con il Texas che ha raddoppiato i tempi supplementari in una sparatoria 39-31. Questo ci ha portato a chiederci: che posto hanno queste performance individuali nella storia del YKP? Lo studio FOX Sports ha analizzato la top 10 esaminando tutte le incredibili prestazioni dei vari giocatori a partire dalla prima edizione del torneo nella stagione 2014.

Vediamo:

Resi: 30 carry, 143 yard, due touchdown veloci; otto ricezioni, 99 yard; Passaggio di touchdown da 42 yard

Skattebo doveva essere il supereroe dell’offensiva dell’Arizona State per avere una possibilità contro il Texas. Ha fatto un po’ di tutto nel processo.

Dopo aver perso l’ASU 24–8 nel quarto quarto e affrontando una situazione di quarto e 2, Skattebo è sceso in campo e ha lanciato la palla in campo. Malik McClain per un touchdown di 42 yard. Ciò ha dato inizio a un tentativo di rimonta da parte dei Sun Devils che includeva un precipitoso touchdown di Skattebo nel regolamento e un altro ai tempi supplementari.

Resi: 7 ricezioni, 187 yard, due touchdown

Dopo un anno dall’inizio della sua carriera universitaria, Jeremiah Smith sembra già essere un ricevitore per sempre. Ha stabilito i record dei Big Ten per aver ricevuto yard (1.315) e touchdown (15) nel percorso per aiutare i Buckeyes a vincere il campionato nazionale. Nonostante la sua lunga ricezione nell’ultimo quarto contro Notre Dame ha sigillato il titolo e la prestazione post-stagionale più memorabile di Smith è arrivata al Rose Bowl.

Ha dato fuoco ai Ducks in cima alla classifica per 187 yard e due punteggi mentre l’Ohio State ha vinto una sparatoria 41-21. Non c’è da meravigliarsi che molti abbiano detto che la matricola dei Buckeyes potrebbe arrivare prima assoluta al Draft 2025 se fosse ammissibile. Fortunatamente per l’Ohio State, Smith rimarrà a Columbus per almeno altre due stagioni.

Resi: 12 ricezioni, 215 yard, tre touchdown

Il vincitore dell’Heisman ha stabilito record di gioco per ricezioni (12) e touchdown ricevuti (tre) – e ha fatto tutto in un tempo. La sua ultima presa è arrivata nel secondo quarto, ma è stata enorme. Smith ha superato un difensore dello stato dell’Ohio mentre lanciava uno sciopero da 42 yard MacJones dando all’Alabama un vantaggio di 35-17 nel primo tempo.

L’ampia stella ha subito un infortunio al dito all’inizio del secondo tempo, che lo ha costretto a lasciare presto. Ma il danno era già fatto quando mise un arco su uno dei migliori ricevitori larghi nella storia del football universitario.

Resi: 22 su 28, 385 yard, sei touchdown, un intercetto; 42 iarde di corsa

Fields è stato brevemente eliminato da quella partita dopo aver subito un colpo punitivo dal linebacker di Clemson James Skalski, che non è stato consentito per aver preso di mira. (Il QB dell’Ohio State in seguito disse di essersi infortunato alle costole durante il gioco e di conseguenza di aver sentito dolore in tutto il lato destro del corpo.) Due giochi dopo, Fields lanciò un passaggio da touchdown. Chris Olave .

Tuttavia, quello non è stato il momento più memorabile di Fields. È stato allora che si è connesso con Olave a passo perfetto per un touchdown di 56 yard nel terzo quarto per dare ai Buckeyes un vantaggio dominante. L’Ohio State ha vinto 49–28 ed è avanzato alla partita del campionato nazionale.

6. Joe Burrow contro Clemson (partita del campionato nazionale 2020)

Resi: 31 su 49, 463 yard, cinque touchdown; 58 yard di corsa, un touchdown di corsa

Otto touchdown in una vittoria in semifinale sono difficili da superare, ma Burrow ha quasi eguagliato questo risultato in questa partita del campionato nazionale.

Burrow in realtà ha dovuto aiutare la LSU a recuperare da un deficit iniziale di 10 punti contro i campioni nazionali in carica, guidando tre touchdown consecutivi nel secondo quarto. La sua corsa di touchdown da 29 yard prima dell’intervallo ha evidenziato un drive da 95 yard che ha dato ai Tigers un vantaggio di 28-17.

Burrow ha poi sigillato la vittoria con un paio di passaggi da touchdown nel secondo tempo, coronando la migliore stagione nella storia del football universitario.

Resi: 29 su 39, 493 yard, sette touchdown; 21 yard di corsa, un touchdown di corsa

Burrow ha completato un passaggio di touchdown completo contro l’Oklahoma nella sua prima partita da quando ha vinto l’Heisman. La LSU ha raggiunto la end zone su otto dei suoi primi nove possedimenti, con Burrow che passava per un touchdown su sette di loro e correva per un altro punteggio. All’intervallo, Burrow ha ottenuto sette passaggi da touchdown e sei completamenti mentre i Tigers erano in vantaggio per 49-14.

Detiene ancora il record CFP per yard di passaggio nel primo tempo (403), passaggi di touchdown (sette) e ricezione di touchdown (otto). Justin Jefferson ha anche stabilito nuovi record CFP con 14 ricezioni, 227 yard in ricezione e quattro touchdown nella vittoria per 63-28.

Resi: 20 su 32, 347 yard, tre touchdown; 27 iarde di corsa

La fase del campionato nazionale non era certamente troppo per questo quarterback matricola. Lawrence si è fatto strada contro una difesa dell’Alabama che ha iniziato otto future scelte del Draft NFL, ha guidato cinque drive consecutivi a un certo punto e ha lanciato tre touchdown mentre Clemson ha messo da parte la partita nel terzo quarto. Il suo passaggio di touchdown da 74 yard Justyn Ross ha avuto il secondo passaggio di touchdown più lungo in una partita CFP.

La vittoria per 44-16 dei Tigers contro una squadra Crimson Tide precedentemente imbattuta è stata il più grande margine di vittoria di Nick Saban durante il suo storico mandato in Alabama.

Resi: 14 su 24, 166 yard, tre touchdown, un intercetto; 27 iarde di corsa

Quando la partita per il titolo dell’Alabama del 2018 era nei guai, Nick Saban ha chiamato una matricola per salvare la situazione. Il Crimson Tide era sorprendentemente sotto 13-0 all’intervallo Jalen fa male era in panchina per Tagovailoa, che ha giocato con parsimonia nella sua prima stagione a Tuscaloosa e stava valutando un trasferimento. Ha mantenuto quasi immediatamente la sua promessa, portando a un touchdown in Alabama nel suo secondo drive. Tagovailoa ha condotto altri tre field goal per pareggiare la partita alla fine del quarto quarto. Il Crimson Tide ha avuto la possibilità di vincere nel regolamento, ma ha mancato un field goal da 36 yard al segnale acustico.

Dopo che la Georgia ha calciato un canestro su campo per aprire i tempi supplementari, Tagovailoa ha preso un calcio da 16 yard nel primo gioco del possesso successivo. Lo aggiustò un secondo dopo, connettendosi De Vonta Smith con un passaggio di touchdown da 41 yard per suggellare il campionato.

2. Deshaun Watson contro Alabama (partita del campionato nazionale 2017)

Resi: 36 su 56, 420 yard, tre touchdown; 43 yard di corsa, un touchdown di corsa

La prestazione di 405 yard di Watson contro l’Alabama nella precedente partita di campionato della stagione non è stata sufficiente per la vittoria di Clemson. Quindi ha dovuto elevarsi per assicurarsi di vincere il titolo per i Tigers quando le squadre si sono incontrate di nuovo un anno dopo.

Di fronte a una difesa dell’Alabama che ha schierato 10 futuri giocatori della NFL, Watson ha dovuto usare subito la sua magia. Clemson è caduto in una buca di 14-0, che alla fine ha portato Watson a registrare 77 carry e correre tra i 99 scatti offensivi di Clemson.

Dietro i Tigers 31-28 nei minuti finali, Watson completò un drive destinato a durare secoli. Ha completato sei dei suoi sette passaggi per 68 yard, incluso il punteggio vincente per Hunter Renfrow con un secondo rimasto.

Resi: 36 carry, 246 yard, quattro touchdown

Elliott è stato dominante nella vittoria sconvolta dell’Ohio State Alabama nello Sugar Bowl del 2015, correndo per 230 yard e segnando un touchdown di 85 yard in ritardo per dare un biglietto ai Buckeyes per la partita per il titolo nazionale.

In qualche modo, Elliott vinse la partita contro l’Oregon per il campionato. Dopo un primo tempo forte (98 yard di corsa, un touchdown di corsa), Elliott ha alzato il livello del suo gioco nella seconda metà. Si è precipitato per 148 yard e tre touchdown negli ultimi 30 minuti di gioco, stabilendo il record per la maggior parte delle yard di corsa nell’era CFP a quattro squadre. Quei tre touchdown precipitosi sono stati gli ultimi tre punteggi della partita, trasformando il punto di vantaggio di Ohio State alla fine del terzo quarto in 42-20.

I quattro touchdown veloci di Elliott sono anche i più alti mai visti in una partita per il titolo CFP, consolidandolo come uno dei migliori running back nella storia dell’Ohio State.

