Quali sono le 10 migliori stagioni di Heisman di tutti i tempi?

Naturalmente, vincere l’Heisman richiede una stagione speciale. Tuttavia, ci vorrà un anno ancora più incredibile per diventare uno dei migliori nella storia quasi centenaria del premio.

Molti vincitori dell’Heisman hanno compiuto imprese rare e stabilito record nell’anno in cui hanno ricevuto l’onore. Ad esempio, nel 2024, un giocatore a doppio senso che ha giocato praticamente tutti gli scatti della sua squadra dalla mischia ha vinto il premio in una delle gare più memorabili nella storia di Heisman.

La vittoria di Travis Hunter è stata tra le migliori nella storia di Heisman? Ecco le 10 migliori stagioni di Heisman di tutti i tempi, per gentile concessione di FOX Sports Research.

Louisville è stata lontana dall’essere una fabbrica Heisman in più di 100 stagioni di calcio. Oltre ad essere la prima nella storia del programma, la vittoria di Jackson ha segnato la prima volta almeno dal 1982 che Louisville aveva un finalista Heisman. Il gioco di Jackson fu abbastanza buono da mettere i Cardinals sulla mappa del football universitario quella stagione. Ha tirato per 3.390 yard, 30 touchdown e nove intercettazioni. Aveva 1.538 yard e 21 touchdown su corsa in 12 partite della stagione regolare. Quell’anno ebbe otto touchdown contro Charlotte e due partite da sette touchdown.

Ma la sua prestazione più impressionante è arrivata quando ha totalizzato tre touchdown contro Clemson, quasi concludendo la stagione sulla strada verso il titolo nazionale. Sommando tutte queste cose, non sorprende che Jackson avesse -4.000 probabilità di vincere l’Heisma il giorno prima della cerimonia.

9. Florida QB Tim Tebow (2007)

La prima stagione di Tebow come titolare di Heisman è stata per sempre. Tebow divenne immediatamente uno dei migliori quarterback di questo sport dopo aver giocato un ruolo di playmaker di riserva per i Gators durante la loro stagione vincitrice del titolo. Ha tirato per 3.132 yard, 29 touchdown e sei intercettazioni insieme a 838 yard di corsa e 22 touchdown di corsa durante la stagione regolare. Il punteggio di touchdown veloce è stato il massimo in una singola stagione nella storia della SEC, mentre le 9,4 yard per tentativo di Tebow guidavano l’FBS quell’anno. Dopo quattro touchdown nel bowl game della Florida, Tebow ha concluso l’anno con 55 touchdown totali, anche questo record della SEC.

La prestazione di Tebow non è stata sufficiente per riportare la Florida alla partita per il titolo: i Gators sono andati 9–3 durante la stagione regolare. Ma gli bastò diventare il primo studente del secondo anno a vincere l’Heisman.

Molto prima di diventare uno dei migliori running back nella storia della NFL, Allen dominava le partite del college. La sua stagione 1981 è una delle migliori di sempre per un running back. Si precipitò per 2.342 yard e 22 touchdown quella stagione, esclusa la partita di bowl dell’USC. Se aggiungi il totale di corsa di Allen dalla vittoria del bowl della USC, le sue 2.427 yard di corsa in 12 partite sarebbero la quinta maggior parte della stagione. Correva per oltre 200 yard nelle vittorie della USC contro il n. 2 contro Oklahoma e UCLA quella stagione, segnando due delle otto volte in cui corse per oltre 200 yard in una partita quella stagione.

7. Johnny Manziel, quarterback della Texas A&M (2012)

Un anno dopo che Texas A&M finì 7–6, gli Aggies andarono 11–2 nella loro prima stagione nella SEC e furono contendenti al titolo. L’aggiunta di Manziel è stata una grande ragione per questo, poiché ha registrato una delle stagioni di quarterback più elettrizzanti di tutti i tempi. Ha tirato per 3.419 yard, 24 touchdown e nove intercettazioni. Aveva 1.181 yard e 19 touchdown su corsa in 12 partite della stagione regolare.

Il momento Heisman di Manziel arrivò alla fine dell’anno quando guidò la Texas A&M a un risultato di 29-24 contro l’Alabama n. 1 a Tuscaloosa. Ha tirato per 253 yard e due touchdown con 93 yard di corsa contro una squadra che ha vinto il suo secondo campionato consecutivo. Dopo la prestazione nel bowl di Manziel, ha guidato la SEC in yard veloci (1.410) e touchdown veloci (21). Ciò ha contribuito a consolidare una stagione leggendaria per “Johnny Football” poiché è diventato la prima matricola (in maglia rossa) a vincere l’Heisman.

6. Tony Dorsett, portiere di Pittsburgh (1976)

Dopo essere arrivato quarto nella votazione Heisman nel 1975, Dorsett si assicurò di portare a casa il massimo onore individuale del football universitario nel 1976. Si precipitò per il miglior record nazionale di 1.948 yard e 21 touchdown in 11 partite della stagione regolare, cosa che lo aiutò anche a impostare tutto. -tempo per la maggior parte dei cantieri di corsa in carriera nella storia della NCAA in quel momento. Ma la sua migliore prestazione quell’anno non è inclusa nelle statistiche ufficiali: 202 yard e un touchdown nella vittoria dello Sugar Bowl di Pittsburgh sulla Georgia. Quella vittoria ha aiutato Pittsburgh a vincere il campionato nazionale, coronando uno dei migliori football universitario.

5. Charles Woodson, DB/WR del Michigan (1997)

Woodson ha avuto una delle stagioni più impressionanti nella storia del football universitario nel 1997, aiutando il Michigan a vincere il campionato quell’anno. Il principale difensore ha registrato sette intercettazioni, spesso bloccando il miglior ricevitore della squadra avversaria. In attacco, aveva 231 yard in ricezione e tre touchdown.

Tuttavia, la partita più memorabile di Woodson in quella stagione fu quella di un punt returner. Sei anni dopo che Desmond Howard segnò un touchdown di ritorno al punt contro Ohio State per coronare la sua stagione Heisman, Woodson fece un touchdown di ritorno al punt da 77 yard contro Michigan State. Non è stato in grado di raggiungere la posizione di Heisman poiché i suoi compagni di squadra lo hanno rapidamente battuto. Ma Woodson portò a casa l’Heisman settimane dopo, sconfiggendo Peyton Manning in uno dei voti più equilibrati nella storia del premio.

4. Ramato QB Cam Newton (2010)

Probabilmente, nessuno ha mai fatto di più per aiutare la sua squadra a vincere un campionato nazionale di quanto fece Newton durante la stagione 2010. Dopo essersi trasferito dalla Florida, Newton trasformò rapidamente Auburn da una squadra di fascia media della SEC a una contendente al campionato. Dato che Auburn ha vinto 11 partite per aprire la stagione, sembrava che avrebbe perso contro l’Alabama nel finale di stagione regolare. Tuttavia, Newton ha segnato quattro touchdown totali per aiutare Auburn a superare un deficit di 24-0. Le 408 yard e i sei touchdown di Newton nella partita del campionato SEC contro la Carolina del Sud hanno portato a una vittoria più decisiva. Ha vinto l’Heisman dopo quella partita e ha lanciato due touchdown nella vittoria dell’Alabama sull’Oregon nella partita per il titolo, terminando l’anno con 2.854 yard di passaggio, 30 touchdown di passaggio, sette intercettazioni, 1.473 yard di corsa e 20 yard di corsa.

3. Colorado WR/DB Travis Hunter (2024)

In un’epoca in cui i quarterback delle squadre CFP in genere vincono il premio, ci vuole un non quarterback per creare qualcosa di storico. Quindi considera qualcuno che ha avuto il secondo yard più veloce in una stagione nella storia del football universitario.

Hunter è stato in grado di fare qualcosa di incredibilmente unico per proteggere l’Heisman lo scorso dicembre. La stella a doppio senso ha giocato la maggior parte delle partenze del Colorado dallo scrimmage nel 2024 e ha registrato 1.360 scatti prima della partita di bowl del Colorado. Non solo Hunter era durevole, ma era anche capace di produrre produzioni d’élite su entrambi i fronti. Ha registrato 94 ricezioni per 1.258 yard e 15 touchdown durante la stagione, inclusa la partita di bowl in Colorado. In difesa, Hunter ha totalizzato 35 contrasti, 11 passaggi difensivi, quattro intercettazioni e un fumble forzato. Anche se queste statistiche potrebbero non essere strabilianti, i quarterback non hanno rallentato molto Hunter. Ha consentito 22 ricezioni su 40 bersagli per sole 212 yard e un touchdown, secondo Pro Football Focus.

Come Manziel, Burrow apparentemente è uscito dal nulla per vincere l’Heisman nel 2019. Ma la stagione di Burrow è stata statisticamente una delle migliori di sempre per un quarterback. Burrow ha punito gli avversari della LSU in aria per tutta la stagione collezionando 4.715 yard, 48 touchdown e sei intercettazioni con 289 yard di corsa e tre touchdown di corsa in 13 partite prima del voto di Heisman.

Dopo aver vinto l’Heisman Trophy con il voto più decisivo della storia, Burrow ha ottenuto senza dubbio le sue due migliori prestazioni della stagione. Ha tirato per 12 touchdown e si è precipitato per altri due nelle semifinali e nelle partite di campionato della LSU. Quelle prestazioni hanno dato a Burrow 5.671 yard di passaggio, 60 passaggi di touchdown e 65 touchdown totali, stabilendo i record NCAA nelle ultime due statistiche.

Prima di diventare senza dubbio il miglior running back nella storia della NFL, Sanders ha messo a punto la migliore stagione di sempre per un vincitore di Heisman. Nella sua ultima stagione a Stillwater, corse per 2.628 yard e 37 touchdown, ancora record NCAA. Lo ha fatto anche con una media di 7,6 iarde per riporto.

Ciò che è ancora più impressionante della stagione 1988 di Sanders è che ha messo a segno questi numeri in sole 11 partite. A quel tempo, la NCAA non contava le statistiche delle partite di bocce nei suoi registri ufficiali. Sanders corse per 222 yard e cinque touchdown nella vittoria del bowl dell’Oklahoma State quell’anno, regalandogli 2.850 yard e 42 touchdown in stagione.

CITAZIONE

USC RB OJ Simpson (1968)

Georgia RB Herschel Walker (1982)

RB Nebraska Mike Rozier (1983)

QB del Boston College Doug Flutie (1984)

Desmond Howard, regista del Michigan (1991)

QB della Florida Danny Wuerffel (1996)

Pallone da baseball del Texas Ricky Williams (1998)

Reggie Bush dell’USC RB (2005)

Baylor QB Robert Griffin III (2011)

Kyler Murray, quarterback di Oklahoma City (2018)

