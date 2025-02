Quali sono stati i 10 migliori momenti di Jameis Winston della Settimana del Super Bowl?

Jameis Winston ha firmato Fox Sports come corrispondente.

Il veterano difensore si è unito alla Fox Sports durante la settimana del Super Bowl prima del Super Bowl LIX, offrendo diversi momenti virali nelle strade e in altre aree di New Orleans prima della vittoria di Filadelfia a Kansas City.

Vediamo quali 10 momenti di Winston erano i migliori.

Top 10 Jameis Winston Moments of Super Bowl Week

Alle 10 di bandiera del calcio in un liceo locale

Poiché Winston non ha avuto un contratto 2025 per la stagione, ha avuto un assaggio del lavoro fuori dal calcio. È stato un insegnante di palestra sostitutivo per una giornata a St. Augustine a New Orleans, giocando a un difensore di gioco per ogni squadra.

Winston ha offerto un commento noioso ad alcuni bambini.

“Questi non sono test di pallavolo”, ha detto Winston a un bambino dopo il suo calo.

“Justin, ti metterò in un timeout”, ha detto Winston a un altro bambino mentre seguiva la rotta sbagliata.

Alcuni errori sono continuati, Winston ha chiesto al bambino di fare 10 flessioni per lui, ma ha anche condiviso risate quando ha iniziato con gli studenti.

“Il vero motivo per cui volevo fare assi era perché ho gas”, ha detto Winston. “Non voglio una scoreggia.”

È stato un gioco costantemente negligente, facendo sì che Winston fosse brutalmente onesto con i bambini per l’ultima volta.

“Una delle cose più importanti della vita è la riflessione”, ha iniziato Winston. “Sfortunatamente, questo gioco a cui abbiamo appena giocato è qualcosa a cui non riesco a pensare perché è stato così male. Ma ci sono cose molto peggiori che accadono in tutta la vita. Spero che non sia perché non può” peggio. “

Tuttavia, Winston ha dato agli studenti una sorta di consiglio alla fine. “Se impari qualcosa, (hai) una fede empia”, ha detto. “Ti consente di superare tutto. La fede è la fede in cose che sono invisibili ma spero.”

9 anni di anno vincendo un anno -Year Virus Player in “Order”

Winston ha avuto un anno memorabile con un microfono. In un post di intervista -game, dopo la guida di Cleveland, Winston ha preso in prestito l’evento “Lose Yourself” di Eminem, che era legato a come ha avuto un nuovo tiro quando ha iniziato. Prima della vittoria di Browns da Pittsburgh, ha detto quanta benedizione avrebbe potuto giocare sulla neve. Ha anche chiesto “Mr. di liberarmi sei” dopo la sconfitta.

Quando Winston ha aggiunto all’elenco delle citazioni memorabili nel 2024, la “pianta” gli ha concesso il giocatore più virus dell’anno.

“Sono così felice e grato, una persona. Ho avuto la possibilità di vincere questo”, ha detto fingendo di piangere. “Non capisci quanto questo significhi per me.” Quando gli è stato chiesto di Winston se ha intenzione di posizionare un enorme trofeo accanto al suo Heisman, ha risposto che “non sarebbe durato” per molto tempo “perché è probabile che suo figlio lo usi come un gancio.

8. Cercare di cantare e suonare lo strumento al Jazz Club

Quando era nello spirito di New Orleans, Winston si esibiva a Maison nel blocco francese. Prima di tutto, Winston ha preso un cowbag e si è esibito insieme al Smoking Jazz Club, facendo domande alla band.

“So che non vuoi rovinare il tuo corno, ma suonare quella tromba”, ha detto Winston alla tromba.

Alla fine, Winston ha preso il microfono e ha iniziato a cantare.

“Adoro il modo in cui questa musica gira”, ha cantato Winston, colpendo diverse note alte e ampliando la pronuncia di molte parole. “Conosco il Blues del poeta. Mark Twain, Louis Armstrong, Strong Call, Suggerimenti raccomandati. Non essere ferito. Tutti abbiamo un lavoro (tranne me). Ecco perché sono con Fox. Sound.”

La sua esibizione è stata così potente che alla fine ha sudato molto, superando la sua voce grassa.

7. Cercando di arrivare allo yacht

Nel mezzo di un successo fuori dall’atrio, qualcosa è stato afferrato dall’occhio di Winston.

“Oh il creatore, di chi è la barca?” Chiese.

Il quarterback si avvicinò a Yatch e chiese a coloro che camminarono se lo possedessero o cosa avrebbero fatto se fossero lì. Una delle persone che incontrò era Dan Skipper, i Lions che Winston trovarono “battaglia lasciati”, ma furono sbagliati come Nate Solder. Winston ha anche attraversato i percorsi con il QB Falcons Michael Penix Jr, che gli ha detto che Winston probabilmente ha assicurato a qualcuno di pensare che fosse la sua barca.

Alla fine, Winston è andato avanti e indietro con un membro dell’equipaggio di Super Yacht. Ha appreso che la barca apparteneva al proprietario di Jacksonville Jaguars Shah Khan, che lo ha preso in giro per provarlo in barca.

“Non vogliamo davvero salire sulla barca”, ha detto Winston con una risata. “Vogliamo possedere lo yacht.”

6. Crash di pedicab

Winston ha cercato di guidare Pedicab durante la settimana del Super Bowl, ma non è andato bene. Ha perso il controllo del suo carro e sapeva che stava succedendo qualcosa di brutto.

“Oh Gesù, o Gesù,” disse Winston quando perse il controllo, cadendo in un altro carro. “Sto bene! È un gestore!”

5. Craining e lancio dei granchi dal balcone di Bourbon Street

Quando Winston ha viaggiato per New Orleans per una settimana, è stato sul balcone in un blocco francese in una fase e interagendo con i fan di strada. Ha lanciato per la prima volta un calcio ai fan, che ha detto che era “Carson Wentz Lookalike” prima di lanciare biscotti a forma di W dicendo “Get Wors W.”

Tuttavia, l’elevazione del balcone di Winston arrivò quando gli furono dati granchi. “Il granchio, le donne e i signori”, ha detto. “Sì! Non c’è niente di meglio di questo, oh creatore. È fantastico!”

Dopo aver mangiato, Winston ha chiamato un fan con una camicia dei New England Patriots Rob Gronkowski per ottenere il suo granchio. Il fan si è riempito nel granchio e lo ha aumentato.

4. Mangia “W” Fucking Café du Monde

Mentre l’apprendimento di Winston apparirà come Cafe Du Mondelle Beignet, uno chef in un famoso ristorante ha deciso di fare un beignet in onore. Winston ha mangiato W Beign, ha tradito il suo famoso discorso “Eat a W” dal 2017. “Ho mangiato un sacco di WS, ma non credo che uno abbia avuto un sapore buono come te”, ha detto Winston a Beignet.

Quindi Winston iniziò a imitare la conversazione con il Beignet. “” Ehi Jameis, ho sentito che hai mangiato molto di me “, ha detto Winston in formato Beignet.

In termini di competizione, Winston ha vinto una manciata di concorrenti mangiando i tre beignetti più veloci. Nel mezzo della competizione, Winston prese un po ‘di zucchero in polvere e lo mise sotto gli occhi come un occhio nero.

3. Trovare un tesoro in una barra pirata

Winston è diventato di nuovo corrispondente di Bucaniere Fox Sports. Decise di colpire il Blacksmith Lafite, una barra pirata a New Orleans, cercando di trovare i tesori sepolti.

District Hat, Winston ha offerto a tutti una bevanda viola come barista. Quando ha cercato un bar, nessuno ha bloccato Winston nella struttura. Ha respinto le possibilità di scattare foto con i fan e quasi si è messa nei guai quando ha parlato di una porta di 300 anni nel bagno delle donne. Il ventilatore era pianto dalla sua collana d’aquila era un tesoro.

Winston ha anche lasciato cadere alcune battute. “Cosa vede il capitano nel bagno?” Chiese Winston. “Capitano Loki, Argh.”

C’era anche un bambino all’interno del bar, che Winston chiese di vedere, ma iniziò a piangere quando era in grembo.

“Ho trascorso un lungo periodo difficile sepolto nel Lafitte, il bar più antico di New Orleans”, ha detto Winston. “Poi mi sono reso conto che il tesoro era sempre dentro. Ce l’hai, gente. Non andare alla ricerca di tesori. Fidati solo per te stesso e cercarti ovunque, dentro. Ti amo.”

Uno dei primi compiti di Winston Fox Sports è stato quello di chiedere ai giocatori dei Masters e Kotk, che avrebbe dovuto firmare nella stagione successiva quando era pronto a colpire un ufficio gratuito. Il destinatario di Eagles AJ Brown e il vasto destinatario dei manager DeAndre Hopkins hanno suggerito che Winston dovrebbe firmare con le sue squadre.

Tuttavia, Barkley aveva una casa ex per la destinazione di Winston. “Penso che New York abbia bisogno di un difensore in questo momento”, ha detto Barkley a Winston prima di scoprire che intendeva i giganti.

“Li chiamo”, rispose Winston.

Winston ha anche lanciato biscotti a forma di W su Masters and Eagles Players nella serata di apertura. Tuttavia, aveva un paio di fallimenti. DeAndre Hopkins, un grande destinatario dei Masters, ha cercato di catturare i biscotti “W” di Winston, registrando alcune gocce e possibilmente anticipando la partita di domenica.

“Dai, sai che tutti i WS vengono catturati”, ha detto Hopkins prima che avevano bisogno di quattro tentativi per ottenere un biscotto.

Quando Winston ha preso di mira Travis Kelcel con i suoi balconi “W”, ha eseguito il passaporto con il suo primo esperimento. Ha provato a fare un secondo ma il suo tiro era spento. “Sai che qualcuno cerca sempre di rapire le mie cose”, ha detto Winston mentre guardava un supermomo.

Alle 1.

Oltre a chiedere ai giocatori, quale squadra dovrebbe firmare in seguito, Winston ha anche gettato idee in contatto durante la serata di apertura. Brown ha ascoltato l’idea di Winston e ha copiato parte.

Dopo il suo secondo quarto, Brown ha fatto un Cha Cha. Winston fu immediatamente divertito.

“AJ Brown ha fatto la mia celebrazione”, ha detto Winston, tirando il telefono per mostrare Kreischer.

“Dici sul serio?” Chiese Kreischer.

“Oh, l’ha fatto!” Disse Winston con un sorriso enorme. “Le ho detto di fare quella celebrazione!”

“È così f —— tosto”, rispose Kreischer.

