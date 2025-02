Qualificação da baixa temporada do AL: A pior divisão melhorou em 2024 neste inverno?

Por registro, essa foi a pior divisão do beisebol na última temporada.

A Liga Americana, que tinha as duas equipes da ALCS em 2023, terminou com 43 jogos combinados baixos de 0,500 jogos em 2024. Em torno, foi ruim, ruim, ruim e pior.

Houston teve seu pior desempenho nos playoffs em quase uma década. Seattle, incapaz de capitalizar uma equipe sensacional de arremessadores, perdeu os playoffs para um jogo. O Texas fez uma defesa vergonhosamente esquecível. Oakland, bem … Oakland abandonou. E Anaheim, no primeiro ano da época após Ohtani, foi menos relevante que o nono finalista da versão armênia de “The Voice”.

Felizmente, toda temporada traz Nueva Esperanza, e toda temporada baixa é uma nova oportunidade de melhorar. Então, como essas equipes fizeram neste inverno? Em geral, assim que for. Vamos dar uma olhada.

Estrelas de Houston

Principais movimentos:

Assinado 1b Christian Walker para um contrato de 3 anos

Adquirido se Isaac Paredes, SP Hayden Wesneski e Liga Minor se Cam Smith através de Chicago em troca de Kyle Tucker

RP Ryan Pressly Forestry para Chicago para a liga menor P Juan Bello

Adquirido de Taylor Trammell de Nova York em dinheiro

Baixa temporada de grau: C+

Em 2024, pela primeira vez no governo Obama, o Houston Astros não chegou ao ALC. O final dessa notável corrida de sete anos tem nublado a baixa temporada do clube, acrescentando uma sombra escura e sinistra a um inverno questionável e impopular do trânsito.

O mais desconcertante é a situação em torno da pedra angular da franquia Alex Bregman. Quando a terceira base de agentes livres rejeitou uma oferta de seis anos e US $ 156 milhões de seu longo empregador, as estrelas mudaram. Durante o período de uma semana, Houston parecia solidificar seus pontos na caixa de canto, assinar Christian Walker e adquirir Isaac Paredes no comércio de Kyle Tucker. Mas Bregman continuou a permanecer no mercado, revivendo as esperanças de uma reunião.

Não há muitas outras razões para o otimismo. Via troca foi o melhor jogador ofensivo do clube. Tucker, 28 anos, parecia um candidato ao MVP antes de uma lesão em junho descarrilar sua temporada de 2024 e está pronta para exigir uma fortuna na agência gratuita no próximo inverno. Então, as estrelas, não querendo correr o risco de perder Tucker por Bupkis, como fizeram com o ex -George Springer e Carlos Correa, o trataram. E embora o retorno tenha sido substancial: Smith é uma perspectiva muito promovida, Wesneski deveria comer ingressos nesta temporada, Paredes foi um All-Star na última temporada, a decisão em si criou preocupação e nojo entre os fãs das estrelas. Essa angústia só se intensificou desde então, com o clube deixando essencialmente o salário sob pressão sem poder atualizar um campo medíocre.

Atrás da cena, a organização Astros está caindo em câmera lenta há algum tempo. A luta interna entre o proprietário Jim Crane e o ex -gerente geral James Click tirou as fotos de cliques alguns dias após o desfile do campeonato de 2022. HONCHO DANA BROWN. Esses movimentos caros, a saber, José Abreu e Rafael Montero, restringiram o apetite por uma extensão de Tucker e limitaram a probabilidade de um acordo de Bregman.

Com um novo nome de estádio, novos rostos e, potencialmente, a partida do ícone de uma franquia, o Times certamente parece estar mudando na cidade H. Este inverno foi sentido como um momento decisivo para a organização mais bem -sucedida da última década, um ponto de virada no colapso de um império que já foi poderoso.

No entanto, eu não sou burro. Ainda estou escolhendo essa equipe para vencer a divisão.

Marinheiros de Seattle

Principais movimentos:

Re-firmou se Jorge Polanco para um contrato de 1 ano

Assinado se Donovan Solano para um contrato de 1 ano

Adquirido se Austin Shenon de Tampa Bay por dinheiro

Baixa temporada de grau: F

Na minha opinião, esta é a pior temporada baixa da baixa temporada.

A janela competitiva de Seattle é tentador, no entanto, o clube não conseguiu aproveitar essa oportunidade. Incentivado por uma equipe de lançamento historicamente talentosa, principalmente em sua própria colheita, os 2024 marinheiros terminaram apenas um jogo atrás dos Tigres de Detroit para o último lugar do Wild Card da Liga Americana. O culpado por trás de seu fracasso? Uma ofensiva terrivelmente frustrante que atingiu com mais frequência do que qualquer outro time no beisebol.

Para melhorar essa unidade, o presidente de operações de beisebol, Jerry Dipoto e Co., entregou ofertas de baixo risco e um ano a alguns jogadores de caixa de serviços públicos. Após oito temporadas produtivas em Minnesota, Polanco caiu em 2024 enquanto luta contra ferimentos; Os M estão apostando em um rebote. Solano, um tipo DH de 37 anos, sob a média média e alta, não deve mover drasticamente a agulha. Dipoto, famoso por sua abordagem feliz e pesada de gatilho no comércio pela construção da lista, ainda não fez um tratamento significativo neste inverno.

Essa abordagem passiva não deve ser chocante para ninguém, considerando como o Dipoto declarou publicamente que seu objetivo é construir uma equipe que ganha 54% de seus jogos. É um problema que começa no topo, com os chefes de Dipoto. O Frugal Property Group dos marinheiros não parece interessado em melhorar a lista por meio de empresas de agentes livres. Dipot só pode tocar a mão que ele tratou. Atualmente, a folha de pagamento de Seattle tem 16 anos na MLB, um local respeitável, mas não muito notável, para uma franquia respeitável, mas perceptível.

Texas Rangers

Principais movimentos:

Adquirido se Jake Burger de Miami através do Comércio

Re -ingerido SP Nate Eovaldi para um contrato de 3 anos

Assinado DH Joc Pederson para um contrato de 2 anos

Assinado C Kyle Higashioka para um contrato de 2 anos

RP assinou Chris Martin para um contrato de 1 ano

RP assinado Hoby Milner para um contrato de 1 ano

RP assinado Shawn Armstrong para um contrato de 1 ano

RP Jacob Webb assinou um contrato de 1 ano

RP adquiriu Robert García de Washington por 1b Nathaniel Lowe

Baixa temporada de grau: B+

Depois de liberar a defesa da World Series mais inspiradora e menos inspiradora na memória recente, os Rangers foram encorajadoramente ativos neste inverno enquanto procuram se recuperar.

Por que 2024 foi um desastre? 1) Lesões e regressão para peças ofensivas importantes, como Josh Jung, Evan Carter, Adolis García e Jonah Heim. 2) O bullpen, além de Kirby Yates e sua eficácia de 1,17, era um barco feito de papel de seda.

O Texas se aproximou do segundo ponto na frente, acrescentando cinco alívio neste inverno para renovar completamente um grupo que terminou em 2024 com a quinta era da caneta na MLB. Adicione Pederson e Troca Lowe pelo hambúrguer deve dar mais profundidade à ofensiva se o erro dos retornos da lesão. Os receptores dos Rangers tiveram apenas nove sucessos extra-base em 207 aparições no prato no ano passado, então a chegada de Higashioka deve ser uma bênção subestimada. Manter Eovaldi em um acordo de três anos é um movimento arriscado: os arremessadores de 35 anos raramente obtêm compromissos tão longos por um motivo, mas tem sido uma presença duradoura e confiável na rotação do Texas.

Nada dos guardas florestais que eles fizeram neste inverno foi quebrado ou o ataque de manchetes, mas a equipe está mais profunda e melhor construída agora do que três meses atrás.

Atletismo

Principais movimentos:

Assinado SP Luis Severino para um contrato de 3 anos

Adquirir SP Jeffrey Springs e RP Jacob López de Tampa Bay através do comércio

RP José Leclerc assinou um contrato de 1 ano

RP assinou TJ McFarland para um contrato de 1 ano

Assinado se Gio Urshela para um contrato de 1 ano

DH Brent Rooker assinado em uma extensão de 5 anos

Baixa temporada de grau: B-

Se o abandono da cidade de Oakland não foi brutal o suficiente, os gastos com atletismo se espalharam antes da primeira temporada em Sacramento tem sido um jarro de suco de Lima em uma ferida aberta.

Nos últimos três meses, as celebridades para os frugais comprometeram US $ 70 milhões a agentes livres, dado a DH Brent Rooker uma extensão de US $ 60 milhões e adquiriu Jeffrey Springs e seu salário não que sepultante de US $ 10,5 milhões. Para um clube com um longo recorde de rigor de Centa, esse comportamento é o equivalente ao Preston Waters “Blank Check”. Mas enquanto os gastos, que, a propósito, são muito motivados pela possibilidade de uma queixa sindical, pegou as manchetes, não transformou esse clube em um candidato imediato.

O grande problema de Severino é sem dúvida um grande problema; É literalmente o maior da história da franquia. Mas, além dele, e Springs, se você é crente, nenhum desses movimentos move seriamente a agulha. Se o atletismo pode ou não ser um conformado agradável e irritante em 2025, dependerá de a) o sucesso sustentado dos surtos de 2024 como Lawrence Butler e JJ Bleday, b) melhorias de jovens jogadores na parte inferior do alinhamento, Como Zack. Gelof e Tyler Sodeterstrom e c) o melhor lançamento de fundo.

Los Angeles Angels

Principais movimentos:

Assinou sp yusei kikuchi para um contrato de 3 anos

Adquiriu DH/por Jorge Soler de Atlanta através do Comércio

Assinado C Travis d’Arnaud para um contrato de 2 anos

Assinado se Kevin Newman para um contrato de 1 ano

Assinado SP Kyle Hendricks para um contrato de 1 ano

Adquirido se Scott Kinger, da Filadélfia, através do comércio

Baixa temporada de grau: fazer

É difícil avaliar Los Angeles, uma organização cujo proprietário se recusa a embarcar em uma reconstrução muito necessária. É louvável e irritante que Anaheim parece pensar que ele pode competir em 2025, mas esse é o mandato, então a GM Perry Minasian fez um trabalho capaz neste inverno.

A obtenção de Kikuchi por apenas US $ 63 milhões no início da temporada baixa parece uma boa pechincha em retrospecto. E embora os japoneses da esquerda -Hander tenham sido inconsistentes durante seus seis anos no programa, ele parecia desbloquear algo durante seu período de dois meses em Houston depois que eles o trataram no prazo da temporada passada. A assinatura dos Hendricks faz menos sentido, considerando o quão repetidamente foi visto na última temporada com os filhotes.

Alguns no setor ficaram surpresos que os Braves optaram por não coletar a opção de d’Arnaud. O veterano de 35 anos ainda tem um bastão médio para apoio, sem mencionar uma forte reputação como líder e gamecaller. Los Angeles tem grande esperança para o jovem receptor Logan O’Hoppe; Ter d’Arnaud para guiar e soletrar O’Hoppe deve pagar dividendos de longo prazo.

Soler adicionará o pop a um alinhamento desesperadamente que afeta as necessidades de morcegos, mas a temporada de Angelinos de 2025, como sempre o faz, viverá e morrerá com a saúde de Mike Trout e Anthony Rendon. Se o futuro membro do Hall of Fame e a ex -terceira base em todo o mundo puder ser saudável, essa equipe tem uma chance. Se não puderem, os anjos são cozidos. O resto é apenas barulho.