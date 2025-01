Qualificação da baixa temporada do NL central: como os filhotes, cardeais e vermelhos para um 2024 decepcionante responderam?

Enquanto vários de seus colegas do oeste da Liga Central Americana desfrutaram de um rompimento coletivo em 2024, o quinteto dos clubes da Liga Nacional em Heartland teve uma temporada muito menos encorajadora. Uma equipe de jovens cervejeiros liderada pelo novo gerente Pat Murphy se tornou uma vantagem confortável da divisão que ele nunca cedeu, enquanto o ex -capitão de Milwaukee Craig Counsell viu seu clube de filhotes cair no comando. Cincinnati recuou em grande parte devido aos ferimentos, St. Louis foi pego no meio e Pittsburgh, embora não tenha sido francamente terrível, terminou na última vez na quarta vez nas últimas seis temporadas.

Como esses clubes responderam neste inverno a uma temporada definida em grande parte por decepção e oportunidades perdidas? Vamos dar uma olhada.

Milwaukee Brewers

Principais movimentos:

Adquirido SP Nestor Cortes, Inf Caleb Durbin através do comércio de Nova York

Adquiriu RP Grant Anderson através do Texas Trade

RP selecionou Connor Thomas por St. Louis no projeto de regra 5

Baixa temporada de grau: C

Para Milwaukee, foi outra baixa temporada de rostos familiares que encontram casas mais. A partida de Adames não foi um choque, considerando o preço, mas o comércio de Williams foi uma decisão organizacional mais intrigante. A medida teve vibrações semelhantes ao AS Corbin Burnes ao comércio de Baltimore há um ano, mas com algumas diferenças importantes.

Ao contrário do comércio de Burnes, que marcou dois jovens e contatou peças a custos, além de um rascunho, em troca de Williams, os cervejeiros receberam apenas uma peça de longo prazo em Caleb Durbin enquanto adicionava outro jogador que entrou no último ano de seu contrato em Cortes, cujo salário de 2025 é quase idêntico ao de Williams. O comércio do bullpen para abordar a rotação faz sentido na superfície, levando em consideração as necessidades de Milwaukee, mas esse foi um movimento muito mais curto do que estamos acostumados a ver os fabricantes de cerveja. No entanto, isso não é necessariamente uma coisa ruim.

Embora os Brewers mereçam o benefício da dúvida como o candidato mais consistente dessa divisão da última década, é difícil não se sentir um pouco sem inspiração para o inverno de outra maneira quieta, particularmente em relação às manobras agressivas executadas por Chicago e Cincinnati. Pelo menos, é excepcionalmente difícil argumentar que essa equipe tem melhorar Neste inverno. Seria bobagem de apostar nesta franquia como um personagem relevante na carreira da divisão, mas também é difícil imaginá -los navegando outro título central da Liga Nacional da maneira que eles fizeram há um ano. E se eles acabarem lutando para acompanhar o ritmo, poderíamos apontar sua baixa temporada personalizada como parte do motivo.

Filhotes de Chicago

Principais movimentos:

Adquirido por Kyle Tucker através da troca de Houston

Assinado SP Matthew Boyd para um contrato de 2 anos

Assinado C Carson Kelly para um contrato de 2 anos

Ry Ryan adquiriu Pressly através do comércio de Houston

RP adquiriu Eli Morgan através do Cleveland Trade

Baixa temporada de grau: B

Depois de anos de meias médias e adições conservadoras, os filhotes finalmente se equilibram muito com seu comércio para adquirir Tucker de Houston, dando a eles o taco de superestrela que sua lista perdeu desde os dias Bryant/Rizzo/Schwarber. Chicago pagou um preço alto para alcançá -lo, mas foi revigorante ver que esse escritório principal finalmente fez um movimento agressivo que refletia um nível de emergência para restaurar o estado dos filhotes como uma das franquias proeminentes da MLB, em vez de um grande clube decepcionante O mercado analisou a mediocridade.

No entanto, o restante da baixa temporada tinha tons de invernos cautelosos anteriores. Apesar de se livrar do contrato de Cody Bellinger para o Bronx e permanecer mais de US $ 30 milhões abaixo da primeira linha de impostos de luxo, os filhotes permaneceram relutantes em gastar muito em agência gratuita. Enquanto Boyd é um bom caminhão para sustentar o fim da rotação, houve vários braços mais chocantes no mercado em que os filhotes mostraram pouco interesse em perseguir. As adições de Pressly e Morgan ajudarão um bullpen que foi um ponto fraco claro em 2024, mas essa unidade ainda é um pouco fina com o treinamento de primavera.

Talvez haja um movimento importante mais restante nesta baixa temporada para Chicago aumentar essa classificação em uma faixa: Alex Bregman? Dylan cessação? – Mas até então, uma sorte está em Tucker para encontrar o exagero em massa que envolve sua aquisição, especialmente com ele sob contrato para a próxima temporada.

Cardeais de San Luis

Principais movimentos:

Baixa temporada de grau: D

Desde os primeiros dias desta baixa temporada, o presidente de operações de beisebol, John Mozeliak, tem sido inflexível e tremendamente transparente sobre o desejo do clube de trocar a terceira base Nolan Arenado. Com o Cardinals em algo como um estado de transição como franquia, o jogador e a equipe acharam que era melhor encontrar um novo lar para Sandy e esclarecer o caminho para alguns jogadores mais jovens na lista de St. Louis.

No entanto, o contrato de areia (US $ 74 milhões nas próximas três temporadas) e a cláusula não -trata nele dificultaram para os cardeais encontrar o tratamento certo. Arenado rejeitou um acordo acordado com Houston em dezembro, e as estrelas giraram com seus terceiros planos básicos. Com o treinamento de primavera se aproximando, os cardeais ainda procuram um local de pouso para areia e mozeliak Recentemente, ele disse que é um “monte de moeda” Se você encontrar um acordo, mesmo com suas intenções contínuas.

Não é que a lista de St. Louis pareça particularmente ruim à medida que é construída. É que todos os cardeais falam deste inverno tentaram subtrair, em vez de adicionar, não apenas em relação a Arenado, mas também dos rumores comerciais que envolvem Ryan Helsley e as cabeças Sonny Gray, Erick Fedde e Steven Matz. No entanto, toda essa conversa não subiu para nada até agora, deixando St. Louis com um dos destacamentos menos ativos de qualquer equipe da MLB e uma qualificação que a reflete.

Cincinnati Reds

Principais movimentos:

Contratou Terry Francona como gerente

Assinado SP Nick Martínez para um contrato de 1 ano

Assinado de Austin Hays para um contrato de 1 ano

SP Brady Singer adquiriu através de Kansas City

Adquiriu 2b Gavin Lux através da troca de Los Angeles

Adquiriu C José Trevino através do comércio de Nova York

RP adquiriu Taylor Rogers através do São Francisco

Baixa temporada de grau: a-

Terry Francona não iria sair da aposentadoria para gerenciar uma equipe que não acreditava que poderia ser um vencedor. E com base na explosão de movimentos executados pelo Escritório Principal de Cincinnati da Surpresa de Contratação de Francona em outubro, parece que a franquia está legitimamente comprometida em reunir uma lista digna de ser dirigido por um futuro membro do Hall da Fama. Manter uma âncora de rotação subestimada em Martínez através da oferta de qualificação foi um começo forte, e isso parece especialmente inteligente em conjunto com a aquisição de Singer para reforçar ainda mais a equipe. Hays e Lux devem reforçar um alinhamento que precisava de um impulso, e Rogers foi uma boa adição do final de janeiro para fortalecer o bullpen.

A baixa temporada de baixa temporada dos Reds no inverno passado poderia ter acabado sendo um fracasso, mas isso não os impediu de fazer outra série de adições significativas neste inverno, mesmo com um orçamento limitado. Com uma lenda em Francon agora, haverá uma sensação renovada de energia e levará à restauração dos Reds como a equipe promissora que vimos que eles seguiram 2023. Não durma nesta equipe em 2025.

Pittsburgh Pirates

Principais movimentos:

Inf Spencer adquirido Horwitz através do Trade de Toronto (através de Cleveland)

Assinado DH Andrew McCutchen em um contrato de 1 ano

Inf/de Adam Frazier a um contrato de 1 ano

RP assinou Caleb Ferguson a um contrato de 1 ano

RP assinou Tim Mayza para um contrato de 1 ano

Baixa temporada de grau: D+

Com talvez o melhor arremessador do planeta em Paul Skenes e um grupo de outros braços de impacto dentro ou perto do nível das principais ligas, os piratas reuniram uma base invejável no monte em torno de construir sua lista. Mas, em vez de aproveitar a oportunidade em questão e pressionar seu orçamento para apoiar uma equipe potencialmente elite de arremessadores, Pittsburgh permaneceu loucamente frugal. Sua maior despesa foi o US $ 5 milhões comprometidos com o ícone da franquia McCutchen, que, embora ainda seja um contribuinte competente, está longe de ser o jogador de impacto que costumava entrar em sua temporada de 38 anos.

Horwitz representa a atualização externa mais substancial do clube como um bastão promissor à esquerda que sai de um ano de novato estelar ofensivo, mas fornece um valor defensivo mínimo e ainda não provou ser a capacidade de lidar com os candidatos à esquerda. Piratas esperam claramente que uma posição de primeira base que tem sido uma fraqueza severa Nos anos da campainha depois de Josh. Caso contrário, existem dois folhetos medíocres e uma reunião com Frazier, que vem de uma terrível temporada em Kansas City e não oferece muito além de alguma versatilidade defensiva e um taco com o âmbito esquerdo que o banco parecia não ter.

Em geral, esse alinhamento parece sem problemas e mal equipado para apoiar uma rotação de calibre dos playoffs. Uma coisa é parar de gastar, enquanto nas profundezas de uma reconstrução, mas o alívio contínuo de Pittsburgh para investir em atualizações externas é especialmente frustrante ao ver agora que eles têm alguns ingredientes de elite no monte.