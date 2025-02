Qualificação de cada aluguel de treinamento 2025: santos puxam um bom golpe de golpe Kellen Moore, os Cowboys mal passam na reunião

Análise de decisão tomada por Equipamento da NFL É inerentemente um exercício pedir frio. Pegue assado ao longo do caminho. Essas são equipes de pré -temporada, seleções de semana para semana, classificações ou comentários sobre contratação de treinamento, sempre haverá algumas coisas nesta liga que não vão de acordo com o plano ou que seguem na direção oposta do que esperamos.

Você pode tentar classificar os zagueiros em níveis com uma aparência de nuances e a mesma lista será jogada no seu rosto por um ano diferente, sem o contexto certo.

O que é um longo caminho a dizer, entregamos algumas notas para treinar para contratar esta baixa temporada! Sim, qualificarei a contratação de sete treinamento e espero que pelo menos um deles exploda completamente na minha cara de uma maneira hilária dentro de um ano.

Eu olhei para Dan Quinn em Washington, uma contratação que eu gostei, mas que foi tratada com algumas respostas “meh” porque ela foi considerada um recorde, e seu sucesso com os comandantes no primeiro ano. Bruce Arians no Arizona é um ótimo exemplo de uma contratação de treinamento que também foi criticada e pagou dividendos imediatos.

Vou notar isso aqui e provavelmente não importa no último caso quando as pessoas retornam com os recibos, mas incluirei o processo da equipe como parte da qualificação. Eu amo Mike Vrabel, mas vou dar aos Patriots por várias razões, em pânico com os aviões que entrevistam ou tratam o governo de Rooney como um traveshamockery no processo de contratá -lo.

Com isso em mente, vamos fazer algo que quase certamente acaba mais tarde e qualifique cada aluguel de treinamento até agora.

Para dizer a verdade, eu não achava que os Bears pudessem conseguir Ben Johnson. Mas eles fizeram. Eles têm problemas no escritório principal e com a propriedade que deve assustar os candidatos, mas também têm Caleb Williams. Johnson tem sido o principal candidato a Três ciclos de treinamento consecutivosEle tem sido imensamente paciente e os ursos ainda o afastaram de um rival da divisão. Esse é um grande problema. Johnson deixa os Leões sabendo que está pronto para tocá -los duas vezes por ano e lutar com os Packers (a quem ele lançou irracionalmente Shadow durante sua conferência de imprensa de introdução!) E vikings mais quatro vezes por ano. Não é um trabalho fácil, mas os ursos o convenceram de que ele deveria voar um pouco para o sul de qualquer maneira. Quanto ao processo, essa foi uma pesquisa e contratação eficientes e eficientes bastante sólidos. Os Bears definitivamente deixam a caixa no Reg quando se trata de contratar treinadores e não o fizeram aqui. Eles obtêm pontos de bônus para danificar a ofensiva de um oponente da divisão no processo Sem mencionar que atinge os Jags para Johnson.

Talvez eu esteja em uma ilha aqui, mas Eu amo o aluguel de Pete Carroll para Las Vegas. As expectativas dos Raiders provavelmente são muito altas quando o piso está tão baixo. Essa equipe tem sido terrível há mais de 20 anos e precisa de um treinador sério para trazer algum entusiasmo por mastigar o banco. Carroll teve um ano livre, ele pensou em como ele abordará as coisas, ele tem um gerente geral inteligente e jovem a reboque e, se eles atingirem algumas seleções iniciais e arrastarão corretamente por um marechal de campo, poderão ser uma verdadeira dor em 2025. O trabalho de Carroll aqui é ganhar um Super BowlClaro, mas o mais importante é que está aqui para elevar o chão dos agressores rapidamente. Essa equipe aparece para uma temporada aleatória de 10 vitórias ou fede por mais de 10 anos. Em uma divisão com Patrick Mahomes, Justin Herbert e Bo Nix, eles precisarão de mais consistência para serem levados a sério. Tenho certeza de que o mantra de “competência” de Carroll levantará o chão imediatamente e, se conseguirem encontrar um quarterback, dará um pouco de aumento legítimo na divisão mais difícil do futebol.

New England Patriots, Mike Vrababel: B+

Novamente, o processo é importante. Se você me disser que uma equipe contrata Mike Vrababel, estou dando “ofensas de Vrababe foram imprevisíveis, mas ele teve vários coordenadores ofensivos para se tornar um treinador de chefe e, obviamente, Derrick Henry/AJ Brown foram incríveis peças de quebra -cabeça. Os patriotas precisam de alguns meninos assim! Ele também é um treinador de elite no jogo que move o livro de regras para encontrar bordas e tornará o jogo de defesa no nível da elite muito rápido. Mas o processo dos Patriots após Belichick foi nada menos que um desastre. Eles entraram em pânico em Jerod Mayo porque ele recebeu outras entrevistas, algo que Robert Kraft admitiu no processo de demiti -lo e depois entrou em pânico quando os Jets entrevistaram Vrabel e forçaram algumas entrevistas satisfatórias de regras muito vergonhosas com Pep Hamilton e Byron Leftwich para obtenção de Vrababel. Eu acho que ele é um ótimo treinador, acho que ele é um treinador perfeito para essa situação e aposto que os Patriots estão melhores este ano do que o último. Mas quando você avalia uma contratação de treinamento, você deve incorporar como a franquia fez e o processo PATS no momento parece um adolescente que atualiza agressivamente um feed do Instagram. Era óbvio que Vrabel queria treinar os Pats e os Pats caíram em sua lanterna. Por fim, ele provavelmente os beneficiará porque limpou o escritório principal, mas pelo menos há problemas para se preocupar em seguir em frente se o novo foguete da Nova Inglaterra não tocar imediatamente.

Lições que outras equipes da NFL podem aprender com o domínio do Eagles Super Bowl: construir as linhas, abraçar tempos difíceis Cody Benjamin

New York Jets, Aaron Glenn: B

Novamente … processo. Os Jets entrevistaram todos os seres humanos do planeta para todas as suas obras. Eles provavelmente desembarcaram em um bom candidato em Aaron Glenn, que, para todas as contas, se conecta com seus jogadores incríveis. A conferência de imprensa de Glenn foi de alta energia e coincide com tudo o que você ouve sobre como ela opera como treinador. Trazer um “aluno” de Jets é uma grande vantagem, já que ele se importa como essa franquia é percebida. Aparentemente, Glenn também está interessado em se conectar com Aaron Rodgers desde o início, o que daria aos Jets uma pequena margem quando se trata da posição de marechal de campo, em teoria. O problema aqui é se a equipe de gerenciamento de Jets finalmente se afastará ou não e não apostaria. Woody Johnson é, na melhor das hipóteses, um fundo cinco NFL proprietário. Por que devemos esperar que as coisas melhorem para os jatos só porque eles contrataram um treinador potencialmente ótimo? Adoro a ideia de que Glenn retorne à equipe que recrutou e venceu, mas também sou realista sobre como isso funcionará. Os Jets acabaram de contratar um treinador -chefe pela primeira vez com uma história defensiva. A mesma coisa foi uma vez, mesmo que eu esteja apoiando -o para funcionar.

Provavelmente isso seria mais alto até ouvir Liam Coen cair o mais doloroso e desconfortável “Duvaaaaaaal“Eu já ouvi durante sua conferência de imprensa introdutória. Também acho que você tem que desligar os Jaguars para o processo aqui também. Eles atiraram em Doug Pederson e mantiveram Trent Baalke por um tempo depois, Custou a eles uma oportunidade legítima de conseguir Ben Johnson … e quase coen também. A pesquisa de coaching de Coen foi uma das mais loucas que já lê ou ouve. Coen se reuniu com os Jags e Baalke estava lá, então ele voltou aos Bucs que foram oferecidos para transformá -lo no coordenador mais bem pago da história da NFL sempre que não recebia uma segunda entrevista com Jacksonville. Então, Coen Ghost to the Bucs por basicamente um dia inteiro, quando os Jags deixaram Baalke e secretamente o entrevistaram, antes de conseguir como treinador. A contratação real em si poderia ser vista muito bem quando tudo for dito e feito: Coen fez um ótimo trabalho com Baker Mayfield, ele vem da árvore Sean McVay e agora trabalha com Trevor Lawrence, que ainda tem muito potencial de desconeração. As coisas de Bucs são um pouco preocupantes apenas com uma perspectiva técnica de gerenciamento de corpo/relacionamento, mas não me preocupo com Coen para conseguir o show como ele fez. Existem apenas 32 desses trabalhos e Bobby Slowik é um excelente exemplo de por que você não quer perder uma oportunidade de treinamento principal quando é um nome quente. Se o trabalho de Coen em seu único ano como OC se traduzir em treinador -chefe, isso pode acabar sendo um home run.

Oy vey. Talvez eu esteja completamente errado e Brian Schottenheimer, a quem eu gosto muito como pessoa, acaba sendo um grande treinador. Seu pai, Marty, era um excelente treinador que tinha uma má reputação. Mas o processo dos Cowboys foi um desastre aqui. Eles se aproximaram de Mike McCarthy da mesma maneira que se mexeram nos contratos de Dak Prescott e Ceedee Lamb e simplesmente se afastaram completamente do treinamento, com rumores de que ele falou com os confidentes sobre o que uma apresentação de circo que os Cowboys estão percolando como resultado dele partida. Os Cowboys rapidamente se envolveram com Deion Sanders como um possível candidato, enquanto permitiram que os rumores de Bill Belichick acabassem a ponto de a UNC ter que fazer Belichick assinar seu contrato no meio da busca de treinamento. Finalmente, Jerry Jones decidiu promover seu coordenador ofensivo interno, um sem experiência no treinador -chefe e alguém que provavelmente faz o que o proprietário/GM quer que eu faça de um ponto de vista ofensivo. Schottenheimer obviamente tem as linhagens para ter sucesso, mas é muito justo questionar o processo aqui e se Jerry é capaz de executar uma pesquisa “normal” e organizar um time de futebol sério nesse momento.

Percebemos na versão original disso que Moore deveria ser o cara que acabou obtendo o trabalho. Foi o segredo mais salvo da NFL, tornou -se ainda mais óbvio quando Nick Sirianni estava segurando o troféu Lombardi e pediu a Kellen para “retornar” durante a celebração após a tigela. Eu acho que Moore é uma boa contratação para os santos, especialmente considerando o quão pouco atraente esse trabalho era. Não há resposta real no zagueiro e a situação da tampa salarial é um desastre. Conversei muito sobre o processo neste artigo e o processo dos santos era bastante sólido: eles se concentraram em Moore como o cara depois que Kliff Kingsbury se aposentou e começou a ser paciente com os Eagles que continuaram vencendo até que finalmente conquistaram um título. Moore era uma parte enorme disso. É um balanço selvagem do cara que foi demitido dos Cowboys e Chargers nas duas temporadas anteriores, mas acho que é uma boa atração para uma equipe como os santos, com todos os seus vários problemas, para obter o coordenador ofensivo do Super Champion of Bowl. Moore tem sido um candidato quente para postos de treinamento principal no passado. Jerry Jones tomando banho em Fomo por perder outro antigo OC antes que os santos seriam apenas uma vantagem adicional de ele prosperar em Nova Orleans.