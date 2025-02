Qualificadores da Copa da FIBA ​​Asia 2025: Irã Edge além da Índia para se qualificar para o torneio termina

A Índia teve um momento difícil em ambos os lados do tribunal.

O time indiano de basquete masculino sofreu uma forte derrota de 106-55 contra o Irã no grupo Clashiers da Fiba Asia Cup 2025 e Chash no Hall de basquete de Azadi em Teerã na noite de sexta-feira, desde que, apesar de um começo energético, a Índia lutou para manter o ritmo com os três vezes campeões da Copa da Ásia, que colocam uma classe mestre do segundo Quarter para selar seu ingresso para Jeddah.

Aqui está o relatório da festa com todos os pontos de conversa relevantes:

Um começo brilhante que desapareceu

A Índia, na 78ª posição, entrou no jogo se sentindo confiante após sua grande vitória sobre o Cazaquistão em novembro passado. Eles enfrentaram o Irã, a melhor equipe classificada do grupo no número 28. A Índia começou fortemente com uma vantagem de 9-5 nos primeiros quatro minutos.

Mas sua vantagem inicial não durou muito, já que o Irã encontrou seu ritmo e assumiu o jogo. A equipe local venceu o primeiro trimestre de 18 a 15. O jogo mudou no segundo período em que os anfitriões aumentaram sua defesa. Eles fecharam a ofensiva da Índia e tiveram uma boa série de 28-5.

Mohammad Amini liderou o ataque com 11 pontos apenas naquela sala, que era mais do que toda a equipe da Índia. Por meio de tempo, o Irã havia estendido sua vantagem para 46-20, deixando a Índia com um trabalho difícil pela frente.

As lutas ofensivas e as crises defensivas da Índia

O time indiano de basquete masculino passou um tempo difícil em ambos os lados da quadra. Em defesa, a equipe teve problemas para manter a bola e cometeu 29 perdas de bola. Isso permitiu que você obtenha pontos fáceis em repouso. A Índia não conseguiu lidar com a pressão e continuou tomando decisões erradas com a bola durante o jogo.

Ofensivamente, apenas Amritpal Singh conseguiu alcançar os dois dígitos, marcando 18 pontos em uma noite fria para a equipe. Pranav Prince contribuiu com nove, mas a falta de profundidade de pontuação era cara. A Índia não pôde atingir do lado de fora e não teve resposta à defesa do Irã, o que levou a longos períodos sem pontos.

A noite histórica de Amini leva o Irã para Victoria

O Irã mostrou que, se o primeiro tempo fosse um aviso, eles fizeram uma declaração no segundo tempo. A equipe de Melli não mostrou sinais de desaceleração, acumulando mais 60 pontos enquanto desmontava a defesa da Índia com execução clínica.

A sensação de 19 anos, Mohammad Amini, ofereceu uma performance histórica, terminando com 33 pontos. Atirando maravilhosamente do campo, acabou atingindo 14 de suas 15 tentativas, incluindo 5 por 5 por 5 do arco.

Esse desempenho recorde de Amini foi o gol de campo mais feito em uma partida de classificação da Copa da Ásia, eclipsando Ahmed Haji e Brian Halums e o recorde anterior de Freddie Lish.

Ele combinou o recorde de Karim Zeinoun para a maioria das três oportunidades de pontos, mantendo -se perfeito na execução. Sem nada na mente, exceto Win, o Irã marcou 18 pontos, apenas dos triplos de Aghajanpur, para limitar outra vitória memorável.

O veterano Arsalan Kazemi completou um emprego completo com cinco pontos, 10 rebotes e dois assaltos, enquanto Hasan Aliakbari contribuiu com 10 pontos. Então, tudo começou com tanta frequência antes que a torrada seja chamada e o Irã se classificasse para a Copa da Ásia por décimo tempo consecutivo e 19 em geral.

O mérito da Índia está em equilíbrio

O último jogo da segunda rodada da Índia contra o Catar em Doha, em 24 de fevereiro, agora é um choque que deve vencer e uma vitória pode manter suas esperanças de qualificação viva, mas uma perda provavelmente os veria lutar pela última vez no torneio de classificação final.

Os Cagers indianos, que estão em terceiro no Grupo E, com seis pontos, ainda têm seu destino sem decisão com a qualificação do Irã e luta pelo segundo lugar com o Catar. Somente as duas melhores equipes de cada grupo se qualificam diretamente para a FIBA ​​Asia Cup 2025, enquanto as equipes do terceiro lugar competem em um evento de qualificação adicional pelos quatro lugares restantes.

