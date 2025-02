Qualificar o comércio de Brandon Ingram: os pássaros raptor recebem um talento, mas o movimento levanta questões sobre seu plano

Uma quarta -feira muito movimentada na NBA se espalhou por um grande movimento antes que o relógio fosse atropelado à meia -noite antes do prazo de troca do ET das 15h na quinta O All-Star, o mandato do atacante, na Louisiana, após cinco temporadas e meia, e estabelece algumas decisões bastante interessantes no verão.

Relatórios Shams Charania de ESPN Os Raptors receberão Ingram em troca do guarda Bruce Brown Jr., o Kelly Olynyk Center, uma primeira rodada e uma seleção da segunda rodada. De acordo com Blake Murphy, da SportsnetA primeira rodada é a equipe de 2026 dos quatro primeiros do Indiana Pacers, que acompanhou Brown a Toronto no acordo de Pascal Siakam no ano passado; Seu colega Michael Grange informa que o segundo ataque virá em 2031.

Depois de quase, tem seis temporadas, os pelicanos se mudaram de Brandon Ingram. (Foto de Derick E. Hingle/Getty Images)

Vamos qualificar o comércio da perspectiva de cada equipe, começando ao norte da fronteira:

Toronto Raptors: b

Segundo os relatos, o presidente da equipe de Masai Ujiri e o gerente geral Bobby Webster entrou no prazo com a intenção de Adicione “uma peça significativa” Iniciar a reconstrução florescente dos Raptors, com os olhos de interromper a diminuição contínua da franquia do campeonato da NBA de 2019 e acelerar sua ascensão do porão do Oriente. (Os Raptors ficam em 16-35, em 13º lugar na conferência, após a derrota de quarta-feira contra o Grizzlies). Essa pesquisa chegou a Ingram, um swingman da aranha com um aceno de estrelas sob seu crédito e um jogo ofensivo suave que segundo Ele deixou Ujiri “intrigado” como um complemento potencial para o jogo do Ala Scottie Barnes.

Como uma peça de talento pura, há muito o que gostar de Ingram, um artilheiro do calcanhar e facilitador aprimorado que teve uma média de 23 pontos em 47/37/85 divisões de tiro, 5,5 rebotes e 5,2 assistências por jogo Nas últimas cinco temporadas. Lá são No entanto, as razões pelas quais ele passou a maior parte do último ano no bloco comercial.

Ele tentou um ajuste instável, juntamente com um ponto jumbo com um tiro duvidoso em Zion Williamson, que poderia levantar a cabeça ao lado de Barnes. Uma manifestação de problemas de ajuste: o espaçoso congestionamento de metade de um tribunal que muitas vezes resultou da preferência de Ingram por trabalhar no intervalo médio, em vez de aumentar seu volume de 3 pontos, apesar dos fortes números de tiro do lado de fora.

O esforço defensivo de Ingram sempre deixou algo a desejar quando está na quadra, dada a sua estrutura de 6 pés e 8 polegadas, envergadura de 7 pés e 3 pés e pés de jejum. Também passou muito tempo desligado O Tribunal, perdendo 115 jogos nas últimas quatro temporadas e contando. (Uma entorse de tornozelo alto manteve Ingram na prateleira durante os últimos dois meses … e, considerando que Toronto tem o quinto registro da NBA e, portanto, um 42,1% de possibilidades de uma seleção entre os quatro primeiros no draft da NBA de 2025Talvez dar a ele mais tempo para descansar não seria o pior do mundo).

Tudo aumenta a um jogador muito bom, mas não um ótimo, um estudante marginal ocasional em vez de um candidato constante da All-NBA, que é um Tipo de jogador muito complicado para construir sob o novo acordo de negociação coletiva. Isso levou a uma diferença de opinião entre Ingram, que é no último ano da extensão máxima de cinco anos que assinou em 2020, e os pelicanos, que nunca pagaram em sua história o imposto de luxo (e que submerso sob o imposto inicialmente . próximo O contrato deve parecer.

Agora, esse é o problema de Toronto a ser resolvido e com a extensão máxima de Barnes de seu contrato em uma escala de novato prestes a agir e com suas manchetes Immanuel Quickley, RJ Barrett e Jakob Poeltl já em livros para livros para livros para Pouco menos de US $ 80 milhões Na próxima temporada, um potencialmente espinhoso. Ingram é Como relatado, animado na perspectiva de um novo começo em Toronto; No entanto, se pergunta se um Ingram e Barrett assinaram novamente e seriam duplicados, colocando o Raptors em uma posição em que eles precisariam tentar virar o RJ para equilibrar melhor a lista.

Ingram’s elegível para uma extensão adicional de até três anos e US $ 144 milhões Neste momento, se Ujiri e Webster quiserem seguir essa rota; Caso contrário, os Raptors agora têm seus direitos de ave, o que lhes permite revisar o limite de salário para mantê -lo quando atingir a agência gratuita sem restrições em julho. Deixando os US $ 13,4 milhões que são devidos a Olynyk na próxima temporada cria uma margem um pouco mais de manobra sob a linha de impostos de luxo para que Toronto possa manter Ingram por perto … mas ainda coloca os Raptors on -line uma fatura terrivelmente pronunciada para uma aparência inicial que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que aparece o Raptors on -line uma fatura terrivelmente pronunciada para uma aparência inicial que aparece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que os Raptors on -line são uma fatura terrivelmente pronunciada para uma aparência inicial que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que os Raptors on -line são uma fatura terrivelmente pronunciada para uma aparência inicial que aparece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que parece que aparece com os Raptors on -line. aparece que aparece. algo mal ajustado, leve sobre tiros, defensivo instável e talvez não dramaticamente Mais perto do objetivo estabelecido de Ujiri de recuperar os Raptors na mistura para contenção constante.

“O esporte é apenas ganhar, ninguém se importa com nada se você não ganha”, Ujiri Ele disse aos jornalistas No verão passado. “Você é irrelevante.”

Adicione um talento como Ingram em exercícios que eles dão uma dica. No entanto, se isso fizer o suficiente para justificar o ano da Bombard Capital para o privilégio-não tenho tanta certeza.

Nova Orleans Pelicans: B

Se você estiver trocando uma estrela, gostaria de sair com alívio salarial, capital de capital e talentos projetáveis. Bem, dois dos três não são ruins.

O contrato de Expirador Brown apagará US $ 23 milhões dos livros do Pelicans no final da temporada. Os minutos e a produção de Olynyk diminuíram na 13ª temporada, mas o Vold de 33 anos ainda é um alfinete intoxicante e um atirador confiável (47,4% de uma corrida de 3 pontos nesta temporada nesta temporada, embora com apenas 1,7 tentativas por noite) Isso pode demonstrar um espaçador útil para Williamson por enquanto, e cujo contrato de US $ 13,4 milhões para a próxima temporada poderia servir como um salário coincidente em outra transação ou outra fonte de economia de custos quando expirar em 2026.

O segundo e o segundo auxílio ao futuro e distante de Indiana protegiam levemente os cofres, depois que Nova Orleans enviou dois primeiro verão para Dejunte Murray, que está fora da temporada depois de quebrar o tendão de Aquiles certo. E mover Ingram antes que ele pudesse retornar da entorse no tornozelo poderia ajudar os pelicanos devastados por lesões, agora 12-39, a última no oeste, com o segundo recorde da NBA, evite obter competitivas o suficiente para vencer para ganhar para ganhar mais Jogos na seção que seria aconselhável do ponto de vista da bola de pingue-pongue.

No entanto, talvez o maior benefício para os pelicanos seja esclarecer o caminho para Trey Murphy III consolidar oficialmente o alto papel na hierarquia dos pelicanos aos quais ele promoveu no meio de muitos ferimentos de Nova Orleans.

O atacante do quarto ano está no meio de uma temporada de interrupções, com uma média de 22,6 pontos, 5 rebotes e 3,1 assistências por jogo, disparando 58% em 2 pontos, 38,2% em mais de oito tentativas de 3 pontos por jogo e 89% da linha de falta. Visto como um espectador de chão no início de sua carreira, Murphy se tornou um goleador de boa fé, totalmente capaz de produzir não apenas como uma opção nº 1, mas também fazê -lo em uma dieta de tiro modernizada que se encaixa mais clara que Williamson que Ingram fez em tudo sua associação tensa e reduzida.

Com sua extensão de quatro anos e US $ 112 milhões que serão ativados na próxima temporada, os pelicanos precisavam priorizar Murphy como um elemento fixo no alinhamento inicial e na ordem de jargão ofensivo. Passar de Ingram facilita e coloca Nova Orleans em posição de construir em torno de um núcleo de Murphy, Williamson, Murray, o Ace Herb Jones, o centro de estreia Yves Missi e uma seleção de loteria alta neste rascunho carregado de 2025. Ponto de partida sólido para um retorno à contenção da pós -temporada se os PELs puderem finalmente obter o benefício de uma boa sorte de lesões. Tem que passar um Desses anos … certo?