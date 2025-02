Quando a temporada de golfe de Liv começa, o US Open cria uma nova oportunidade para os jogadores Liv

Jon Rahm e o restante de Liv retornam à ação nesta semana. (Ben Hsu/Icon Sportswire através de imagens Getty)

Na véspera de sua estréia na quarta temporada, o Liv Golf recebeu algumas notícias muito bem -vindas. O Aberto dos Estados Unidos se tornou o primeiro dos quatro maiores a oferecer um caminho diferente para os jogadores de golfe LIV no campo.

O Movimento Aberto dos EUA, combinado com um novo acordo de transmissão que coloca os torneios LIV na transmissão da televisão, legitima e estende a turnê de exaustão, que afirma muitas das estrelas mais notáveis ​​e carismáticas do mundo do golfe. Os jogadores da LIV não podem acumular pontos oficiais de classificação do mundo do mundo em seus torneios e, como os pontos da OWGR são a principal métrica para determinar a elegibilidade para especialidades, os jogadores LIV que ainda não ganharam especialidades são lentamente como para sua classificação mundial rejeitar.

A USGA anunciou na terça -feira que um jogador entre os três primeiros da classificação LIV de 2025 em 19 de maio receberá uma isenção no 2025 US Open em Oakmont, desde que esse jogador não esteja isento de outras mídias. Os três primeiros no ano passado foram Jon Rahm, já isentos de uma vitória anterior nos Estados Unidos Open: Joaquin Niemann e Sergio García. Além disso, os 10 melhores jogadores da classificação LIV até 7 de abril estarão isentos da qualificação local e poderão avançar imediatamente para a qualificação final, se ainda não estiverem isentos.

A importância da ação do Aberto dos Estados Unidos é significativa, porque a falta de uma rota para os idosos tem sido um inconveniente substancial para o LIV. Jogadores como Niemann, que não têm isenções nas especialidades, foram encontrados no limbo, jogando bem o suficiente para competir em especialidades, mas sem a oportunidade de fazê -lo. De acordo com os jogadores LIV, são compensados ​​de outras maneiras, os vastos cheques de pagamento que os jogadores iniciais do LIV recebiam foram parcialmente recrutados para se proteger contra a possibilidade de que os jogadores não tenham um caminho para o maior, mas essa ação se move para um mundo onde um mundo onde Os melhores jogadores do jogo continuam a se encontrar.

O Liv Golf começará sua quarta temporada na quinta -feira no Riad Golf Club, na Arábia Saudita. O torneio será disputado na noite local, o que significa que será no dia nos Estados Unidos. O jogador estréia nesta temporada inclui Tom McKibbin, da Irlanda do Norte, um jovem jogador muito promovido. A série também terá uma mudança de formato: as pontuações dos quatro jogadores agora contarão para o time total todos os dias, o que significa que cada jogador está sob pressão para fazer cada rodada.

A Fox Sports começará a transmitir Liv Golf este ano. Os torneios iniciais serão mostrados no FS1 ou FS2. O torneio Liv Golf em Trump Dora no início de abril será o primeiro de vários torneios mostrados no canal de transmissão da Fox.