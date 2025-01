Quando começará a 2ª temporada do Fortnite OG e o que os fãs podem esperar?

próxima temporada

Atualmente, os fãs estão aproveitando a 1ª temporada de OG por um mês, mas agora muitos estão se perguntando quando a 2ª temporada de Fortnite OG começará. A Epic Games deu aos fãs as raízes nostálgicas do jogo e os fãs esperam por mais disso na próxima temporada.

Neste artigo, discutiremos a data de início da próxima temporada, o que os fãs podem esperar da temporada e muito mais. Sem perder mais tempo, vamos direto ao assunto.

Todo mundo está entusiasmado com o Fortnite OG por diferentes motivos. Eu realmente espero que eles tragam essa colaboração de volta para a 4ª temporada. Preciso que as pessoas experimentem como foi assustador 😂 pic.twitter.com/H80nVLSGsF – CabraR2🐐 (@GoatR2_) 3 de dezembro de 2024

Quando começa a 2ª temporada do Fortnite OG?

A atual temporada 1 de OG terminará em 31 de janeiro de 2025 às 2h ET. Já se passaram quase 56 dias da temporada OG. Logo após o final, a 2ª temporada do Fortnite OG começará com os cronogramas esperados. 9h, horário do leste. Mais informações sobre os diferentes fusos horários serão atualizadas aqui em breve.

O que esperar da 2ª temporada de Fortnite OG?

Agora existem muitas especulações e expectativas sobre a próxima temporada de OG. Espera-se que a segunda temporada traga de volta locais icônicos como torres inclinadas e colinas encantadas.

Esses populares pontos de interesse (POIs) da 2ª temporada atualizarão o mapa e fornecerão aos jogadores novos locais de pouso estratégicos.

Prepare-se para o retorno de armas e produtos populares do Capítulo 1, Temporada 2, incluindo a Arma Silenciada, a Bomba Boogie, a Fogueira Aconchegante, o Jarro Chug e a Minigun. Essa combinação mudará a dinâmica do jogo, proporcionando nostalgia e novas experiências de jogo.

Assim como na 1ª temporada, antecipe uma versão única das skins clássicas do Battle Pass. Esperamos skins famosas como Royale Knight, Blue Squire, Sparkle Specialist e o Black Knight favorito dos fãs. Esses cosméticos reinventados aprimorarão a estética clássica e, ao mesmo tempo, oferecerão novas opções de personalização.

Até agora, a 1ª temporada de OG foi absolutamente fantástica e agora os fãs mal podem esperar pela 2ª temporada de Fortnite OG. Mais skins e colaborações incríveis também são esperadas e sabemos que a Epic Games não decepcionará seus fãs.

