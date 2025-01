Kolkata Knight Riders entrará no IPL 2025 como atual campeão.

O maior evento de críquete da Índia, a Indian Premier League (IPL), está pronta para retornar para sua 18ª temporada em 2025. O torneio contará com 10 equipes e seguirá o formato de liga round-robin, levando aos playoffs.

Kolkata Knight Riders (KKR) entrará na temporada como atual campeão, tendo conquistado seu terceiro título em 2024. A temporada passada atingiu novos patamares e proporcionou algumas das ações mais emocionantes do críquete.

Sunrisers Hyderabad (SRH) estabeleceu um novo recorde de maior pontuação do time na liga, enquanto Royal Challengers Bengaluru (RCB) fez um retorno incrível para garantir uma vaga nos playoffs.

Esta temporada já gerou entusiasmo entre os fãs, com vários grandes nomes como Rishabh Pant, KL Rahul e Yuzvendra Chahal mudando para novas franquias por muito dinheiro. No mega leilão do IPL 2025, as equipes renovaram seus elencos, preparando o terreno para mais uma temporada emocionante.

O vice-presidente do BCCI, Rajeev Shukla, compartilhou uma atualização sobre a próxima temporada do IPL.

Quando começará o IPL 2025? O vice-presidente do BCCI, Rajeev Shukla, confirma a data

Falando à mídia após a reunião do BCCI no domingo, 12 de janeiro, Rajeev Shukla confirmou que o IPL 2025 começará em 23 de março. Este anúncio difere dos relatórios anteriores, que mencionavam a data de início em 14 de março.

O IPL acontecerá logo após o ICC Champions Trophy 2025, que terminará no dia 9 de março.

O calendário da competição deverá ser publicado em breve. Embora muitos jogadores jovens procurem impressionar os selecionadores, resta saber quantas partidas Mohammed Shami e Jasprit Bumrah jogarão, dadas as preocupações com lesões e a série de testes de cinco partidas na Inglaterra que se seguirá ao IPL logo depois.

Para mais atualizações, siga Khel Now Cricket em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama.