Quando é o sorteio dos playoffs da Liga dos Campeões de 2024-25? Tempo, transmissão ao vivo e tudo o que você precisa saber

A Liga dos Campeões agora entrará em sua próxima rodada de competição.

Com a fase da Liga da Liga dos Campeões 2024-25 concluída e os fãs aprenderam onde estão seus clubes agora, a competição continuará com os empates. Os apoiadores entenderão completamente quem seus rostos de equipe favoritos no torneio abaixo.

Com pressão sobre alguns clubes importantes para garantir seu lugar no estágio de eliminação, já testemunhamos muitos jogos emocionantes e resultados inesperados no último dia da liga. Muitos lados grandes, como Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique, não conseguiram garantir um lugar na rodada 16 diretamente quando acabaram sob o oitavo lugar.

No entanto, muitos clubes aprenderão em breve ao seu próximo oponente quando o empate na Liga dos Campeões ocorrer após uma rodada intrigante de partidas no formato reprojetado da Liga dos Campeões, também conhecida como fase da liga.

Então, como o empate para a próxima rodada funciona e quando é? Damos a você todas as informações necessárias, juntamente com opções de transmissão ao vivo.

Quando é o sorteio dos playoffs da fase nocaute da Liga dos Campeões?

Na sexta -feira, 31 de janeiro, às 11h, GMT, 16h30, que ocorrerá no empate da fase da Liga dos Campeões de 2024-25. Muitos jogos grandes estão programados para ocorrer no playoff da fase de eliminação.

A casa de futebol européia em Nyon, na Suíça, que organizou numerosos desenhos da UEFA no passado, também será o anfitrião disso.

Onde e como ver a transmissão ao vivo da fase do playoff da fase de playoff da UEFA Champions League?

Como sempre, o site oficial da UEFA, UEFA.com, será transmitido pela transmissão da Liga dos Campeões ao vivo em todo o mundo.

O sorteio também será mostrado ao vivo no Reino Unido nos esportes da TNT e nos Estados Unidos na Paramount+. Isso ocorre porque os parceiros oficiais de transmissão da UEFA geralmente transmitem de uma maneira ou de outra. No caso da Índia, a Sony Liv realizará a transmissão ao vivo, enquanto canais como a Sony Sports 2 e a Sony Sports 2HD farão a transmissão.

Quando os jogos de fase de eliminação serão disputados?

Os playoffs para a fase de eliminação serão divididos em duas pernas, com o primeiro estágio programado para 12/12 de fevereiro e a segunda seção para 18/19 de fevereiro.

