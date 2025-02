Quando é o Super Bowl 59? Hora de início, canal de televisão, artistas de transmissão ao vivo, programas de tempo parcial para Eagles vs. Chefes

Super Bowl Lix está a apenas dois dias e a emoção dos playoffs é palpável, já que os chefes de Philadelphia Eagles e Kansas City chegaram a seus ingressos para o grande jogo no domingo.

Ele Super Bowl O cenário será o Caesars Superdome em Nova Orleans e o que historicamente é o programa de televisão mais assistido nos Estados Unidos será disputado no domingo, 9 de fevereiro de 2025. O jogo começará às 18h30 ET.

Na semana anterior ao Super Bowl incluirá eventos na área, incluindo a noite de abertura, quando o representante da AFC e a NFC se encontrarem na frente dos fãs e da mídia.

O programa de tempo parcial do Super Bowl foi anunciado em setembro Como 17 vezes o vencedor do Grammy Kendrick Lamar. O logotipo foi revelado logo após o Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl LVIII contra o 49ers de São Francisco.

Nueva Orleans era originalmente a cidade anfitriã do Super Bowl no ano passado, mas quando a liga aumentou a temporada regular de 17 para 18 semanas, Houve um conflito de programação. O jogo extra significava que o Super Bowl era uma semana depois e conflita com o Mardi Gras.

Este será o 11º Super Bowl organizado em Nova Orleans, empatado em Miami durante a maior parte da cidade e é a oitava vez que o Caesars Superdome será o apresentador do jogo, estendendo seu recorde. O primeiro Super Bowl em Nova Orleans foi o Super Bowl IV em 1970 e o mais recente foi em 2013, o Super Bowl XLVII.

Quando é 2025 Super Bowl?

Data: Domingo, 9 de fevereiro | Tempo: 18:30

Localização: Caesars Superdome (Nova Orleans)

TV: Raposa | Fluxo: Fubo

Parte -Time Show: Kendrick Lamar