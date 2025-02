Quando e onde ver a Índia vs Jordânia?

Pink Ladies U20 Youth Cup será transmitida ao vivo na Índia.

O time de futebol feminino indiano competirá na Pink Ladies U20 Youth Cup, um torneio amigável que acontece em Manavgat, Türkiye. Este torneio serve como um evento preparatório crucial para a Índia antes do campeonato feminino do SAFF U20 em julho e da qualificação da Copa Feminina do AFC Sub-20 em agosto. Com três acessórios emocionantes, os fãs indianos estão ansiosos para seguir a viagem do time. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre quando e onde ver o torneio na Índia.

Antes de ir para Türkiye, a equipe feminina indiana de sub -20 passou por um extenso treinamento na Escola de Esportes em Bengaluru para ajustar suas habilidades. A equipe, anunciada pelo técnico Joakim Alexandersson, compreende 23 jogadores que procurarão obter uma experiência valiosa em partidas antes dos maiores torneios no final deste ano.

O primeiro oponente da Índia, a Jordânia, tem sido um concorrente familiar no nível da juventude. Historicamente, a Índia desfrutou de uma vantagem, depois de derrotar Jordan duas vezes nos eliminatórios do Campeonato Feminino das Mulheres da AFC, enquanto Jordan conquistou uma vitória. A equipe da Ásia Ocidental aumentou recentemente o título do Campeonato Mulheres da Juventude em dezembro de 2024, mostrando sua forte forma ao derrotar a Arábia Saudita, a Síria e a Palestina e desenhando com o Líbano. A Índia deve estar no seu melhor para iniciar sua campanha com uma vitória.

Após o primeiro jogo contra a Jordânia, a Índia enfrentará Hong Kong Em 22 de fevereiro antes de concluir o torneio contra Rússia 25 de fevereiro.

Acessórios da Índia na Copa da Juventude Pink Ladies U20

O torneio terá três jogos para a Índia, todos ocorrendo no Emirhan Sports Center, no distrito de Antalya de Türkiye. A programação da equipe é a seguinte:

Índia vs. Jordânia – 19 de fevereiro de 2025 | 17:30 IST

– 19 de fevereiro de 2025 | 17:30 IST Índia vs. Hong Kong – 22 de fevereiro de 2025 | 17:30 IST

– 22 de fevereiro de 2025 | 17:30 IST Índia vs. Rússia – 25 de fevereiro de 2025 | 17:30 IST

Onde ver a Copa da Juventude Pink Ladies U20 na Índia?

Todos os jogos da Copa da Juventude Pink Ladies U-20 serão transmitidos ao vivo fanzone.tv. Os fãs indianos podem sintonizar às 17:30 IST para ver a ação, já que a equipe feminina de sub -20 luta contra as melhores equipes de jovens em um cenário internacional.

