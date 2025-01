O SCG sediou o segundo maior número de partidas de teste entre os estádios australianos.

O Sydney Cricket Ground (SCG) em Sydney é um dos locais de críquete mais emblemáticos do mundo. Ao contrário de Brisbane e Perth, que são famosos por seus arremessos rápidos, Sydney é conhecida por suas condições favoráveis ​​para rebatidas que ajudam os spinners à medida que o jogo avança.

O SCG sediou vários jogos icônicos, incluindo as semifinais das Copas do Mundo de Críquete ICC de 1992 e 2015. O campo tem capacidade para mais de 48.000 lugares e está localizado no coração de Sydney.

A Austrália dominou o local, tendo disputado 121 provas, com 61 vitórias, 28 derrotas e 23 empates. O estádio também recebeu alguns dos maiores jogadores de críquete da Austrália, incluindo Sir Don Bradman, Steve Smith, David Warner, Steve Waugh, Mark Waugh, Mitchell Starc, Pat Cummins e Michael Clarke, entre outros.

Apesar do seu forte registo, a Austrália sofreu algumas derrotas notáveis ​​​​neste local. Neste artigo, lembraremos a última vez que perderam uma partida de teste no Sydney Cricket Ground (SCG).

Quando foi a última vez que a Austrália perdeu uma partida-teste no SCG em Sydney?

A última derrota da Austrália em um jogo-teste em Sydney ocorreu em janeiro de 2011, durante o Ashes 2010/11.

Rebatendo primeiro, a Austrália foi eliminada por 280 corridas em suas primeiras entradas, com James Anderson liderando o ataque pela Inglaterra com números de 4/66.

Em resposta, a batida de 189 corridas de Alastair Cook, junto com séculos de Ian Bell (115) e Matt Prior (118), guiaram a Inglaterra para um total massivo de 644. Bell e Prior também formaram uma parceria crucial de 107 corridas para o sexto postigo . , colocando os visitantes em uma posição forte.

Enfrentando uma desvantagem de 364 corridas, os anfitriões foram eliminados por 281, dando à Inglaterra uma vitória por uma entrada e 83 corridas. Alastair Cook foi eleito o melhor jogador em campo por seu excelente século.

A vitória permitiu à Inglaterra vencer o Ashes por 3-1. A série 2010/11 foi a última vez que a Austrália perdeu o Ashes em casa.

