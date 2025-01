A Índia ganhou 24 dos 26 T20Is em 2024.

A Índia teve um 2024 fantástico no formato T20I, pois ganhou 24 dos 26 T20Is concluídos. As duas derrotas ocorreram contra o Zimbábue, em julho, e contra a África do Sul, em novembro.

A Índia venceu sua segunda Copa do Mundo T20 Masculina da ICC no ano passado em Barbados, derrotando a África do Sul por sete corridas na final. Além das vitórias, a Índia passou por uma mudança significativa na sua abordagem aos T20Is, adoptando um ataque total e agressivo desde o início.

A Índia também ultrapassou a marca de 280 corridas duas vezes no ano, registrando pontuações de 297/6 contra Bangladesh e 283/1 contra a África do Sul.

Arshdeep Singh emergiu como o principal tomador de postigos na Copa do Mundo T20 de 2024. Ele está atualmente em segundo lugar, atrás de Yuzvendra Chahal, na lista do maior número de postigos para a Índia em T20Is.

Sob o comando do novo capitão Suryakumar Yadav, a Índia venceu três séries T20I consecutivas. A próxima missão do T20I da Índia é uma série de cinco partidas contra a Inglaterra em casa, começando em 22 de janeiro.

A série oferecerá a vários jogadores a oportunidade de aprimorar seus preparativos antes do ICC Champions Trophy 2025.

A Índia tem sido uma força dominante internamente em todos os três formatos. Embora a Nova Zelândia tenha quebrado sua seqüência de vitórias na série Test em casa no ano passado, já faz muito tempo que a Índia perdeu uma série T20I em casa.

Quando foi a última vez que a Índia perdeu uma série T20I em casa?

A última derrota da Índia em casa na série T20I foi contra a Austrália em fevereiro de 2019. A Austrália derrotou a Índia por 2 a 0 em uma série T20I de duas partidas.

Os visitantes venceram o primeiro jogo, um encontro com poucos golos em Visakhapatnam, por três postigos da última bola. A Austrália perseguiu com sucesso a meta de 127 corridas, graças a uma batida crucial de Glenn Maxwell em 56 corridas.

O segundo jogo em Bengaluru foi uma corrida em que a Austrália marcou 191 corridas com duas bolas de sobra. Maxwell mais uma vez foi o melhor pontuado, fazendo explosivas 113 corridas em 55 bolas. Suas brilhantes contribuições ao longo da série lhe renderam o prêmio de Jogador da Série.

