O Paquistão ganhou o Troféu dos Campeões da ICC de 2017.

O ICC Champions Trophy está retornando há muito aguardado após oito anos. A edição anterior foi realizada em 2017 na Inglaterra, onde o Paquistão derrotou a Índia por 180 corridas na final para garantir o título.

Os atuais campeões serão co-anfitriões do torneio, que começará em 19 de fevereiro em Karachi. A Índia jogará todas as suas partidas em Dubai.

O torneio contará com oito equipes divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B. A nona edição da competição será realizada em Karachi, Lahore, Rawalpindi e Dubai e contará com 15 partidas.

O Grupo A inclui Índia, Bangladesh, Nova Zelândia e o atual campeão Paquistão, enquanto o Grupo B consiste em Inglaterra, Austrália, África do Sul e Afeganistão.

O Paquistão sediou um torneio multinacional pela última vez em 2008, a Copa da Ásia. A final da competição foi disputada entre a Índia e o Sri Lanka, onde o Sri Lanka venceu a Índia e conquistou o título por 100 corridas.

As coisas tomaram um rumo feio em Março de 2009, quando o autocarro da equipa do Sri Lanka foi atacado em Lahore durante a sua viagem ao Paquistão. Vários jogadores, incluindo estrelas como Kumar Sangakkara e Mahela Jayawardene, sofreram lesões no incidente. Como resultado, as equipas internacionais evitaram viajar para o Paquistão durante quase uma década.

As coisas começaram a mudar quando o Sri Lanka seguiu o Zimbabué e regressou ao Estádio Gaddafi em Lahore em 2017. Gradualmente, o críquete internacional regressou ao Paquistão, com equipas de topo como Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e África do Sul a percorrer o país.

Quando foi a última vez que o Paquistão sediou um torneio ICC?

O Paquistão co-sediou a Copa do Mundo de Críquete ICC de 1996, juntamente com a Índia e o Sri Lanka. Essa foi a última vez que o Paquistão sediou um torneio da ICC.

Foi uma campanha decepcionante para a equipe da casa, que foi eliminada nas quartas-de-final pela arquirrival Índia, em Bengaluru.

O Estádio Gaddafi, em Lahore, sediou a final da Copa do Mundo de 1996, entre Sri Lanka e Austrália. O Sri Lanka conquistou seu primeiro título da Copa do Mundo ao derrotar a Austrália por sete postigos.

O próximo ICC Champions Trophy 2025 será o primeiro torneio ICC no Paquistão desde 1996.

