Quando foi a última vez que Virat Kohli e Rohit Sharma jogaram no Troféu Ranji?

Tanto Virat Kohli quanto Rohit Sharma tiveram média inferior a 25 no teste de críquete em 2024.

A última temporada de testes foi desastrosa para o time indiano de críquete. A Índia sofreu uma derrota histórica em casa contra a Nova Zelândia, seguida por uma derrota na série por 3-1 na Austrália.

O forte legado nacional da Índia foi destruído pelos Kiwis, enquanto a Austrália recuperou o Troféu Border-Gavaskar depois de uma década.

As rebatidas da Índia foram a principal causa de preocupação nessas perdas. Os jogadores seniores e dois pilares principais do departamento de rebatidas, Rohit Sharma e Virat Kohli, tiveram temporadas decepcionantes.

Nas últimas três séries – contra Bangladesh, Nova Zelândia e Austrália – Rohit marcou 164 corridas com uma média de 10,93 e Kohli marcou 382 corridas com 22. Kohli conseguiu um século e cinquenta, e Rohit marcou apenas um cinquenta. Exceto o século de Kohli em Perth, ambos lutaram terrivelmente contra a Nova Zelândia e a Austrália.

Na Austrália, Rohit rebateu tanto na ordem intermediária quanto na superior, mas falhou em ambas as posições. Enquanto isso, Kohli foi demitido pelo guarda-postigo ou no cordão de isolamento em suas oito expulsões na Austrália.

A má forma da dupla gerou um debate sobre se eles deveriam retornar ao críquete nacional para recuperar o toque. Várias lendas, incluindo Sunil Gavaskar e Irfan Pathan, discutiram abertamente a importância de jogar críquete nacional quando não existe críquete internacional.

Nesse sentido, vejamos quando foi a última vez que Kohli e Rohit jogaram no Troféu Ranji, a competição doméstica de bola vermelha mais prestigiada da Índia.

Quando foi a última vez que Virat Kohli disputou o Troféu Ranji?

A última aparição de Kohli no Troféu Ranji foi em novembro de 2012, por Delhi contra Uttar Pradesh, onde marcou 14 corridas no primeiro turno e 43 corridas no segundo.

Desde então, Kohli se tornou um membro titular da equipe de teste e não joga críquete doméstico em Delhi há 12 anos.

Quando foi a última vez que Rohit Sharma jogou no Troféu Ranji?

A última aparição de Rohit no Troféu Ranji por Mumbai foi durante a temporada 2015/16 contra Uttar Pradesh. Lutando por sua vaga no time indiano, ele disputou fluentemente 113 corridas em 140 bolas.

Sua última partida doméstica de bola vermelha foi no Troféu Duleep 2016 para o India Blue.

Tanto Rohit quanto Kohli pularam o Troféu Duleep na última temporada, antes da série de testes de Bangladesh.

