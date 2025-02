‘Quando Kobe se aposentou:’ O ex-jogador da NBA Brendan Haywood aponta quando a qualidade do jogo All-Star começou a deslizar

2025 NBA Conjunto de estrelas Foi uma decepçãoE isso se tornou a norma nos últimos anos. Embora o evento de 2025 tenha sido manchado por problemas de apresentação e paradas frequentes, o formato renovado foi o resultado do mau esforço dos jogadores em 2024 e das últimas temporadas. Depois de outra vitrine decepcionante, fãs e críticos se perguntam como exatamente um dos eventos da temporada sazonal regular caíram até agora.

O antigo centro da NBA, Brendan Haywood, tem uma teoria. Em uma ameaça tripla de aparência com Ashley Nicole Moss na CBS Sports Network, ele argumentou que a diminuição começou em 2017, no ano seguinte à aposentada de Kobe Bryant.

“Acho que isso começa com os rostos da liga”, disse Haywood. “Você quer saber por que o jogo das estrelas foi tão bom nos anos 90? Michael Jordan levou isso a sério. O rosto da liga estabelece a temperatura do que será a liga. Se o LeBron, se você pensa o que você Pense é o rosto da liga neste momento, seja o homem da formiga, seja Wemby, seja Joker, Jayson Tatum, se esses caras entraram lá e disserem: ‘Eu Estamos jogando duro ‘, e é isso que todo mundo vai fazer.

“Você sabe quando a qualidade do jogo das estrelas realmente começou a cair? Quando Kobe Bryant se aposentou. Ele levantou o padrão. Olá, ouvindo, Kobe Bryant quebrou o nariz no jogo de estrelas. Coletando LeBron James retornando e com ele porque porque Havia um nível de competitividade e Kobe sempre sentiu como, ei, eu tenho que pegar o manto que Michael Jordan me deu Ele está correndo com isso neste momento.

Haywood jogou 13 temporadas na NBA e foi companheiro de equipe da Jordânia no Wizards durante seus dois primeiros anos na liga.

Embora o esforço não seja exatamente mensurável, a qualidade do jogo das estrelas certamente diminuiu desde a aposentadoria de Bryant. O melhor jogo de estrelas desde então chegou em 2020, que foi jogado menos de um mês após a morte de Bryant. O comissário Adam Silver mudou o nome do troféu All-Star MVP depois de Bryant, e vários jogadores aparentemente jogaram duro para tentar vencê-lo. Kawhi Leonard finalmente acabou fazendo isso.

A face da liga mais tarde e possivelmente durante a carreira de Bryant foi LeBron James, mas nos últimos anos, ele aparentemente investiu menos jogos de energia em estrelas do que no passado. Além do jogo de 2022 disputado em sua cidade natal, Cleveland, James não jogou 20 minutos em um jogo de estrelas nesta década. Ele teve o hábito recente de chegar para o fim de semana All-Star, muitas vezes no sábado à noite, e nesta temporada, decidiu sentar o jogo com desconforto dos pés e tornozelo.

O jogo Future of the Stars é incerto. O formato mudou agora três anos seguidos e, na próxima temporada, terá uma nova estação na NBC. Felizmente, o jogador esperava amplamente considerar o manto de James como o rosto da liga, Victor Wembanyama, jogou duro no domingo em seu primeiro jogo de estrela. Com sorte, eles melhoram o esforço na liga nos próximos anos.