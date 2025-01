Os Herons liderados por Messi vão agora se preparar para a próxima temporada.

Lionel Messi e companhia começarão a nova temporada com um novo treinador e os jogos da pré-temporada já foram revelados.

Depois de uma temporada que quebrou todos os recordes anteriores na Major League Soccer, o Inter Miami lançou seu 2025 Americas Preseason Tour.

De 18 de janeiro a 14 de fevereiro, os Herons disputarão cinco partidas nas Américas do Norte, do Sul e Central. Os jogos acontecerão no Peru, Panamá e Honduras no exterior, bem como em Tampa e Las Vegas localmente.

Depois que o Inter Miami foi eliminado dos playoffs da Major League Soccer de 2024 no Chase Stadium, Lionel Messi prometeu “voltar mais forte” em 2025.

Os gols de Jamal Thiaré e Bartosz Slisz encerraram a campanha recorde do Miami, com os Herons perdendo por 3 a 2 para o Atlanta United FC na série de playoffs à melhor de três.

Mesmo assim, o atacante argentino ajudou o Inter Miami a vencer o Supporters’ Shield de 2024 e a estabelecer o recorde da liga de mais pontos em uma única temporada. Ele também terminou sua campanha na temporada regular com 20 gols e 16 assistências em apenas 19 jogos.

Quando Lionel Messi retornará à ação pelo Inter Miami?

Com seu contrato atual com o Inter Miami expirando em 2025, ele deverá retornar na próxima temporada e jogar na pré-temporada dos Herons sob o comando do novo técnico Javier Mascherano.

A equipe disputará a Copa das Ligas, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e a Copa dos Campeões da CONCACAF, além da temporada regular da MLS.

Depois de vencer o Supporters’ Shield, a FIFA deu ao Inter Miami a última vaga da CONCACAF no torneio, juntando-se ao Seattle Sounders, outro time da MLS. As equipes da CONCACAF também foram convidadas para o torneio porque a Copa do Mundo de Clubes será realizada nos Estados Unidos.

Lionel Messi vai ter uma temporada cheia de jogos. Ao contrário da temporada passada, ele perdeu muitos jogos devido a lesões e espera manter-se em forma durante a próxima campanha.

