Espera -se que o brasileiro seja submetido a um exame médico em breve

Depois de terminar seu contrato com a Saudi Pro League para a equipe Hilal, Neymar retornou a Santos, onde atacou inicialmente em 2009.

Neymar, 32, jogou para Santos antes de ingressar no poder espanhol de Lalig al-Hilal. Ele fez sete aparições durante seu mandato cheio de lesões no clube saudita, marcando um gol.

Depois de ser relegado da Série A, Santos venceu a série Brasile de Brasileiro em sua última temporada. Em 2024, novembro, ele ganhou a promoção de retorno para a série A.

Numerosos elementos influenciam o possível retorno de Neymar a Santos. Ele teve feridas durante seu mandato em Al-Hilal, o que dificultou a funcionamento de forma consistente e finalmente resultou em sua expulsão da Liga Saudita. Ele provavelmente procurou um novo começo com o clube que considera o lar como resultado dessa circunstância.

As manchetes são dominadas por especulações sobre sua estréia, já que o mundo dos esportes foi abalado pelo retorno de Neymar, e os apoiadores de Santos estão em êxtase.

Quando Neymar pode fazer sua estréia em Santos?

Santos jogará hoje à noite no campeonato de Paulista contra São Bernardo, um torneio em nível estadual e não tem certeza de que Neymar jogará no jogo, pois ainda não recebeu um médico e se apresentou como empresa oficial do clube.

No entanto, os relatórios revelam que o brasileiro passará por um exame médico na quinta -feira e, se tudo estiver concluído a tempo, podemos ver que a ex -estrela do Barcelona aparecerá no próximo jogo.

Em 1º de fevereiro, Santos jogará outro jogo do campeonato de Paulista contra Sau Paulo. Embora não seja tão famoso quanto o brasileiro, Neymar poderia fazer sua estréia e retornar à aptidão total antes de assumir oponentes mais difíceis.

É provável que o brasileiro estréia em 1º de fevereiro para seu clube de infância mais uma vez se tudo correr de acordo com o plano. Caso contrário, Neymar poderia ter que estrear em 5 de fevereiro, onde Santos jogará um terceiro jogo de Paulista contra o Botafogo.

