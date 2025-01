A Índia está programada para iniciar sua campanha do ICC Champions Trophy 2025 contra Bangladesh em 20 de fevereiro.

O ICC Champions Trophy retornará após um hiato de oito anos. A última edição foi realizada em 2017, na Inglaterra, onde o Paquistão conquistou seu primeiro título com uma vitória retumbante de 180 corridas sobre a Índia na final.

A Índia entrará no torneio como uma das grandes favoritas, graças à sua impressionante forma no críquete limitado nos últimos anos. Eles encerraram a seca de 11 anos de títulos da ICC ao vencer a Copa do Mundo T20I Masculina da ICC de 2024. A Índia também foi vice-campeã no Troféu dos Campeões da ICC anterior e na Copa do Mundo de Críquete da ICC de 2023.

As rebatidas da Índia no críquete limitado têm estado em ótima forma, com jogadores como Shreyas Iyer, Virat Kohli, Rohit Sharma e KL Rahul, todos com bom desempenho. No entanto, a equipe enfrentou um revés no departamento de boliche devido à lesão nas costas do astro Jasprit Bumrah.

Bumrah se machucou durante a prova final do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 e está em dúvida para participar das fases do campeonato da competição.

O ICC Champions Trophy 2025 conta com oito equipes divididas em dois grupos: Grupo A e Grupo B. A nona edição da competição será realizada em sedes no Paquistão e Dubai e terá um total de 15 partidas.

O Grupo A inclui os anfitriões Paquistão, Índia, Bangladesh e Nova Zelândia, enquanto o Grupo B inclui Inglaterra, Austrália, África do Sul e Afeganistão.

Quando o BCCI anunciará a equipe indiana para o ICC Champions Trophy 2025?

Falando à mídia após a reunião do BCCI no domingo, 12 de janeiro, o vice-presidente Rajeev Shukla confirmou que a equipe será anunciada em 18 ou 19 de janeiro.

A ICC pediu aos conselhos que apresentassem suas equipes provisórias cinco semanas antes do início do torneio, que será em 12 de janeiro. Mas o BCCI solicitou uma prorrogação do ICC para atrasar o anúncio da equipe, citando a recente série de testes na Austrália.

Cronograma da Índia para o ICC Champions Trophy 2025

20 de fevereiro: Índia x Bangladesh, Dubai, 14h30 IST / 9h GMT / 13h LOCAL

23 de fevereiro: Índia x Paquistão, Dubai, 14h30 Leste / 9h GMT / 13h LOCAL

2 de março: Índia x Nova Zelândia, Dubai, 14h30 Leste / 9h GMT / 13h LOCAL

