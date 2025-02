Quando, onde e como ver de graça?

No total, este torneio funcionará por três dias em que muitas estrelas lendárias serão vistas.

O campeonato nacional nacional masculino começará. Desta vez, o torneio será disputado em Cuttack de 20 a 23 de fevereiro. Mukabals acontecerá no estádio Interior Jawaharlal Nehru. A Federação de Amachure Kabaddi India está organizando este torneio.

Em geral, 30 equipes participarão deste torneio dividido em diferentes grupos. As melhores equipes de cada grupo irão para a próxima rodada. Por esse motivo, podemos ver jogos bastante tremendos e emocionantes.

Muitas estrelas da Liga Pro Kabaddi serão vistas

Muitas grandes estrelas da Liga Pro Kabaddi estarão jogando no torneio. Se falarmos, Pawan Sehrawat e Ayan Lochb fazem parte da equipe de Chandigarh. Enquanto Naveen Kumar também está retornando através deste torneio. Ele foi ferido durante a Liga Pro Kabaddi. No entanto, ele agora foi selecionado no esquadrão de Servicas com jogadores como Bharat Hooda.

Enquanto Rahul Chaudhary, que é chamado Kabaddi ‘Showman’, também está retornando. Ele foi nomeado capitão da equipe de Uttar Pradesh. Falando de outros jogadores, a estrela da Liga Pro Kabaddi, como Devank Dalal, Gaurav Khatri, Sachin Tanwar, Arjun Deshwal, Vishal Bhardwaj, Sunil Kumar, Mohit Goyat, Ajit Chauhan, Rahul Setpal e Jaidep dahiya também serão

Equipes que participam do Campeonato Nacional Sênior de Kabaddi

Agora, dizemos a você quais equipes participarão deste torneio. Toda a sua lista é a seguinte.

Railways, Madhya Pradesh, Bsnl, Maharashtra, Delhi, Gujarat, Goa, Bihar, Manipur, West Bengal, Haryana, Himachal Pradesh, Tripura, Uttarakhand, Tamil Nadu, Jharkhand, Pondicherry, Rajasthan, Chandigarh, Karnataka, Chhattisgar, Telangana, Telangana, Telangana, Telangana, Telangana, Telangana. , Kerala, Jammu e Caxemira, Vidarbha, Serviços, Punjab, Andhra Pradesh Odisha.

Onde ver o Campeonato Nacional Nacional de Kabaddi?

Agora, dizemos onde você pode ver as partidas do Campeonato Nacional de Kabaddi de homens nacionais. O torneio não será transmitido em nenhum canal de televisão. Em vez disso, para isso, você deve ir ao YouTube de Odisha Kabaddi. Você pode ver isso indo para lá.

