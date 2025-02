Quando perguntado sobre a competição com Gill e Jaiswal, Abhishek Sharma dá uma resposta direta

Depois de lançar uma tonelada de recorde no quinto T20I no Estádio Wankhede, Abhishek Sharma desconsiderou a competição na abertura, Shubman Gill e Yashasvi Jaiswal. Abhishek foi o candidato preferido para abrir Gill e Jaiswal em ODI e formato de teste, Abhishek era o candidato preferido. Depois de uma corrida decepcionante na África do Sul, o jovem canhoto aproveitou essa oportunidade, virando as calhas contra a Inglaterra. Após o início promissor da série com o aquecimento 79 (34), Abhishek manteve seus cinco melhores jogos no último T20i. Ele trouxe Thunder para Wankhede com um desempenho desenvolvido, dando muitos registros a caminho de 135 (54), a segunda idade mais rápida para a Índia.

Como a Índia tem algum tempo em suas mãos antes de aparecer novamente no T20I, Abhishek disse que havia discutido por si mesmo para evitar a reescrita no local quando a dupla estrela voltou ao formato no futuro.

“Ontem eu conheci Jassu (Jaiswal) e Shubman (no BCCI Awards). Nunca houve concorrência entre nós – jogamos juntos com menos de 16 anos de idade. Havia apenas um sonho – jogar na Índia. Troika. Troika. Estamos tocando agora, então não há melhor sentimento – disse Abhishek, como citado pela Espncricinfo.

O canhoto extravagante parecia sem esforço, lidando com fronteiras. O tempo e o poder estrito sobrecarregaram a Inglaterra nas primeiras rodadas, quando a Índia aumentou para Hércules no total 249/9.

Depois que seu massacre terminou em Wankhede, Abhishek revelou que foi o Conselho do Capitão Suryakumar Yadava, que o ajudou no caminho a quebrar os grilhões e se expressar livremente.

“Eu estava na zona em que deveria reagir à bola. Eu nem sabia meu resultado. Acabei de perguntar a Surya (Suryakumar) Paaji: “O que você acha? “. Ele disse: “Desde que o portão caiu, você pode não se apressar, pegue algumas bolas. Isso realmente me ajudou, só eu diria que cem aconteceu e meu resultado mais alto. .

Ao longo de sua estadia na curva, a velocidade da agressão foi um aspecto essencial de sua abordagem. Ele correu para cinquenta em apenas 17 bolas e depois forneceu a segunda idade mais rápida para a Índia, preenchendo o feito em 35 entregas. Sua exibição hipnotizante alcançou seu fim em 135 (54), o resultado individual mais alto do índio no formato T20i.

“Nunca me ocorreu que eu deveria jogar até o fim. Vou reagir à bola com base na situação da equipe. Felizmente, hoje, quando eu tive nas décadas de 1980 ou 1990, Surya Paaji entrou e disse que você jogou tão bem, trabalhou duro, para poder levar duas ou três bolas.

“Quando Hardik entrou (Pandya), ele disse:” Como os postigos estão caindo, você deve jogar de acordo com a situação e o bastão até o fim, porque você bate bem na bola. Então Axar veio … Esses três são jogadores mais velhos e jogaram bem na Índia; portanto, nesta situação, não há jogadores melhores – acrescentou.

Abhishek apresentou o papel que seu mentor desempenhou e era versátil versátil, Yuvraj Singh, em sua revolta à fama. O apoio contínuo dos idosos, incluindo Suryakumar, Hardik Panda e o principal treinador Gautam Gambhir, facilitaram bastante a vida de Abhishk.

“Yuvi Paaji sempre foi para mim e eu coloquei todas essas coisas em minha mente e acreditei em mim. Quando Yuvraj Singh diz que você jogará no país e vencerá jogos, você também tenta acreditar em si mesmo e se dar melhor com ele após cada jogo.

“Quando seu capitão e treinador lhe dizem que você precisa jogar dessa maneira e nós o apoiamos, sempre estaremos lá para você, é a maior motivação para um jovem jogador do time. Na África do Sul, lembro -me de Hardik Pabayi e Suruaaji me dizem que você tem 100 %, apenas acredite nesta série. E é a maior motivação para todos os jogadores – acrescentou.

