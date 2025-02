Quando Tom Izzo si avvicina al record di Bob Knight, dove finisce tra i migliori allenatori?

John Fanta Emittente ed editore del basket universitario Michael Cohen Writer di basket di calcio e college universitario

L’allenatore di basket maschile del Michigan Tom Izzo è una vittoria fuori dalla sua seconda Hall of Fame.

Izzo, che ha 30 anni come capo allenatore degli Spartani, ha l’opportunità di battere il record del record vincente del Big Ten di Bob Knight quando lo stato del Michigan riceve l’Illinois alle 20.00 ET sabato allo State Farm Center di Champaign, Illinois (vedi Fox e Fox Sports Sports .

Izzo ha una delle compagnie più impressionanti, sia tra gli attuali che ex allenatori di basket universitari maschili, e ha 10 grandi nomi di stagione regolare, sei tornei Big Ten, otto Final Fournies e una con il campionato nazionale NCAA. Nel 2016 è stata invitata alla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Ma è un effetto record monumentale in cui Izzo è uno dei migliori allenatori di basket universitario?

Gli scrittori di basket del Fox Sports College John Fanta e Michael Cohen rispondono alla domanda prima della partita Spartan contro Illin:

John Fanta: Ogni volta che puoi rompere l’album tenuto da Robert Montgomery Knight, sai che stai facendo qualcosa di grosso. Il generale ha vinto tre campionati nazionali, 11 titoli principali e ha conquistato i sei allenatori nazionali e cinque della conferenza dell’anno.

Izzo trasmette i suoi Big Ten vince 354. Vincere in questa lega, e si svolge nella sua trentesima stagione semplicemente magica, e influisce sul mio pensiero su di lui. Perché? Perché pensa agli allenatori attraverso questa lega: Gene Keady, Bo Ryan, John Beilein, Thad Matt e così tanti altri. Izzo è aumentato per tutti loro con le vincite della Big Ten Ladder. Ora, se vuoi vederla vincere un altro campionato nazionale o due, lo capisco, ma poi ha nuovamente dato l’ultimo titolo di Big Ten nel 2000. L’uomo è stato nelle ultime otto partite. Ha preso 26 tornei consecutivi NCAA e ha raggiunto Sweet 16 da 15 viaggi agli Spartani.

Da Draymond Green a Cassius a Winston, Gary Harris, Miles Bridges e tanti altri, Izzo è stato in tempo. E ciò che possiamo apprezzare di più è che è genuino che mai, anche in un’epoca, quando è apparentemente più difficile rimanere fedeli alle tue radici e farlo nello stesso modo in cui l’hai fatto. Eppure, Jaden Akins, Jase Richardson e Spartans sono molto vivi per le corone della stagione regolare di dieci dieci anni e Izzo ha una squadra piena di profondità che può fare in una marcia in profondità.

All’età di 70 anni, anche se molti altri stanno uscendo, Izzo è indietro e vince ancora ad alto livello. Duke, Kansas e Kentucky sono nel Classico dei Champions ogni anno. Lo stato del Michigan è legato a loro … a causa di Izzo.

È lo stato dell’Università del Michigan. È un Big Ten. E ciò che ha fatto a East Lansing è una performance di tre decade, che è solo speciale. Izzo Breaking questo album è sorprendente perché direi che Knight dovrebbe essere con gli allenatori di basket universitari con Rushmore Mike Krzyzewski, John Wooden e Rick Pitino. Il fatto che Izzo sia al di sopra di lui è solo l’ultimo certificato della sua carriera e dei numeri della Hall of Fame che migliorano solo il suo viaggio affidabile a margine.

Michael Cohen: Con il passare dell’anno senza un altro campionato nazionale a Izzo, il cui titolo solitario è arrivato nel 2000, la distanza tra lui e il picco assoluto dello sport continua a crescere. Da allora, l’ex allenatore del Duke Mike Krzyzewski ha aggiunto altre tre gomme con i Blue Devils e tre medaglie d’oro come capo allenatore della squadra di basket nazionale degli Stati Uniti. L’ex capo allenatore della Carolina del Nord Roy Williams ha tagliato le reti tre volte. Billy Donova (Florida), Jay Wright (Villanova) e Bill Self (Kansas) hanno vinto due campionati della canzone. Tre diversi allenatori hanno vinto titoli nazionali a Ucononn a Jim Calhoun (2004 e 2011), Kevin Ollie (2014) e Dan Hurley (2023 e 2024). C’è un motivo per cui Editorialisti e fan si sono lamentati del posto di Michigan nel Classico Champions ogni annoUn evento che la maggior parte delle persone crede dovrebbe essere riservato alle squadre che hanno vinto tutto ultimamente come gli spartani.

Ecco perché forse il prisma ideale attraverso il quale l’investimento di Izzo tra gli allenatori attivi è un record simile a un record che batte in questa stagione, se non sabato sera contro Illin. È un record che parla della longevità di Izzo in un’istituzione, una rarità nella moderna atletica universitaria e un promemoria di quanto funge da ponte tra i secoli. È un record che enfatizza il costante successo di Izzo. Il fatto che nessuno possa affermare che sta guadagnando 20 vittorie durante la stagione 24 volte nella sua affidabile carriera. È un record che lo collegherà per sempre al precedente Kingin dinastico della lega nell’ex allenatore dell’Indiana Bob Knight, che ha vinto tre campionati nazionali e ha raggiunto cinque Final Four con Hoosiers durante le 29 stagioni. Se Knight è personalizzato da un Big Ten Back, Izzo è incorporato ora.

Quando sono i Big Ten oggi senza Izzo? Nessun programma Big Ten ha vinto il titolo nazionale da quando lo ha fatto per ultimo nel 2000. 15 Big Ten Team che avevano accesso alle Final Four dopo quell’anno, Izzo ne ha allenati sei, tra cui due degli ultimi cinque. È un volto di campionato che ha un disperato bisogno dei loro successi per salvare il viso nell’era moderna che Big East e ACC hanno controllato. Quindi è appropriato per lui oscurare il record di Knight e aggiungere un altro punto di proiettile a un riassunto, che lo rende uno degli allenatori più abili del suo sport.

John Fanta è una trasmissione di basket del National College e Fox Sports Writer. Copre gli sport in più capacità, chiamando i giochi FS1 alla fine della rete digitale del Big East per inviare commenti su 68 campi di rete multimediali. Strappalo da @John_fanta .

Michael Cohen copre un calcio e un basket del liceo con un grande peso di dieci. Seguila su Twitter @Michael_Cohen13 .

(Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Basket universitario