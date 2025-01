O retorno muito esperado de Virat Kohla ao troféu de Ranii foi curto -porque ele foi libertado por apenas seis corridas por Himanshu Sangwan na sexta -feira no Estádio Arun Jaitley, em Delhi. Kohli mostrou seu brilho com um belo passeio simples de Sangwan, apenas a bola antes de seu lançamento. No entanto, a próxima entrega acabou sendo fatal de comprimento logo atrás do lado de fora, a bola costurou bruscamente quando Kohli tentou passar, mas deixou a lacuna entre o morcego e a almofada. A entrega foi, cortando o pstump e enviando depósitos voadores.

O momento passou para lembrar Sangwan, que não apenas recebeu um portão valioso, mas também viu o estádio esvaziado logo depois.

A curta estadia de Kohla no colapso durou apenas 15 entregas, com o limite solitário de seu nome. Sua demissão deixou Delhi para 87/3, ainda seguindo a ferrovia por 140 corridas.

Para milhares de fãs que chegaram ao estádio, esperando a classe mestre de Kohli, foi um momento de decepção. No entanto, há uma chance de comprar zagueiro-Delhi receberá segundas entradas, Kohli terá outra oportunidade de compensar seu rastro.

O estádio em Délhi estava zumbido e cheio de emoção no dia 1, a visão do críquete insatisfeita por partidas em casa, e os fãs estavam esperando a ação de seu herói, cujas últimas apresentações foram decepcionantes. Alguns portões adicionais foram abertos para acomodar os fãs e a segurança adicional foi organizada. De acordo com a Espncricinfo, mais de 15.000 fãs participaram da partida.

A colisão do Grupo D também viu a segurança da violação dos fãs quando ele se jogou no campo para conhecer Virat Kohli. Com Delhi, Navdeep Saini e Siddhant Sharma abrindo os cabelos de Han, tendo problemas com 21/3, a pessoa conseguiu evitar a segurança e chegar a Kohla e tocou os pés. A equipe de segurança interveio rapidamente e escoltou o intruso do campo. Kohli pediu que facilitassem o ventilador e evitassem o tratamento agudo.

