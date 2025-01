Quantas partidas Novak Djokovic venceu em cada Grand Slam?

Novak Djokovic estabelece um novo marco pessoal com o maior número de vitórias em Grand Slam.

Os recordes e marcos de Novak Djokovic continuam chegando, mesmo depois de duas décadas de tênis competitivo no ATP Tour. Observado por sua família, o nativo de Belgrado alcançou o recorde de 50ª semifinal do Grand Slam, onde enfrentará Alexander Zverev em busca do 25º título do Grand Slam e do 11º título do Aberto da Austrália.

Djokovic ganhou 24 títulos de Grand Slam, acompanhados por um recorde de vitórias e derrotas de 381-51 (88%) nos campeonatos principais. Na terça-feira, ele avançou para sua 12ª semifinal do Aberto da Austrália, voltando de uma derrota para derrotar um dos favoritos do pré-torneio, Carlos Alcaraz. Enquanto ele caminha em direção a outro título histórico, dê uma olhada em seu recorde de vitórias na liga principal.

As vitórias gerais de Djokovic em todos os quatro eventos do Grand Slam estão detalhadas abaixo.

Wimbledon: 97 partidas vencidas

Em Wimbledon, Djokovic conquistou sete títulos e chegou a 10 finais, sendo seis consecutivas. No ano passado, ele teve o oitavo título de Wimbledon negado e a chance de igualar o recorde de Roger Federer. Na final de 2024, o número 2 do mundo teve a oportunidade de reparar a derrota na rodada do título de 2023 para Carlos Alcaraz.

Djokovic ultrapassou o limite de 1.100 vitórias em nível de torneio em Wimbledon 2024, após sua vitória na primeira rodada contra o qualificador tcheco Vit Kopriva.

Aberto da França: 96 partidas vencidas

Novak Djokovic conquistou 96 vitórias em Roland-Garros, além de três títulos. Sua conquista de três troféus do Aberto da França em sete viagens para a rodada do título é a menor entre todos os Grand Slams. O sérvio teve a oportunidade de conquistar seu quarto título importante no saibro. No entanto, ele sofreu uma lesão no joelho durante a vitória nas oitavas de final contra Francisco Cerundolo e desistiu das quartas de final contra Casper Ruud.

Durante sua campanha abortada no Aberto da França, Djokovic alcançou sua 370ª vitória no Grand Slam, empurrando Roger Federer (369) e Serena William (367) para o segundo e terceiro lugares na lista de todos os tempos.

Aberto da Austrália: 99 partidas vencidas

As visitas de Djokovic a Melbourne para o Aberto da Austrália foram as de maior sucesso. O número 7 do mundo ganhou 10 títulos no Grand Slam de abertura da temporada. Depois de perder a edição de 2022 por se recusar a se vacinar, o sérvio conquistou seu décimo título do Aberto da Austrália em 2023, somando quatro vitórias consecutivas em Melbourne.

O sérvio não deu certo em sua tentativa na temporada de 2024 de conquistar seu 11º título do Aberto da Austrália. Ele perdeu nas semifinais para o então número 4 do mundo, Jannik Sinner, perdendo uma vaga na final pela primeira vez desde 2018.

No entanto, seu recorde em Melbourne é excelente e as derrotas são de um dígito: 9, em comparação com Roland-Garros (16), Wimbledon (11) e US Open (13).

US Open: 90 partidas vencidas

As quadras duras de Flushing Meadows testemunharam Novak Djokovic ganhar quatro títulos do Aberto dos Estados Unidos e 88 vitórias. Tal como aconteceu com o Aberto da Austrália, ele perdeu o Aberto dos Estados Unidos de 2022 devido ao seu estado de vacinação. O sérvio voltou no ano seguinte para conquistar o 24º título de Grand Slam, recorde, derrotando Daniil Medvedev na final.

Depois de perder o status de atual campeão no Aberto da França em 2024, Djokovic buscava manter o título do Aberto dos Estados Unidos de 2023 para dar uma reviravolta no que estava longe de ser uma temporada perfeita para o antigo número 1 do mundo. Ele perdeu na terceira rodada. Alexei Popyrin em quatro sets e terminou a temporada de 2024 sem vencer.

Para mais atualizações, siga Khel agora em Facebook, Twittere Instagram; baixe Khel agora Aplicativo Android qualquer aplicativo iOS e junte-se à nossa comunidade em WhatsApp & Telegrama