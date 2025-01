Quantas vezes Cristiano Ronaldo recebeu cartão vermelho ao longo de sua carreira?

Ronaldo recebeu seu quinhão de cartões vermelhos ao longo de sua carreira de jogador.

Ao longo da sua carreira profissional, o jogador português marcou 917 golos, um número notável. Porém, ele ainda está sujeito a punições apesar de ser o melhor. Como profissional, Cristiano Ronaldo foi expulso 12 vezes. No total, quatro foram expulsos por duplo cartão amarelo e oito cartões vermelhos diretos.

Com Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr, Cristiano Ronaldo foi expulso 12 vezes na carreira. Com uma média de um cartão vermelho a cada 102 jogos, não é um número alto para quem já participou de mais de 1.200 jogos profissionais.

Os amigos apelidaram-no de “bebê chorão” quando ele era criança na ilha portuguesa da Madeira porque ele frequentemente chorava quando as coisas não aconteciam do seu jeito.

Ronaldo é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos e teve poucos contratempos em sua carreira profissional. Houve alguns pontos baixos intercalados com inúmeras vitórias, muitas vezes desencadeadas por uma explosão de emoção inoportuna.

Durante a sua primeira temporada completa sob o comando do Al Nassr, o melhor marcador de sempre do Real Madrid recebeu o 12º cartão vermelho da sua carreira, quase igualando o recorde do seu formidável antigo colega do Manchester United, Roy Keane (13). Você pode encontrar uma visão mais detalhada do Dirty Dozen aqui.

Detalhes dos cartões vermelhos na carreira de Cristiano Ronaldo

Número Data Itens fixos Minuto 1. 15 de maio de 2004 Aston Villa 0 x 2 Manchester United 85 2. 14 de janeiro de 2006 Manchester City 3 x 1 Manchester United 66 3. 15 de agosto de 2007 Portsmouth 1 x 1 Manchester United 85 4. 30 de novembro de 2008 Manchester City 0 x 1 Manchester United 68 5. 5 de dezembro de 2009 Real Madrid 4-2 Almería 87 6. 24 de janeiro de 2010 Real Madrid 2-0 Málaga 70 7. 17 de maio de 2013 Atlético de Madrid 2-1 Real Madrid 115 8. 2 de fevereiro de 2014 Athletic Club-Real Madrid 1-1 75 9. 24 de janeiro de 2015 Córdoba 1-2 Real Madrid 83 10. 13 de agosto de 2017 Barcelona 1-3 Real Madrid 82 11. 19 de setembro de 2018 Valência 0-2 Juventus 29 12. 8 de abril de 2024 Al-Hilal 2-1 Al Nassr 86º

CRISTIANO RONALDO TOMA CARTÃO VERMELHO DIRETO COM AL NASSR 2-0 PARA AL HILAL! ESTÃO PRESTES A SER ELIMINADOS DA SUPER COPA SAUDI! pic.twitter.com/7XUoccxmfT -ESPN FC (@ESPNFC) 8 de abril de 2024

