Quantidade de dinheiro em INR revelou

O Troféu dos Campeões da ICC 2025 será disputado de 19 de fevereiro a 9 de março.

O retorno do Troféu dos Campeões da ICC pela primeira vez desde 2017 verá os vencedores do torneio de oito equipes ganharem US $ 2,24 milhões, bem como o troféu que eles aumentarão em 9 de março.

Os corredores receberão US $ 1,12 milhão, enquanto a perda de semifinalistas se afasta com US $ 560.000 cada, a partir do prêmio total de US $ 6,9 milhões, um aumento de 53% da edição de 2017.

Cada partida conta no Troféu dos Campeões da ICC e cada vitória no grupo de grupos vale mais de US $ 34.000 para a equipe vitoriosa. As equipes que terminaram em quinto ou sexto vencerão cada US $ 350.000, enquanto as laterais do sétimo e oitavo lugar levam para casa US $ 140.000.

Além disso, as oito equipes têm certeza de US $ 125.000 cada para competir no Troféu dos Campeões da ICC em 2025.

O primeiro torneio mundial de críquete que será organizado no Paquistão desde 1996 promete ser uma competição emocionante de duas semanas, com partidas disputadas em Karachi, Lahore e Rawalpindi.

O formato do torneio deste ano vê as oito equipes divididas em dois grupos de quatro, com as duas melhores equipes de cada grupo progredindo para as semifinais.

O troféu dos campeões da ICC masculina ocorrerá a cada quatro anos com as oito melhores times de ódio do mundo, com o troféu feminino da Liga dos Campeões lançando em 2027 em um formato T20.

Presidente da ICC Jay Shah Ele disse: “O troféu campeão dos homens da ICC 2025 representa um momento crucial para o críquete, revivendo um torneio que destaca o auge do talento ODI, onde cada jogo é crítico. O prêmio substancial destaca o compromisso contínuo do TPI de investir no esporte e manter o prestígio global de nossos eventos. Além do incentivo financeiro, este torneio acende uma concorrência feroz, cative os fãs em todo o mundo e desempenham um papel vital na promoção do crescimento e da sustentabilidade de longo prazo do críquete para as gerações futuras.

Troféu dos Campeões da ICC 2025: Detalhes do dinheiro do prêmio em INR:

Pote de prêmio total: 59,93,05.020 (US $ 6,9 m)

Vencedores: 19,45,56,992 (US $ 2,24 m)

Vice-campeão: 9,72,78,496 (US $ 1,12 m)

Semifinalistas perdidos: 4,86,39,248 (US $ 560.000)

Quinto/sexto lugar: 3.03,99.530 (US $ 350.000)

Sétimo/oitavo lugar: 1,21,59,812 (US $ 140.000)

Para todos (adicionais) participantes: 1,08,58,904 (US $ 125.000)

Experiência no grupo de grupos (adicional): 29,53.622 (US $ 34.000)

