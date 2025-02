Quanto Joao Fonseca ganhou no ATP APR Awards Open 2025?

Fonseca quebrou os registros após seu triunfo no aberto de Buenos Aires.

A Young Sensation, Joao Fonseca, escreveu a história no Aberto de Buenos Aires, já que se tornou o mais jovem conquistar um título de singles ATP da América do Sul. O brasileiro surpreendeu os favoritos locais e o 26º classificado Francisco Cerundolo, para elevar seu título de ATP inaugural, na Argentina.

O adolescente também é o oitavo mais jovem da história da turnê ATP para ganhar um título com Slyton Hewitt, Boris Becker, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz à sua frente na lista. O brasileiro está construindo até agora há um tempo.

Ele obteve atenção mundial no Aberto da Austrália 2025, onde superou um grupo de classificação difícil, sem abandonar um set. Em sua estréia em Grand Slam, Fonseca estava pronto para jogar sua primeira rodada contra o décimo plantou Andrey Rublev.

No entanto, esse confronto desafiador não perturbou o brasileiro quando ele passou pelo russo em sets seguidos para orientar um dos melhores desconfortos da história do tênis. A caminho da glória final, João Fonesca derrotou alguns dos melhores jogadores que competiram no evento, incluindo a oitava semente Tomás Martín Etcheverry, Mariano Navone, Laslo Djere e, finalmente, Cerundolo no final.

Fonseca iniciou a temporada de 2025 em 145 posição, um aumento notável do número 730 apenas 12 meses antes e filmou outros 31 lugares na segunda -feira para chegar a um ranking de sua carreira #68.

Quantos pontos Joao Fonseca venceu?

O adolescente tinha 409 pontos no início do ano e depois venceu o evento ATP Challenger em Canberra. Além disso, o brasileiro chegou à segunda rodada do Aberto da Austrália, apesar de começar como qualificador e, portanto, estava em 600 pontos antes do torneio argentino.

O Buenos Aires Open é um torneio ATP 250, então 250 pontos foram oferecidos para o vencedor e 165 pelo segundo lugar. Como vencedor do evento, a Fonseca obteve o máximo: 2550 e está atualmente em 850 pontos.

Quanto prêmio o dinheiro do dinheiro de João Fonseca da Argentina?

Como a competição ATP 250, o dinheiro do prêmio oferecido pelo campeão é significativamente menor em comparação com um ATP 1000 ou Grand Slam.

Avançar para a segunda rodada do Happy Slam no início do ano testemunhou que o brasileiro obteve US $ 125.653. O Triumph ATP de João Fonseca na Argentina concedeu a ele US $ 100.160, enquanto o corredor -up Cerundolo levou para casa US $ 58.420.

Fonseca ganhou US $ 251.440 até agora em 2025, e seus lucros profissionais excederam a marca de US $ 1 milhão, agora em US $ 1.070.146. Isso destaca a grandeza do jovem brasileiro que já alcançou muito, em uma idade tão tenra.

