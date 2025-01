Quanto Madison Keys e Aryna Sabalenkka?

Madison Keys bateu em Aryna Sabalenka para ganhar seu slam de abertura.

Madison Keys superou o vencedor de dois horários do Australia Open Aryna Sabalenka em um encontro emocionante. A final do concurso de solteiros femininos estava pronta para as expectativas. O primeiro set foi completamente dominado pelo americano, que deixou a multidão atordoada.

Sabalenka rugiu no segundo set, já que finalmente encontrou alguma consistência, junto com seus estrondos vencedores reivindicando o segundo set. O terceiro set foi extremamente competitivo, com Sabalenka e Keys mantendo seus serviços facilmente.

O bielorrusso estava perto de quebrar, vencendo dois pontos de interrupção, mas Keys manteve a coragem de salvar os dois. O set parecia um desempate, mas o americano aumentou a intensidade no jogo final de Sabalenka, garantindo o set e o jogo.

Leia também: Aryna Sabalenka confirmou manter a classificação do WTA nº 1 após a saída da semifinal de IGA Swiatek

A carreira de campanha de Keys foi uma das melhores nos últimos anos, tendo derrotado alguns dos melhores jogadores. Sua viagem hard incluiu vitórias sobre Danielle Collins, Elena Rybakina, Elina Svitolina, Iga Swiatek e, finalmente, Sabalenka na final.

Após seu triunfo, o americano se tornou o primeiro a conquistar o título do Aberto da Austrália jogando apenas três sets da quarta rodada. Ela é apenas o quarto jogador da era aberta a derrotar quatro sementes entre os 10 melhores e ganhar o campeonato.

Prêmio de Dinheiro Aberto de 2025 australiano

A 113ª edição do Aberto da Austrália foi reforçada pela adição de maiores incentivos à concorrência. De acordo com o site oficial da turnê ATP, o ano de 2025 anunciou um AUD total de 96,5 milhões de AUD (US $ 60,29 milhões), marcando um aumento de 12% em comparação com o ano passado.

Os jogadores verão que seus lucros aumentam em cada estágio do torneio. Os campeões individuais para homens e femininos obterão AUD 3,5 milhões (US $ 2,19 milhões) por conquistar o título. No entanto, com o acúmulo de prêmios em cada rodada, seus lucros totais podem voar para um impressionante público de 8,2 milhões (US $ 5,13 milhões).

Leia também: ABRIANO OPEN 2025 Desploamento de prêmio em dinheiro: Quanto Jannik Sinner e Alexander Zverev?

O dinheiro do prêmio para o Aberto da Austrália sofreu um crescimento notável na última década. Em 2016, o grupo de prêmios foi de 44 milhões (US $ 27,51 milhões) e, até 2025, aumentou 119%. Mesmo nas últimas cinco edições, o grupo de prêmios aumentou mais de 36%.

Como uma homenagem à igualdade de gênero, a distribuição de prêmios para singles masculinos e femininos permanecerá a mesma em todas as rodadas.

Madison Keys, a recém -coroada campeã do evento Marquesina, leva para casa um incrível prêmio de US $ 2.198.928 por seu triunfo histórico. O finalista Sabalenka obtém US $ 1.193.704 impressionante por sua excelente campanha. Os semifinalistas IGA Swiatek e Paula Badasa também se mudam com recompensas substanciais, cada uma ganhando US $ 691.092 por suas corridas notáveis ​​na competição.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama