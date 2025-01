Quanto o campeão Estados Unidos e a vice-campeã Polônia ganharam em prêmios em dinheiro?

Coco Gauff ganhou o MVP quando os Estados Unidos derrotaram a Polônia pelo título da United Cup.

A United Cup de 2025 teve desempenhos estelares, com a equipe dos EUA vencendo uma final emocionante contra a Polônia. Coco Gauff recebeu honras de MVP, exibindo habilidades incríveis ao derrotar o número 2 do mundo, Iga Swiatek. Sua notável carreira resultou em ganhos de US$ 836.950, o maior entre todos os participantes.

A vitória de Taylor Fritz sobre Hubert Hurkacz em três sets garantiu o campeonato para os americanos, refletindo seu sucesso em 2023. Seu desempenho consistente ao longo do torneio lhe rendeu US$ 794.150.

Apesar de terem terminado em segundo lugar, as estrelas polacas colheram frutos significativos. Swiatek arrecadou US$ 556.700, enquanto Hurkacz ganhou US$ 348.100 por seus esforços. A vitória da seleção dos EUA levou para casa um prêmio de US$ 61.250, em comparação com US$ 35.400 da Polônia.

Esta vitória é o segundo campeonato da United Cup da equipe dos EUA. A United Cup de 2025 contou com um prêmio significativo de US$ 11,17 milhões, distribuído igualmente entre os competidores ATP e WTA.

Os jogadores ganham com base em três fatores principais: taxas de participação com base na classificação inicial, resultados das partidas e posição designada da equipe (nº 1-3).

Distribuição do prêmio em dinheiro dos semifinalistas na United Cup 2025

Nas semifinais da United Cup 2025, Elena Rybakina liderou os ganhos do Cazaquistão com US$ 401.200, enquanto os principais jogadores da República Tcheca, Karolina Muchova e Tomas Machac, arrecadaram US$ 197.400 cada. O Cazaquistão receberá US$ 20.150 pela semifinal, superando os US$ 14.550 da República Tcheca.

Alexander Shevchenko impulsionou a campanha do Cazaquistão com US$ 197.400 em ganhos totais. A seleção tcheca recebeu compensações variadas dependendo da classificação: Patrik Rikl ganhou US$ 21 mil e Vendula Valdmannova recebeu US$ 6.600.

O sucesso em duplas mistas contribuiu para os ganhos de Zhibek Kulambayeva e Aleksandr Nedovyesov de US$ 18.500 e US$ 24.500, respectivamente. Dmitry Popko, Marek Gengel e Gabriela Knutson completaram a distribuição do prêmio em dinheiro com suas taxas de participação.

Prêmio em dinheiro por vitórias em partidas

Etapa: Final

– Nº 1: $ 280.250

– Duplas Mistas: $ 52.800

Etapa: Semifinal

– Nº 1: $ 147.500

– Duplas Mistas: $ 27.650

Etapa: Quartas de Final

– Nº 1: $ 77.600

– Duplas Mistas: $ 14.550

Etapa: Grupo

– Nº 1: $ 42.800

– Duplas Mistas: $ 8.000

Prêmio em dinheiro para vitórias da equipe

Etapa: Final

– Prêmio em dinheiro (USD): $ 25.850

Etapa: Semifinal

– Prêmio em dinheiro (USD): $ 15.250

Etapa: Quartas de Final

– Prêmio em dinheiro (USD): $ 8.950

Etapa: Grupo

– Prêmio em dinheiro (USD): $ 5.600

