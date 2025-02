Quanto o vencedor Andrey Rublev ganhou em prêmios?

Andrey Rublev conquistou seu segundo título em Doha.

Andrey Rublev registrou sua segunda vitória pelo título no Aberto do ATP Qatar, depois de vencer o torneio em 2020. O russo derrotou o nº 1 britânico Jack Draper em três setters muito lutados. Depois de vencer o primeiro set, Draper quebrou a quinta semente para forçar um decisivo.

No entanto, o terceiro set foi um martelo unilateral, já que Draper perdeu apenas um jogo a caminho de elevar o troféu. Seu triunfo em Doha marca seu primeiro título da temporada de 2025 e o décimo sétimo em geral.

Andrey Rublev depois de ganhar o título de Doha pela segunda vez: "Ele se sente incrível. É a primeira vez que ele ganha o mesmo título duas vezes. Estou muito feliz. Eu não sei o que mais dizer "

Disagos de dinheiro

O campeão do ATP Qatar Open 2025, Andrey Rublev, levou para casa US $ 516.175, enquanto o corredor -up Jack Draper ganhou US $ 277.175. Enquanto isso, os semifinalistas Felix Auger-Aliassime e Jiri Leheckka receberam US $ 148,005 cada por sua impressionante carreira.

O melhor plantado Carlos Alcaraz, que caiu para Jiri Lehecka, o segundo semeado Alex de Minaur, que foi derrotado por Andrey Rublev, a quarta semente Daniil Medvedev, que se retirou devido à doença e Matteeo Berrettini não semeado ganhou US $ 75.615 para o seu fim o torneio ATP 500 ATP 500.

Luca Nardi, Fabian Marozsan, Tallon Griekspore, Christopher O’Connell, Hamad Medjedovic, Zizou Bergs, Nuno Borges e Botic Van Zandschulp, que foram eliminados no segundo, receberam US $ 40.365 cada.

Meanwhile, Players Who Exited in the Opening Round of the 2025 Qatar Open – Including Third Seed Novak Djokovic, Sixth Seed Stefanos Tsitsipas, Seventh Seed Grigor Dimitrov, Defending Champion Karen Khachanov, Marin Cilic, Zhang Zhizhen, Aziz Aziz, Aziz Dougaz, Jan-Lennard Struff, Hady Habib, Alexei Popyrin, Quentin Halys, Roberto Bautista Aguet, Alexander Bublik, Otto Virtanen, Abedallah Shelbayh e Roman Safiullin, todos ganharam US $ 21.525.

Quebra de pontos

O evento Open 2025 do Catar foi uma competição ATP-500. Portanto, o vencedor Rublev ganhou 500 pontos e, portanto, venceu Tommy Paul para se tornar o novo número 9 do mundo. O Jack Draper Runner -up também obteve lucros em massa, ganhando 330 pontos e saltando quatro lugares a serem classificados 12.

Ambos os semifinalistas ganharão 200 pontos, enquanto as quartas de final receberão 100 pontos. Os jogadores eliminados na rodada de abertura saem vazios, enquanto aqueles que saem na rodada de 16 coletam apenas 50 pontos.

