Quanto os finalistas Amanda Anisimova e Jelena Otapenko em prêmios?

Amanda Anisimova bateu Otapeko em sets seguidos para conquistar seu primeiro título do WTA-1000.

A história foi escrita no WTA Qatar Open 2025, já que Amanda Anisimova derrotou Jelena Ostopenko na final para conquistar seu primeiro título em Doha. O americano esmagou o letão, atingindo 6-4, 6-3.

Na primeira final de Doha a apresentar dois jogadores que estavam localizados fora dos 30 primeiros, o ex. 21 do mundo Anisimova triunfou em uma grande batalha que durou 1 hora e 21 minutos, juntamente com dois atrasos de chuva curtos em um dia llovizados em Doha .

O Open do Catar de 2025 é o primeiro título WTA-1000 de Anisimova, e apenas o terceiro em geral. Atualmente, ele ocupa a 41ª posição no mundo, o americano está agora à beira de uma possível estréia no top 20. MoreVr, Anisimova também é o primeiro americano a ganhar o título de Doha de Monica Seles em 2002.

A rota de Amanda Anisimova em direção à glória foi complicada, mas ela caiu apenas um conjunto na estrada. Sua campanha sensacional incluiu vitórias sobre Victoria Azarenka, Paula Badasa, Leah Fernández, Marta Kostyuk, Ekaterina Alexandrova e, finalmente, Jelena Otapenko no final.

Infelizmente, era uma família que terminou para Jelena Ostapenko, já que os solteiros sofreram o mesmo destino de 2016. Esta foi sua segunda derrota em uma final aberta do Catar.

Leia também: IGA Swiatek se torna o segundo mais rápido a 100 wets em torneios WTA 1000

WTA Qatar Open Money Breakdown

Campeão do Catar Open 2025, Amanda Anisimova leva para casa US $ 597.000 e ganha 1000 pontos. A finalista Jelena Ostapenko leva para casa US $ 351.801, juntamente com 650 pontos.

Os semifinalistas IGA Swiatek e Ekaterina Alexandrova ganham US $ 181.400 cada um depois de perder suas respectivas reuniões semifinais. O atual campeão, Iga Swiatek, estava defendendo 1000 pontos e uma falha em defender seu título resultou em uma queda em seus pontos.

A quinta semente Elena Rybakina, a sexta semente Jessica Pegula, Ons Jabeur e Marta Kostyuk ganharam US $ 83.470 cada um para chegar às quartas de final.

Meanwhile, the players who were eliminated in the third round of the Qatar Open, including the fourth seed Jasmine Paolini, the tenth Daria Kasatkina, Magda Linette, Elise Mertens, Leylah Fernández, Sofia Kenin, Linda Noskova and Rebecca Samkova, everyone won $ 41,600 .

Leia também: Catar Open: Lista completa dos vencedores do título

O número um no mundo Aryna Sabalenka, a terceira semente de Coco Gautf, a sétima semente Qinwen Zheng, a oitava semente Emma Navarro e a nona semente Paula Badasa estavam entre os que chegaram à segunda rodada, ganhando US $ 23.500 cada.

Enquanto isso, os jogadores que sofreram passeios pela primeira rodada, incluindo a décima primeira semente Diana Shnaider, a 13ª semente Beatriz Haddad Maia, a décima quinta cada uma levou US $ 16.900.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama