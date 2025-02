"Quantos eventos da ICC Rohit Sharma jogou?" Ravindra Jadiej deixa Shubman Gill

Troféu 2025 Mestres a partir de quarta -feira com uma partida entre o Paquistão e a Nova Zelândia em Karachi. O torneio é de particular importância para o Paquistão, porque este é o primeiro evento sério da ICC em que o Paquistão visitará por um longo tempo. Os mestres do troféu 2025 também são importantes para o arqui-ryalia no Paquistão na Índia. A equipe teve muitas grandes perdas nos últimos meses. É por isso que o campeão de 2025 Troppie será uma grande oportunidade para a página liderada por Rohit Sharma.

O torneio será o 17º desempenho do Rohit no evento da ICC. BCCI publicado em frente ao troféu vídeo Conversas nos bastidores, quando Rohit Sharma, Ravindra Jadiej e Shubman Gill falaram sobre seus resultados de eventos da ICC. “Esta é a minha 17ª apresentação. Nove Copa do Mundo T20, três Copa do Mundo de 50 over. São 12; E dois troféus dos mestres. São 14 e dois campeonatos de testes mundiais. Faça 17 “, disse Rohit de Jada.

O primeiro evento da ICC Rohit foi a Copa do Mundo em 2007 na África do Sul e, desde então, está em todas as edições desde então, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022, 2024. Rohit fez parte dos 50- Sobre a Copa do Mundo na Índia, com mais de 50 anos na Copa do Mundo, as campanhas em 2015, 2019 e 2023 apareceram no troféu dos campeões em 2013 e 2017.

Então Jadiej perguntou a Shubman Gill sobre sua lista de eventos da ICC. “EU? Joguei pelo Campeonato do Mundo em 2023, fiz parte de um 2024 e agora é o meu terceiro. Não espere, duas finais do WTC. Então são cinco “, disse Gill.

Jadja respondeu: “Tenho mais de 15 anos. Você sabe quanto Rohit tem? Possui apenas 9 Copas do Mundo T20. Virat pode ter mais.

A resposta de Jadieji foi aparentemente admiração.

Para a Índia, os Virat Kohli e Rohit Sharma Talisman, 2025 campeões serão cruciais com os sinais de perguntas em comparação com uma carreira internacional durante o dia. Eles foram grandes servos do jogo nos últimos um.

Poucos na era moderna foram capazes de combinar suas realizações e aura. Mas agora esses dois titãs chegaram à última volta de uma longa corrida e gostariam de se curvar à glória da glória.

É difícil imaginar que Kohli e Rohit fazem parte da configuração indiana de ODI para o troféu dos mestres, independentemente do resultado.

Isso pode até afetar seu futuro com um críquete de teste, porque a viagem de verão aqui pode forçar os seletores a pensar em seu papel antes da Índia para a Inglaterra em junho.

Da mesma forma, a falta de vencer o troféu do Masters causará controle sobre o controle do treinador Gautam Gambhir.

Gambhir poderia receber um alívio temporário após o domínio da Índia sobre a Inglaterra na última série em casa, mas não foi suficiente para escovar o tapete, a última difícil Índia com a Nova Zelândia e a Austrália.

Mas o troféu global certamente lhe dará um nível muito melhor de posição.

Da perspectiva da equipe da Índia, eles ficarão felizes em usar seu primeiro troféu da ICC em formato de 50 over após o triunfo no troféu de Masters 2013 sob o enigmático Mahendra Singh Dhoni.

Será um ótimo presente para se separar para Kohla e Rohit e um tapete de boas -vindas para alguns nomes jovens, como Shubman Gill, que devem levar a Índia ao futuro.