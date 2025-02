Quantos Super Bowls os Eagles ganharam? Philadelphia se junta a uma equipe selecionada de equipes que batendo em Kansas City

Os Eagles da Filadélfia fizeram história depois de derrotar os chefes de Kansas City em Super Bowl LIX.

Com a vitória de 40-22 sobre o Chiefs, o Eagles agora é uma das 16 equipes que venceram vários Super Bowls. Filadélfia também vingou sua derrota por 38-35 contra Kansas City em Super Bowl LVII. Nesse jogo, o marechal de campo dos Eagles Super Bowl. Hurts foi ainda melhor no domingo à noite, marcando três touchdowns enquanto quebra seu próprio recorde de Yardas para um marechal de campo no Super Bowl.

Aqui está uma visão completa da história dos Eagles no Super Bowl.

História do Eagles Super Bowl

XV (1980) Oakland Raiders Perda XXXIX (2005) New England Patriots Perda LII (2018) New England Patriots Ganho LVII (2023) Chefes de Kansas City Perda LIX (2025) Chefes de Kansas City Ganho

A primeira vitória do Eagles Super Bowl foi há oito anos, quando o marechal de campo substituto Nick Foles venceu Tom Brady no Super Bowl Lii. Foles foi lançado por 373 jardas e três touchdowns, mas sua peça mais famosa foi sua captura de touchdown em um trabalho intitulado “Philly Special”, uma obra que imediatamente se tornou parte da tradição do Super Bowl.

A Filadélfia quase venceu seu segundo Super Bowl há dois anos, mas ficou aquém dos Chiefs e Patrick Mahomes. Os Eagles estabeleceram essa pontuação na noite de domingo, correndo para uma vantagem de 34-0 a caminho de um ponto de 18 pontos nos defensores duas vezes. Hurts foi ótimo, mas foi complementado com uma defesa que demitiu Mohamses seis vezes e interceptou duas vezes.

“O defesa ganha campeonato”, disse Hurts à Fox após o jogo. “Vimos como eles tocaram hoje. Vimos a diferença que fizeram no jogo. Eles nos deram oportunidades, nos deram campos curtos e poderíamos fazer o que fazemos”.

Revelou a equipe do Campeonato do Super Bowl de Filadeflia Eagles

