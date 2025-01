Quantos troféus o FC Barcelona ganhou em sua história?

Os Blaugrana são um dos clubes de futebol mais seguidos do mundo.

Não há necessidade de apresentar o FC Barcelona a ninguém no mundo; Sua história fala por si. O clube sediado na Catalunha foi fundado em 1899. Além de ser um dos clubes fundadores da LaLiga, é o primeiro campeão desta liga e é também a única equipa, além do Real Madrid e do Athletic Club, na liga que não desce. . “Mais que um clube” é o lema do clube catalão, que é mais que um clube, pois os seus adeptos dirigem-no e são proprietários.

O FC Barcelona sempre herdou um ADN vencedor, mas no século XXI o clube atingiu um nível completamente novo. Em 2009-10, eles se tornaram o primeiro clube a vencer o sêxtuplo em um ano civil. Durante o período 2008-12 sob o comando de Pep Guardiola, o FC Barcelona alcançou sucesso e domínio significativos e ainda é considerado um dos maiores times da história.

Barcelona também foi o lar de muitos jogadores de futebol lendários, incluindo Johan Cruyff, Diego Maradona, Ronaldinho, Samuel Eto, Carles Puyol e muitos outros. Todo e qualquer jogador de futebol do mundo considera o Camp Nou o destino profissional dos seus sonhos.

Hoje oferecemos a lista de troféus que o Barcelona conquistou em sua história:

Coleção de troféus do FC Barcelona

Doméstico:

Liga – 27

1929, 1944–45, 1947–48, 1948–49, 1951–52, 1952–53, 1958–59, 1959–60, 1973–74, 1984–85, 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 1998–99, 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018– 19, 2022-23

Copa do Rei – 31

1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1952–53, 1957, 1958–59, 1962–63, 1967–68, 1970–71, 1977–78, 1980–81, 1982–83, 1987–88, 1989–90, 1996–97, 1997–98, 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017– 18, 2020-21

Supercopa da Espanha – 14

1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023, 2025

Taça Eva Duarte – 3

1948, 1952, 1953

Taça da Liga – 2

1983, 1986

Liga Mediterrânea – 1

1937

Liga Catalã – 1

1937-38

Campeonato da Liga Catalã – 23

1901-1902, 1902-03, 1904-05, 1908-09, 1909-10, 1910-11, 1912-13, 1915-16, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1929-30, 1930-31, 1931-32, 1934-35, 1935-36, 1937-38 (inclui Copa Macaya (1901- 02) e Copa Barcelona (1902-03)

Supercopa da Catalunha – 2

2014-15, 2017-18

Copa da Catalunha – 8

1990-91, 1992-93, 1999-00, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2012-13, 2013-14 (até 1993-94, Copa Generalitat)

Continental:

Liga dos Campeões da UEFA – 5

1991–92, 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15

Taça dos Vencedores das Taças – 4

1978–79, 1981–82, 1988–89, 1996–97

Supertaça Europeia – 5

1992, 1997, 2009, 2011, 2015

Copa Feiras Interurbanas – 3

1955–58, 1958–60, 1965–66

Copa Latina – 2

1949, 1952

Taça dos Pirenéus – 4

1909-10, 1910-11, 1911-12, 1912-13

Mundo:

Copa do Mundo de Clubes da FIFA – 3

2009, 2011 e 2015

