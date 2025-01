Quarti di finale Australian Open: Djokovic vs. Alcaraz

MELBOURNE, Australia — Carlos Alcaraz non avrebbe potuto esprimersi meglio quando gli è stato chiesto di condividere i suoi pensieri sulla sua prossima battaglia ai quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic.

“Questo non è il giocatore giusto per i quarti di finale”, ha scherzato il numero tre del mondo.

In qualsiasi torneo di tennis del pianeta, questo incontro dei pesi massimi sarebbe un finale degno e molto atteso. Ma agli Australian Open di quest’anno, i due titani si affronteranno nei quarti di finale per secoli.

Ecco come ogni giocatore può vincere una partita e avanzare alle semifinali:

Djokovic ha vinto tre delle ultime quattro partite contro l’Alcaraz. Foto di Fred Lee/Getty Images

Perché Novak Djokovic batterà Carlos Alcaraz

È troppo semplicistico dire che Djokovic sa vincere solo a Melbourne Park? Forse. Ma lo fa davvero!

Djokovic è un dieci volte campione dell’Australian Open e vanta un ridicolo record di 94-9 nel torneo durante la sua carriera. Prendiamo i suoi primi tre anni in tournée e quel numero è ancora più terrificante: 91-6. Nessun giocatore ha vinto più partite di Djokovic agli Australian Open e nessun giocatore ha vinto più partite alla Rod Laver Arena, dove si svolgerà lo scontro campione d’incassi di martedì. C’è un’aura intorno a Djokovic che il suo avversario sente ogni volta che mette piede su questo campo.

L’equilibrio reciproco tra i due favorisce anche Djokovic in questo quarto di finale. Dopo aver perso contro l’Alcaraz in due dei primi tre incontri della coppia, la stella serba è riuscita a ribaltare il copione. Ha vinto tre delle quattro partite successive, inclusa la famosa finale olimpica sulla terra battuta della scorsa estate al Roland Garros. Fondamentalmente, anche Djokovic ha vinto entrambe le volte in cui lui e Alcaraz si sono incontrati sul cemento. Quelle partite si svolsero al Cincinnati Masters del 2023 e alle ATP Finals nello stesso anno.

Dopo aver perso set sia nel primo che nel secondo turno del torneo, Djokovic sembra aver ritrovato il suo ritmo. Ha vinto otto set consecutivi, mostrando feroci colpi di palla e il suo marchio di fabbrica nel suo cammino verso i quarti di finale.

“Sono davvero felice di aver potuto battere sia (Tomáš) Macháč che (Jiří) Lehečka in due set, mi incoraggia credere che posso vincere contro qualsiasi avversario in una giornata davvero bella quando mi sento al meglio,” ha aggiunto. ha detto Djokovic dopo la vittoria al quarto turno. “Mi piace come ho giocato e come mi sono sentito nelle ultime due partite. Sono emozionato per la sfida (di Alcaraz).”

Sembra un po’ sospetta anche la consegna di Alcaraz, che è stata ricostruita la scorsa stagione nel tentativo di rendere il movimento più fluido e trovare precisione con maggiore coerenza. Ha commesso 15 doppi falli in quattro partite e ha servito per primo solo il 62% delle volte. Ciò lo colloca al 69esimo posto nella percentuale di prima di servizio nel torneo di quest’anno. Se Alcaraz continua a faticare con il servizio, è a vantaggio di Djokovic, il più grande risponditore che il gioco abbia mai visto.

Ma forse il motivo principale per suggerire a Djokovic di superare il suo rivale più giovane e di passare alle semifinali è la storia per cui sta giocando. Un altro titolo del Grande Slam – il suo 25° – spezzerebbe il legame che ha con Margaret Court per il maggior numero di trionfi in carriera nei singoli major. E se dovesse vincere un altro major, diventerebbe l’uomo più anziano ad aver mai sollevato il trofeo del Grande Slam.

Alcaraz ha sconfitto Djokovic nelle finali di Wimbledon del 2023 e del 2024. JAMES ROSS/EPA-EFE/Shutterstock

Perché Carlos Alcaraz batterà Novak Djokovic

Non mancano i fattori che giocano a favore dell’Alcaraz in vista di questi quarti di finale. Ma la cosa più evidente deve essere la sua età e freschezza.

A 21 anni, Alcaraz è ben 16 anni più giovane di Djokovic e quelle gambe giovani e fresche dovrebbero servirgli bene contro il re del Melbourne Park. Non solo, ma Alcaraz ha trascorso molto meno tempo in campo durante i primi quattro turni: sette ore e 45 minuti rispetto alle 11 ore di Djokovic.

Djokovic potrebbe possedere lo straordinario record agli Australian Open, ma per lunghi tratti del torneo di quest’anno non è più sembrato il giocatore di una volta. Forse si potrebbe dire che la sua età si vede costantemente. In varie fasi, Djokovic ha lottato con problemi respiratori e ha faticato a muoversi in campo con il suo solito gusto, anche se i miglioramenti sono arrivati ​​nelle ultime due partite. Sembra quasi sbagliato dirlo, dato che forma fisica e forza mentale hanno definito la sua illustre carriera, ma più a lungo va avanti la partita, più Djokovic sarà in svantaggio.

Alcaraz ha già dimostrato di avere le carte in regola per battere Djokovic sui palcoscenici più importanti del tennis. Minacciosamente per Djokovic, Alcaraz sta senza dubbio migliorando.

Lo spagnolo ha colpito la palla più forte e aggressivo in queste due settimane a Melbourne rispetto a 12 mesi fa. I dati del torneo mostrano che ha sacrificato circa il 4% in topspin sul diritto in cambio di maggiore velocità e ora genera una media di 3 km/h (1,9 mph) in più su quei colpi. Di conseguenza, ha ottenuto il maggior numero di vincitori nel torneo e ha la seconda percentuale più alta di vincitori in termini di punti giocati. Se riuscirà a portare a termine questa consegna, sarà difficile da battere.

“Non cambierà nulla per me che affronto Novak. Mi avvicinerò alla partita nello stesso modo in cui ho fatto nelle precedenti partite contro di lui”, ha detto Alcaraz dopo la partita del quarto turno contro Jack Draper. “Conosco le mie armi. So che sono capace di giocare un buon tennis contro di lui, sono capace di batterlo. Questo è tutto ciò a cui penso quando sono contro di lui”.

Djokovic non è l’unico a vincere martedì. Ad Alcaraz mancano solo tre vittorie per assicurarsi l’unico titolo del Grande Slam che gli è sfuggito nella sua giovane carriera. Se dovesse vincere gli Australian Open, diventerebbe solo il nono uomo nella storia a completare lo Slam in carriera, ma a 21 anni, 8 mesi e 19 giorni, sarebbe il più giovane a riuscirci.

Chi vincerà

È difficile scegliere contro Djokovic agli Australian Open, ma sentiamo che stiamo entrando decisamente nell’era di Alcaraz e di Jannik Sinner. Sarà la partita del torneo e l’Alcaraz avrà la meglio in cinque set epici.