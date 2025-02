Quatro correspondências possíveis que podem ser adicionadas à Câmara de Eliminação da WWE 2025

O evento da Câmara de Eliminação da WWE 2025 foi perfurado para ser um show espetacular

A WWE 2025 Elimination Chamber será a parada final na estrada para o WrestleMania 41 e está programada para emanar do Roger’s Center em Toronto, Canadá. O evento terá implicações importantes da WrestleMania e moldará o cartão, uma vez que o maior estágio de todos se aproximaria.

Como todos os anos, será realizada uma partida de câmera de eliminação masculina e feminina, e os vencedores recebem uma partida do Campeonato do Mundo na WrestleMania 41.

A Raw Fallout Edition for Royal Rumble e PLE 2025 já marcou o início das partidas de classificação, mas também lançou pistas importantes para outros jogos que podem ocorrer no programa. Aqui estão os quatro jogos principais que podem ocorrer na Câmara de Eliminação da WWE 2025:

4. Ameaça tripla para os títulos da equipe da WWE Label

O jogo para o título da equipe da WWE entre os campeões, as metralhadoras DIY e o Motor City, terminou em caos com a interferência dos lucros da rua no evento Royal Rumble Premium Live 2025. Os títulos atacando MCMG, Montez Ford e Angelo Dawkins também levaram os campeões.

A controversa final da partida pode levar a um ótimo jogo da equipe de tags de ameaça tripla para a equipe da WWE Label entre os três lados, o que pode ser uma adição explosiva à WWE 2025 PLE.

3. Charlotte Flair vs Nia Jax

Charlotte Flair fez seu retorno monumental à WWE no Royal Rumble Ple 2025. Não apenas isso, ela superou outras 29 mulheres para atingir seu ingresso para uma partida do Campeonato Feminino em WrestleMania 41, vencendo seu segundo Rumble no processo.

No entanto, ele teve um momento intenso no jogo com várias estrelas, incluindo Nia Jax, que ainda está cambaleando seu título de WWE Women e depois não parando para Dethin Rhea Ripley.

A dupla pode ser oponentes perfeitos para a câmara de eliminação da WWE 2025, com talento obtendo uma prática de ação única em um evento prêmio e Jax Live recuperando algum impulso às custas da rainha.

2. Sami Zayn vs Kevin Owens

O fim da edição Fallout Raw para o evento Royal Rumble 2025 viu uma curva chocante. Depois que Sami Zayn perdeu sua partida de classificação da câmara de eliminação contra o CM Punk, ele passou por um ataque surpresa de seu melhor amigo, Kevin Owens.

Enquanto Ko tem algo a fazer, a WWE poderia reservar -os para um ótimo jogo um por um no evento de eliminação de câmera de 2025 que ocorre em seu país de origem no Canadá, o que pode ser um excelente complemento para a carta do jogo.

1. Tiffany Stratton vs Trish Stratus

Tiffany Stratton tem aumentado desde que capturou o WWE Women’s Championship através de seu dinheiro bem -sucedido no banco no primeiro smackdown de 2025. Hero, Trish Stratus.

O Hall do Hall da Fama da WWE fez seu retorno à ação do anel como parte do Rumble de 2025 e até teve uma briga atrás do palco com Tiffany Stratton em Toronto no dinheiro no evento bancário no banco 2024. Uma luta importante para o último ple antes da WrestleMania 41.

