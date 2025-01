Quatro principais jogadores de badminton banidos por doping em 2024

Mesmo com regras rígidas, já houve casos de doping no belo jogo.

O doping ocorre quando um atleta usa uma substância ou drogas proibidas para melhorar seu desempenho e obter uma vantagem injusta sobre o resto do campo. Os atletas, consciente ou inconscientemente, consomem essas substâncias. Houve muitos casos de doping no esporte.

O doping é especialmente comum em esportes como atletismo, natação e levantamento de peso. Para acabar com o doping, existe uma organização chamada Agência Mundial Antidoping (WADA), que foi criada em 10 de novembro de 1999. A WADA criou um Código Mundial Antidoping que é aplicado por mais de 650 organizações esportivas em todo o mundo.

A Wada foi co-fundada pelos governos de mais de 140 nações juntamente com o Comité Olímpico Internacional para prevenir o uso de drogas e outras substâncias ilegais que podem proporcionar uma vantagem injusta ao atleta.

Além do doping, os atletas também são banidos por falha de localização, ou seja, deixar de reportar as informações necessárias que um atleta deve fornecer ao oficial antidoping dentro de um determinado prazo.

Em 2024, quatro jogadores foram sancionados pelo BWF 2024. Dois deles foram sancionados por falta de localização e os outros dois foram sancionados por consumo de substância proibida. Vejamos esses quatro jogadores de badminton.

Ahmad Mahyuddin bin Haji Abas (Brunei)

Ahmad Mahyuddin bin Haji Abas, um transportador do pequeno país de Brunei, foi considerado culpado de violar as regras antidoping e banido de todas as atividades de badminton. Ele foi suspenso até 24 de junho de 2027. A Associação Nacional de Badminton de Brunei Darussalam (PBKBD) revelou a identidade do atleta em sua conta oficial do Instagram.

A violação foi descoberta durante um teste fora de competição conduzido pelo Comitê Antidoping de Brunei Darussalam (BDADC) após os Jogos do Sudeste Asiático de 2023.

Saleh Sangtarash (Irã)

O jogador iraniano Saleh Sangtarash foi suspenso pela Organização Nacional Antidoping do Irã até 8 de abril de 2027 por violação das regras antidoping (ADRV). Embora as razões exatas não sejam claras, este ano a Federação Mundial de Badminton impôs-lhe uma suspensão.

Mathias Christiansen (Dinamarca)

O Conselho de Dopagem da Federação Dinamarquesa de Desportos suspendeu Mathias Christiansen, jogador de duplas mistas da Dinamarca, por falhas de rastreabilidade ao abrigo das regras antidopagem da Dinamarca. Mathias Christiansen, que já havia se classificado para as Olimpíadas de Paris com sua parceira Alexandra BØje, teve que se retirar do torneio.

Ele está suspenso até 21 de julho de 2025. “Paradeiro” refere-se aos relatórios diários do jogador à organização antidoping apropriada durante um período de tempo. Christiansen recebeu a sanção por ter cometido três erros em um ano.

“Estou feliz que o assunto tenha sido esclarecido e que tenha sido dada a menor quarentena possível”, disse Christiansen após receber a proibição. Ele disse ainda que não tinha intenção de trapacear e agora vai se concentrar no treinamento.

Pramod Bhagat (Índia)

O paraquedista indiano Pramod foi suspenso por 18 meses por não rastrear seu paradeiro pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A Federação Mundial de Badminton suspendeu Pramod Bhagat até 1º de setembro de 2025. O campeão paraolímpico de Tóquio, Pramod Bhagat, que se classificou para as Olimpíadas de Paris, teve que se retirar do torneio e não conseguiu defender seu título.

Pramod disputou a categoria SL3 individual masculina (atletas que competem em pé com deficiências nos membros inferiores e problemas de equilíbrio ao caminhar ou correr) e conquistou sete medalhas de ouro em campeonatos mundiais.

Pramod apelou da decisão, mas seu pedido foi rejeitado e ele infelizmente teve que perder os Jogos Paraolímpicos. Assim como Mathias Pramod, ele também foi banido por três falhas de locação em 12 meses. Os atletas devem fornecer detalhes relevantes, como cronograma de treinamento, local, etc. para o oficial antidoping. Caso algum atleta não forneça as informações relevantes, receberá uma decisão de localização. Três dessas falhas de paradeiro levam à suspensão.

