Quattro domande dopo l’ultimo tentativo della NBA di rilanciare l’All-Star Sunday Evening

Melissa Rohl Fox Sports NBA Writer

Luoto ad Adam Silver, un membro della Commissione NBA, vuole provare una nuova forma All-Star dopo l’epica Epic Spoze Fest dell’anno scorso.

L’unica cosa è che potrebbe dover colpire di nuovo il tavolo da disegno.

Il torneo NBA All -star, introdotto domenica e ha introdotto quattro squadre diverse, ha ricevuto recensioni per lo più negative da giocatori e fan. Tre squadre consistevano in All-Stars NBA. Quarto? Le “stelle nascenti” della lega – così principalmente principianti.

Draymond Green, che era un analista TNT durante l’evento, non ha riservato la sua valutazione.

“Possiamo guardare la squadra olimpica per giocare contro la squadra U-19”, ha detto Green. “Dai quello che facciamo? Questo è ridicolo.”

Ecco quattro domande dopo il primo anno della nuova forma.

(Momenti salienti di NBA All -star Games: MVP Steph Curry porta alla vittoria OGS del Team ShaqIn

1. Cosa avevano i principianti?

Green senza dubbio aveva un punto valido. Cosa fanno i principianti sul campo di notte riservati alle più grandi star del campionato? Era strano. Non era giusto.

Ma c’era un vantaggio: avrebbe potuto ispirare le superstar a giocare più duramente. Dopotutto, non volevano perdere un gruppo di amici che non hanno nemmeno il tempo di giocare nelle loro squadre.

Le semifinali, che presentavano le “OGS” “OGS” “OGS”, erano una feroce competizione con nove cambiamenti di piombo, cinque legami e nessuna delle due squadre non ha mai portato a due cifre. Confronta questo con il gioco del campionato che ha introdotto tutte le star e ha visto il vantaggio di “OGS” che porta a 18 punti rispetto alle “star globali”. Il debuttante dei Lakers Dalton Knecht ha affermato che “Rising Stars” hanno reso il gioco più competitivo per gli amici come Steph Curry, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard e James Harden.

“Si sono schiantati duramente contro i tavoli giocando di difesa, quindi hanno cercato di vincere”, ha detto Knecht.

Può essere vero. Ma anche se era più competitivo, potrebbe non essere stato più divertente. I fan vogliono guardare i loro giocatori preferiti competere l’uno contro l’altro, a differenza dei loro giocatori preferiti un po ‘più duramente contro i diciannovenne.

Kenny Smith di TNT disse: “Penso che cambino la forma.”

2. Cosa è andato storto?

Questa nuova forma aveva molti nodi. Tra questi: i giocatori non hanno avuto l’opportunità di riscaldarsi adeguatamente. Anthony Edwards con un infortunio all’inguine ha dichiarato di aver deciso di sedersi sul torneo All-Star perché non poteva passare attraverso la sua routine pregame. Quando gli è stato chiesto se avrebbe avuto una nuova forma, non ha esitato.

“Se dico la verità, no”, ha detto. “Solo perché non hai avuto così tanto tempo per riscaldarti. Questo è stato un altro motivo per cui non potevo giocare. Il tuo inguine è incasinato e non ho avuto così tanto tempo per scaldarlo. Non sono un grande fan di esso.

Un’altra cosa? C’erano troppe fermate per l’intrattenimento. Kevin Hart ha parlato molto, tra cui la battuta che Shaquille O’Neal era “vestita da regista porno”. E durante la partita di campionato, giocando per circa 20 minuti guidati da “OGS”, “Global Stars” 11-1-kun O’Neal, Charles Barkley, Kenny Smith ed Ernie Johnson TNT è stata onorata per aver giocato la loro ultima partita online. (L’equipaggio “Inside the NBA” passerà a ESPN nella stagione successiva.)

Inutile dire che i giocatori non hanno apprezzato la pausa prolungata.

“All’inizio hai energia, l’adrenalina dice”, ha detto Donovan Mitchell. “Quindi ti siedi per 30-45 minuti. È stato difficile essere onesti con te ..”

3. E il torneo individuale in futuro?

Sebbene molti giocatori siano stati a favore del ritorno in formato est contro ovest, i fan vorrebbero vedere il torneo individuale. Potresti immaginare di guardare LeBron James e Steph Curry andare? O Kevin Durant interpreta Giannis Antetokounpo?

Alcuni giocatori sembrano aperti all’opportunità.

Quando gli è stato chiesto di Edwards se sarebbe stato pronto a partecipare a un torneo individuale, ha detto “Hell”.

Qualcuno potrebbe colpirti?

“Non lo so”, ha detto Edwards. “Non credo. Quindi devono farlo di sicuro.”

Giannis Antetokounmpo ha anche affermato di essere in quel tipo di competizione.

“Se avessi l’opportunità di suonare uno o uno con chiunque, vorrei farlo”, ha detto Antetokounmpo. “Tutto ciò che può rendere il fine settimana più interessante, divertente per gli spettatori, i fan.”

Kevin Durant ha respinto l’idea che i giocatori siano contrari a un tale torneo perché può danneggiare il loro orgoglio.

“Eravamo orgogliosi di mettere in linea ogni notte, amico”, ha detto Durant. “Qualcuno intende catturare, attraversare, sarà” evidenzia House “. Penso che questo sia il motivo per cui i ragazzi non giocano.

4. Aspetta, dov’era LeBron James?

Alla conferenza stampa di James prima di domenica, ha detto che non avrebbe giocato a causa del dolore al piede e alla caviglia. Era la prima volta che James passava il gioco All-Star e ha fatto clic sul suo tubo di performance di 21 anni.

Respinto, James ha ammesso di voler proteggere il suo corpo di fronte ai Lakers mentre cercava di fare i playoff. Lakers, che ha scioccato il mondo del basket acquisendo Luka Doncic, è attualmente quinto nella West Conference con un record di 32-20.

Quindi la faccia della lega sedeva mentre cercava di dare alla loro squadra il miglior tiro per competere.

“Con 30 partite rimaste e cerchiamo di fare i playoff per il selvaggio, selvaggio West, mi sono sentito molto importante per me a prendermi cura di me stesso e capire cosa stava succedendo (in basso)”, ha detto James.

Melissa Rohlin è una scrittrice della Fox Sports NBA. In precedenza aveva coperto la Lega Sports Illustrated, Los Angeles Tempi, notizie della Bay Area e San Antonio New espressi. Seguila su Twitter @ Melissarohl .

