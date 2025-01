Quattro volte campione NBA Andre Iguodala è il numero 9 di Jersey Warriors Retirement

Mentre Andre Iguodala si muove intorno alla città di Bay, i fan lo fermano regolarmente per ringraziarlo Come si è portato mentre gioca Golden State Warriors.

La sua sabbia e il suo tempo. Fare tutte le piccole cose che molti non hanno mai visto.

Alcuni addirittura raccontano come il suo esempio abbia influenzato il modo in cui crescono i propri figli, perché ha intenzione così tanto Grande pallacanestro Sia all’interno che all’esterno della corte.

“Sono abituato a fermarmi molto, ma ora mi butta via perché non sto più giocando a basket”, ha detto Iguodala. “Puoi vedere un buon fan rispetto a un cattivo fan di distanza, e quindi posso vedere, ok, questa è una persona decente, e questa è una vera interazione. Penso che le persone che uso come troia siano preziose e morali, E quindi il 99% è davvero un’ottima interazione.

“Ti allontani quando ti senti un po ‘meglio con te stesso perché lo trovi più grande di te.”

Ora Iguodala dà loro più celebrazione e rallegrata.

Warriors ha annunciato martedì che Iguodala sta diventando il settimo giocatore che è il suo franchising in pensione – che si univa a Rick Barry (24), Wilt Chamberlain (13), Nate Thurmond (42), Al Attles (16), Chris Mull (17) e Tom Meschery (14).

Golden State rispetta Iguodala e appende la sua maglia n. 9 di Dallas 23. Febbraio nel gioco pomeridiano, il che significa L’ex compagno di squadra Klay Thompson Hai la possibilità di essere lì.

“Andre conta come uno dei giocatori più saggi, unici e di successo che hanno mai usato un’uniforme guerriera”, ha dichiarato il proprietario Joe Lacob.

Iguodala si ritirò nell’ottobre 2023 dopo 19 campionati NBA e quattro nel Golden State, incluso il premio MVP delle finali NBA nel 2015. Dopo aver annunciato di aver suonato, Iguodala è diventato CEO Dalla National Basketball Association.

Il 40enne Iguodala era nella NBA del 2004 nella NBA # 9 NBA del 2004 e ha giocato in 1.231 partite di carriera. Ha trascorso otto stagioni con Philadelphia 76ers, una a Denver, sei con Warriors, due a Miami e gli ultimi due di ritorno all’evento Golden State. Faceva parte dei campioni della NBA nel 2015, ’17, ’18 e 2022.

La spina difensiva che ha assunto ruoli diversi, ma alla fine della sua carriera non solo iGuodala ha diretto i compagni di squadra, ma ha anche fornito informazioni all’allenatore Steve Kerr.

Kerr si è fidata di Iguodala per esibirsi su un grande palcoscenico che l’allenatore lo ha spostato sulla linea di partenza 2-1 nei Cavalieri nelle finali del 2015 e poi gli ha dato un compito per proteggere LeBron James.

“Molte di queste cose passano inosservate”, ha detto Swingman in pensione. “Le persone si fermano costantemente e dicono,” Sai che mi ha davvero aiutato i miei figli portando un approccio appropriato, ovunque tu lo faccia, rispettando ciò che fai, facendolo a un lavoro di gruppo, disciplina.

Reporting Associated Press.

Vuoi grandi storie consegnate alla tua casella di posta? Crea o accedi al tuo account Fox Sports, segui campionati, squadre e giocatori per ottenere una newsletter personale quotidianamente .

Seguire Segui i tuoi preferiti per personalizzare la tua Esperienza di Sports Fox Golden State Warriors National Basketball Association